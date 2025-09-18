ETV Bharat / state

અમદાવાદનું ઐતિહાસિક ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું ગ્રંથાલય: વિદ્યાર્થીઓ માટે વિશેષ સુવિધાઓ અને દુર્લભ જ્ઞાનનો ભંડાર

લાઈબ્રેરીમાં 10 લાખથી વધુ ઇલેક્ટ્રોનિક રિસોર્સિસ પણ ઉપલબ્ધ છે, જે વિદ્યાર્થીઓ મોબાઈલ દ્વારા 24 કલાક ગમે ત્યારે એક્સેસ કરી શકે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2025 at 6:46 PM IST

અમદાવાદ : ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગ્રંથાલય, શહેરની સૌથી જૂની અને દુર્લભ પુસ્તકો ધરાવતી લાઈબ્રેરી તરીકે જાણીતું છે. 1951માં સ્થપાયેલું આ ગ્રંથાલય 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ તેની સ્થાપનાના 75 વર્ષ પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યું છે. ગ્રંથાલયના ઈન્ચાર્જ ડો. યોગેશ પારેખે આ લાઈબ્રેરી વિશે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, "તેઓ 2006માં આસિસ્ટન્ટ લાઈબ્રેરીયન તરીકે જોડાયા હતા, અને 2012થી ઈન્ચાર્જ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે.

જ્ઞાનનો અખૂટ ભંડાર

ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગ્રંથાલયમાં પ્રિન્ટેડ અને ઇલેક્ટ્રોનિક એમ બંને પ્રકારના પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે. પ્રિન્ટેડ કલેક્શનમાં 3,70,000 થી વધુ પુસ્તકોનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં ગર્ભ ગ્રંથો, સામયિકો, થીસીસ, હસ્તપ્રતો, તાડપત્રો, દુર્લભ સાહિત્ય અને સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના સંગ્રહ જેવી અનોખી વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. અહીં શૈક્ષણિક અને સામાન્ય જીવનને લગતા તમામ પ્રકારના પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે.

આ ઉપરાંત, લાઈબ્રેરીમાં 10 લાખથી વધુ ઇલેક્ટ્રોનિક રિસોર્સિસ પણ ઉપલબ્ધ છે, જે વિદ્યાર્થીઓ મોબાઈલ દ્વારા 24 કલાક ગમે ત્યારે એક્સેસ કરી શકે છે.

વિદ્યાર્થીઓ માટે વિશેષ સુવિધાઓ

છેલ્લા 5 વર્ષમાં 12,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ અહીં રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે, અને દર વર્ષે લગભગ 5,000 નવા વિદ્યાર્થીઓ જોડાય છે. અહીંથી અભ્યાસ કરી ચૂકેલા 1,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ આજે ગુજરાત સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારમાં સેવા આપી રહ્યા છે. જેમણે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ પાસ કરી છે. ખાસ કરીને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે અહીં વિશેષ સુવિધા આપવામાં આવે છે. તેમનો અભ્યાસકાળ પૂર્ણ થયા બાદ પણ, જો લાઈબ્રેરીમાં સીટો ખાલી હોય તો તેમને પ્રવેશ આપવામાં આવે છે.

અનોખો વારસો

ડો. યોગેશ પારેખના જણાવ્યા મુજબ, "જે પુસ્તકો અન્યત્ર ક્યાંય મળતા નથી, તે અહીં સરળતાથી મળી રહે છે. જેના કારણે આ ગ્રંથાલય એક દુર્લભ વારસો ધરાવે છે. અહીં તાડપત્ર, શિક્ષાપત્રી જેવી હસ્તપ્રતો અને ભારતીય બંધારણની રેપ્લિકા પણ ઉપલબ્ધ છે. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના ઉપક્રમે, સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ પરના પુસ્તકો માટે એક અલગ રૂમ બનાવવામાં આવ્યો છે.

વિદ્યાર્થીઓના અનુભવ: ગુજરાત યુનિવર્સિટી લાઇબ્રેરી મારું બીજું ઘર

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ગ્રંથાલયની મુલાકાત લેતા અને અહીં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી કુશવાહા દિનેશ પુષ્પદર સિંહે આ લાઇબ્રેરી પ્રત્યે પોતાનો સંતોષ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે, "કોવિડના સમયથી તેઓ આ લાઇબ્રેરી સાથે જોડાયેલા છે. હવે આ સ્થળ તેમના માટે ઘર જેવું બની ગયું છે. દિનેશે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે અહીંની લવચીકતા (ફ્લેક્સિબિલિટી)ની પ્રશંસા કરી, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓની જરૂરિયાત મુજબ રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી પણ લાઇબ્રેરી ખુલ્લી રાખવામાં આવે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે મોંઘા પુસ્તકો જે બહાર ખરીદવા અઘરા હોય છે, તે અહીં સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે.

દિનેશે પોતાના અનુભવનું એક ઉદાહરણ આપતા કહ્યું કે, "લાઇબ્રેરીના સહયોગથી જ તેમને પોલિટિકલ સાયન્સમાં યુનિવર્સિટીમાં સૌથી વધુ ગુણ પ્રાપ્ત થયા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ હજી સેમ-3માં હોવા છતાં, પહેલા જ પ્રયાસમાં નેટ (NET) ક્વોલિફાય કરી શક્યા છે અને GRF માં માત્ર ચાર માર્ક્સથી રહી ગયા છે. આ સિદ્ધિનો શ્રેય તેમણે લાઇબ્રેરીને આપ્યો, જ્યાં તેઓ સવારે 7:30 થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી અભ્યાસ કરે છે."

દિનેશે વધુમાં જણાવ્યું કે, "આ લાઇબ્રેરીમાં ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન શિક્ષણનું ઉત્તમ સમન્વય જોવા મળે છે. જે વિદ્યાર્થીઓ પાસે લેપટોપ કે ટેબ્લેટ ન હોય, તેમને અહીંના કમ્પ્યુટર સેક્શનનો ઉપયોગ કરવાની સુવિધા મળે છે. આનાથી વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઇન લેક્ચર્સ જોઈ શકે છે અને તરત જ તે વિષયના સ્ટાન્ડર્ડ પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરી શકે છે.

તેમણે કહ્યું કે આ લાઇબ્રેરી વિદ્યાર્થીઓમાં રસ જાગૃત કરીને અને પુસ્તકો દ્વારા તે રસને સંતોષીને શિક્ષણને વધુ અસરકારક બનાવે છે, જેના કારણે ડિજિટલ યુગમાં પણ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ પુસ્તકો સાથે ગાઢ સંબંધ કેળવી રહ્યા છે."

