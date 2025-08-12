અમદાવાદ: અમદાવાદના નહેરુનગર ઝાંસીની રાણી બીઆરટીએસ બસ સ્ટેન્ડ પાસે 13 ઓગસ્ટની મોડી રાત્રે એક ગંભીર હિટ એન્ડ રનની ઘટના બની હતી. ઘટનાના આરોપી બ્રેઝા કાર ચાલક રોહન સોનીએ પુરપાટ ઝડપે કાર ચલાવતા એક્ટીવા પર સવાર બે વ્યક્તિના મોત થયા હતા. જેમનું નામ અક્રમ કુરેશી અને અશફાક અજમેરી હતું. આજે આ ગુનાના આરોપી રોહન સોનીને અમદાવાદ મેટ્રો કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
કોર્ટ પરિસરમાં આરોપીનો ટપલી દાવ
આરોપી રોહનને જ્યારે મેટ્રો કોર્ટમાં રજૂ કરવા માટે લાવવામાં આવ્યા ત્યારે પોલીસ વાનમાંથી આરોપીને બહાર કાઢતા જ લોકોએ જોરદાર ટપલી દાવ કર્યો હતો. મૃતકના પરિચિત વ્યક્તિઓએ આરોપીને ફટકાર્યો હતો અને કોર્ટ પરિસારમાં જ રોહન સોની ઉપર લોકોનો ગુસ્સો જોવા મળ્યો હતો. પોલીસની હાજરીમાં જ લોકોએ આરોપી પર માર માર્યો હતો. લોકોની મારથી બચાવવા માટે પોલીસ આરોપીને દોડતી દોડતી મેટ્રોકોટની અંદર લઈ ગઈ હતી.
આરોપીના 2 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર
આ મુદ્દે ફરિયાદીના વકીલ નજીર અજમેરે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદના સેટેલાઈટ વિસ્તારમાં જે બનાવ બન્યો હતો. તેના આરોપી આજે મેટ્રો કોર્ટમાં હાજર કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસ અધિકારી તરફથી પાંચ દિવસના રિમાન્ડ માંગવામાં આવ્યા હતા. હિટ એન્ડ રનનો જે આરોપી પકડાયો છે. એની સાથે ઘટનાએ સ્થળે બીજી બે-ત્રણ ગાડીઓ દેખાતી હતી. બર્થ ડે પ્રોગ્રામ સેલિબ્રેટ કરીને એ લોકો રેસ લગાવવા માટે નીકળ્યા હતા. આ દરમિયાન બે નિર્દોષ યુવાન છોકરાઓના જીવ ગયા. આરોપી સાથે બીજા કોણ કોણ છે? ગાડીઓના નંબર કયા કયા છે? ગાડી કોણ ચલાવતું હતું? કોની માલિકીની ગાડી હતી?એ જાણવા માટે પાંચ દિવસની રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી. પરંતુ કોર્ટ દ્વારા બે દિવસની રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા. 14 અગસ્ત બપોરે 1:30 વાગ્યા સુધી રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તપાસ અધિકારીએ રજૂઆત કરી હતી કે જે મુખ્ય આરોપી છે તે અગાઉ પણ બેદરકારી દેખાવી છે અને ઝડપી ડ્રાઇવિંગ ઘણા બધા ગુનાઓના ઇ-મેમો આપવામાં આવેલા છે.
આ પણ વાંચો: