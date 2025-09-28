ETV Bharat / state

પાસ વગર ગરબામાં એન્ટ્રી! અમદાવાદમાં અનોખા 'નવશક્તિ નવરાત્રી' ગરબાનું આયોજન, જ્યાં 10 હજાર ખેલૈયા રમે છે

આ ઉત્સવ માત્ર ગરબા પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ તે ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સેવાભાવના સમન્વયનું એક ઉદાહરણ છે.

નવશક્તિ નવરાત્રી
નવશક્તિ નવરાત્રી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2025 at 4:31 PM IST

3 Min Read
અમદાવાદ : શહેરી આયોજનોની ઝાકઝમાળ વચ્ચે નવશક્તિ દ્વારા આયોજિત 'નવશક્તિ નવરાત્રી' એક અનોખા અને નિસ્વાર્થ ઉત્સવ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. આ વર્ષે, આ આયોજને તેનું ચોથું વર્ષ પૂર્ણ કર્યું છે, જેની શરૂઆત 2022માં લોકોને ગામડાની નવરાત્રીનો અનુભવ આપવાની ભાવના સાથે માત્ર એક જ દિવસ માટે થઈ હતી.

શરૂઆત 500-700 લોકો, આજે 8000થી વધુ લોક ગરબા રમે છે

નવશક્તિના આયોજક અને વોલન્ટીયર તરીકે કાર્યરત કૌશલભાઈએ જણાવ્યું કે, "પ્રારંભિક વર્ષમાં આ નવરાત્રીમાં 500 થી 700 લોકોએ ભાગ લીધો હતો. જોકે, માત્ર બે જ વર્ષમાં તેની લોકપ્રિયતા એવી વધી છે કે હવે લગભગ 8,000 થી 10,000 લોકો એકસાથે ગરબા રમે છે. આ ઉત્સવ માત્ર ગરબા પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ તે ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સેવાભાવના સમન્વયનું એક ઉદાહરણ છે.

નિ:સ્વાર્થ સેવાના નિયમો: NO ડોનેશન, NO પાસ, NO બ્રાન્ડિંગ

નવશક્તિ નવરાત્રી'ની સૌથી મોટી વિશેષતા તેના કડક નિયમો છે, જે તેને અન્ય મોટા આયોજનોથી અલગ પાડે છે. કોઈ ડોનેશન નહીં, કોઈ પાસ નહીં. આ આયોજનમાં પ્રવેશ માટે કોઈ ટિકિટ કે પાસ રાખવામાં આવતો નથી. કોઈ સ્પોન્સરશિપ કે બ્રાન્ડિંગ નહીં, અહીં કોઈ વ્યાપારી જાહેરાત કે બ્રાન્ડિંગ જોવા મળતું નથી. પ્રસાદ જ, ફૂડ સ્ટોલ પણ નહીં. ખેલૈયાઓને માત્ર પ્રસાદ આપવામાં આવે છે, ન કે વ્યાપારી ધોરણે ફૂડ સ્ટોલ.

આ આયોજનની સફળતા પાછળ 450 જેટલા સ્વયંસેવકોની નિ:સ્વાર્થ મહેનત છે. જેઓ દોઢ મહિના પહેલાંથી જ તૈયારીઓમાં લાગી જાય છે.

કલા અને પર્યાવરણનો સમન્વય

નવરાત્રીના સ્થળને અનોખી રીતે સજાવાયું છે. 400થી વધુ તોરણો કપડાના ટાંકામાંથી હાથથી બનાવાયા છે. જેમાં માતાજીના પ્રતીકોને પણ હાથથી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. આર્ટ વર્કમાં પણ કલાત્મકતા જોવા મળે છે, જેમ કે માતાજીનું મુખ, ધજા બનાવવા મેટલની ફ્રેમ પર ચુંદડી, બંગડી લગાવીને ધજા તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ગરબામાં પ્રવેશ માટે ગર્ભ દ્વારા જેમાંથી પ્રવેશતા અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં પ્રવેશ થાય તેવું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

આ ઉપરાંત, આ આયોજન પર્યાવરણ-મૈત્રીપૂર્ણ (Environment Friendly) પહેલ માટે આ વર્ષે પાણીની પરબ' પર પ્લાસ્ટિકના બદલે માટીના માટલા અને કાચ/નોન-ડિસ્પોઝેબલ ગ્લાસનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. કલાકારોને પણ પાણી માટે માટીની બોટલ આપવામાં આવે છે.

સંગીતની વિશેષતા

અહી સંગીતકારોમાં ગાયક કલાકાર તરીકે હાર્દિક દવે, પ્રફુલ દવે, મીત દવે જેઓ રામસાગર વગાડે છે, અને પખાવજ માટે જોબી ભાઈ જેઓ મુંબઈથી આવે છે. અહીં માત્ર ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતના વાદ્યોનો ઉપયોગ થાય છે. 2022થી અહીં માટીની મૂર્તિની સ્થાપના કરીને તેની આસપાસ ગરબા રમવામાં આવે છે. 'નવશક્તિ નવરાત્રી' એ માત્ર એક ઉત્સવ નથી, પરંતુ તે ભારતીય સંસ્કાર, સેવાભાવ અને પરંપરાને આધુનિકતાના તડકામાં જાળવી રાખવાનો એક સુંદર પ્રયાસ છે.

રાજકોટથી અહીં ગરબા ગાવા આવેલા પૂજા વાટિયા જણાવે છે કે, "નવશક્તિ નવરાત્રીમાં ગરબા રમવાનો આનંદ કંઈક અલગ જ છે. અહીં ભક્તિ અને આસ્થાનો અનોખો સમન્વય જોવા મળે છે. તમે જ્યારે અહીં ગરબા રમવા આવો ત્યારે તમને મજા પડી જાય છે. જાણે સાક્ષાત અંબેમાં તમારી સાથે આવીને ગરબા રમે તેવી અનુભૂતિ અહીંયા આવીને થાય છે. અહીં એકબીજાના સહયોગથી આયોજન કરવામાં આવે છે, અને સૌથી સારી વાત એ છે કે અહીં વિના મૂલ્ય પાસ આપવામાં આવે છે.

ગરબા રમવા આવનાર અમન જણાવે છે કે, "નવ દિવસ, નવ માં, અને નવ માંની નવે નવ શક્તિઓ અને જ્યારે એ ભેગી થાય ત્યારે નવ શક્તિમાં એક અલગ જ વાતાવરણ ઉભુ થાય છે. અહીંયાની પોઝિટિવ એનર્જી અને પોઝિટિવ વાઇબ જે ક્રિએટ થાય છે, કે એકબીજાને હેલ્પ કરવી અને એવી રીતના એકદમ આધ્યાત્મિકતા સાથે ગરબા રમવા, એની મજા કંઈક અલગ છે. અને એના કારણે જ નવશક્તિ ગયા ને ગયા વર્ષે બે દિવસ, પછી પાંચ દિવસ અને આ વર્ષે નવે નવ દિવસ થવાનું કારણ માત્ર લોકોની પોઝિટિવિટી છે."

