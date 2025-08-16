અમદાવાદ : ગુજરાતમાં લાંબા વિરામ લીધા બાદ ફરીવાર મેઘરાજાનું આગમન થયું છે. કાલ સાંજથી અમદાવાદમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે, જે આજે સવારે પણ ચાલુ રહ્યો હતો. આજે સવારે 10 વાગ્યા પછી, અમદાવાદના ઘણા વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ ચાલુ થયો છે. જેના કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા છે.
અમદાવાદમાં જન્માષ્ટમીએ મેઘમહેર : અમદાવાદમાં કાલે સાંજે પૂર્વ વિસ્તારમાં વરસાદ પડ્યો હતો. પણ આજ સવારથી જ અમદાવાદના પશ્ચિમ વિસ્તાર જેમ કે વસ્ત્રાપુર, શિવરંજની, નેહરુનગર, અંધજન મંડળ, નવરંગપુરા, વિજય ચાર રસ્તા અને હેલ્મેટ ચાર રસ્તા વિસ્તારમાં પણ ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. ધોધમાર વરસાદ પડવાથી, થોડા સમયમાં જ રોડ પર પાણી ભરાઈ ગયા છે. હેલ્મેટ ચાર રસ્તા બ્રિજ પાસે ઘૂંટણસમા પાણી ભરાયા છે. અંધજન મંડળ અને વસ્ત્રાપુરમાં પાણી ભરાયા છે.
ઠેર ઠેર જળબંબાકારની સ્થિતિ : ભારે વરસાદ પડવાથી, અંધજન મંડળ પર ટ્રાફિક જામ જોવા મળ્યો હતો. BRTS બસના રસ્તા પર ટ્રાફિક જામમાં જોવા મળ્યો હતો. દાદા સાહેબના પગલાં પાસે, AMTS સ્ટેન્ડમાં પાણી ભરાયા હતા. આજે જન્માષ્ટમીનો તહેવાર હોવાથી બહાર ફરવા આવેલા લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. છેલ્લા 24 કલાક વરસાદની વાત કરીએ તો, દક્ષિણ અને ઉત્તર ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રમાં છૂટોછવાઈ વરસાદ પડ્યો હતો.
હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી સાત દિવસ વરસાદની આગાહી
15 ઓગસ્ટથી લઈને 21 ઓગસ્ટ સુધી ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. તારીખ 18 થી 21 ઓગસ્ટ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આજે 16 ઓગસ્ટ દરમિયાન મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, વડોદરા આણંદ, ઉત્તર ગુજરાતમાં, સાબરકાંઠા અરવલ્લી, મહીસાગર, સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ અમરેલી ભાવનગરમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. કચ્છ, પોરબંદર દ્વારકા અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
