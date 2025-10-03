ETV Bharat / state

અમદાવાદ: 400 વર્ષ જૂની મંછા મસ્જિદના ભાગને તોડવાની હાઇકોર્ટની મંજૂરી, ટ્રાફિક નિયંત્રણ માટે મહત્વનો નિર્ણય

સરસપુર વિસ્તારમાં આવેલી મંછા મસ્જિદના અમુક ભાગને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. હાઇકોર્ટની ડબલ બેન્ચે આજે આ મામલે સુનાવણી હાથ ધરી હતી.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ
ગુજરાત હાઇકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 9:13 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના કાલુપુર અને સરસપુર સહિતના વિસ્તારોમાં લાંબા સમયથી ભારે ટ્રાફિકની સમસ્યા રહી છે. આ વિસ્તારોમાં મેટ્રો રેલ અને બુલેટ ટ્રેનનું નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે, જેને લઈને તંત્ર દ્વારા રસ્તા પહોળા કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ સંદર્ભે, સરસપુર વિસ્તારમાં આવેલી મંછા મસ્જિદના અમુક ભાગને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત હાઇકોર્ટની ડબલ બેન્ચે આજે આ મામલે સુનાવણી હાથ ધરી હતી. સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે અરજી ફગાવી દીધી અને મસ્જિદના અમુક ભાગને તોડવાની મંજૂરી આપી.

400 વર્ષ જૂની મસ્જિદનો વિવાદ:

મંછા મસ્જિદ ટ્રસ્ટ દ્વારા 400 વર્ષ જૂની મંછા મસ્જિદના એક ભાગને કબજે લેવા સામે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. ટ્રસ્ટે દલીલ કરી હતી કે વકફ કાયદાની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે અને મસ્જિદના એક ભાગને તોડવાથી તેના હકોનો ભંગ થશે. જોકે, હાઇકોર્ટે આ અરજીને નામંજૂર કરી અને આજની ડબલ બેન્ચની સુનાવણીમાં પણ આ આદેશને યથાવત રાખ્યો.

હાઇકોર્ટનો નિર્ણય:

હાઇકોર્ટે જણાવ્યું કે, ગુજરાત પ્રોવિન્સિયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (GPMC) એક્ટ હેઠળ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને ખાસ સત્તાઓ પ્રાપ્ત છે, જે આ કેસમાં લાગુ પડે છે. આ કેસમાં વકફ કાયદો લાગુ પડતો નથી. સરકારી વકીલ જી.એચ. વીરવીરે જણાવ્યું કે, કાલુપુર વિસ્તારમાં ટ્રાફિક નિયંત્રણ અને જાહેર સુવિધા માટે આ પગલું અત્યંત જરૂરી છે. આ વિસ્તારમાં ઇન્ડિયન રેલવે, મેટ્રો રેલ અને પ્રસ્તાવિત બુલેટ ટ્રેન ટર્મિનલ એકસાથે આવેલા છે. કોર્ટે માન્યું કે આ પ્રોજેક્ટ વિશાળ જાહેર હિતમાં છે અને વ્યક્તિગત અસુવિધા શહેરની જરૂરિયાતોની સામે નાની છે.

ટ્રાફિક રાહતની આશા:

કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનનું નિર્માણ કાર્ય ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે, જેની સાથે પ્લેટફોર્મની આસપાસ મલ્ટિ-મોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબનું નિર્માણ પણ ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યું છે. સરકારે રજૂઆત કરી છે કે આ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ કાલુપુર સહિતના વિસ્તારોને ટ્રાફિકની સમસ્યામાંથી મોટી રાહત મળશે.

