ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં અનરાધાર: વીકેન્ડમાં ધોધમાર વરસાદથી નીચાણવાળા વિસ્તાર-રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયા

શનિવાર અને રવિવારના વીકેન્ડમાં અમદાવાદ શહેરમાં અનરાધાર વરસાદ વરસ્યો હતો, જેના કારણે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતાં.

અમદાવાદમાં વરસાદ
અમદાવાદમાં વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2025 at 10:43 PM IST

2 Min Read

અમદાવાદ: શનિવાર અને રવિવારના વીકેન્ડમાં અમદાવાદ શહેરમાં અનરાધાર વરસાદ વરસ્યો હતો, જેના કારણે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતાં. દિવસભર મેઘરાજાએ મહેર વરસાવતા, શહેરીજનોએ ગરમી અને બફારામાંથી રાહત અનુભવી હતી. જોકે, નીચાણવાળા વિસ્તારો અને મુખ્ય રસ્તાઓ પર પાણી ભરાતા વાહનવ્યવહારને ભારે અસર થઈ છે.

શનિવારે બપોર બાદ શરૂ થયો વરસાદ
શનિવારે બપોરે લગભગ 2 વાગ્યાથી વરસાદનું આગમન થયું હતું. શરૂઆતમાં ધીમી ધારે શરૂ થયેલો વરસાદ જોતજોતામાં મુશળધાર બન્યો હતો. શિવરંજની, જોધપુર, સેટેલાઈટ, પ્રહલાદનગર અને એસ.જી. હાઈવે જેવા વિસ્તારોમાં બે કલાકમાં જ બે ઈંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો હતો. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા આંકડા મુજબ, શહેરના પશ્ચિમ ઝોનમાં સૌથી વધુ વરસાદ પડ્યો હતો. ઠેર ઠેર પાણી ભરાવાના કારણે વાહનચાલકોને મુશ્કેલી પડી અને ટ્રાફિક જામની સમસ્યા પણ સર્જાઈ હતી.

અમદાવાદમાં વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

રવિવારે પણ વરસાદ યથાવત
રવિવારે પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહ્યું અને દિવસભર વરસાદની ઝડીઓ ચાલુ રહી હતી. સવારથી જ શરૂ થયેલા વરસાદને કારણે શહેરના મુખ્ય રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા. આશ્રમ રોડ, સી.જી. રોડ, અને ઇન્દિરા બ્રિજ જેવા મહત્વના માર્ગો પર વાહનોની ગતિ ધીમી પડી ગઈ હતી.

AMCની કામગીરી અને જનજીવન પર અસર
વરસાદના કારણે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે AMC દ્વારા ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની ટીમોને એલર્ટ કરવામાં આવી હતી. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાંથી પાણીના નિકાલ માટે પંપિંગ સ્ટેશનો કાર્યરત કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, બે દિવસના સતત વરસાદને કારણે ઘણી સોસાયટીઓમાં અને એપાર્ટમેન્ટ્સના બેઝમેન્ટમાં પાણી ભરાઈ ગયા. વીકેન્ડ હોવાને કારણે મોટાભાગના લોકો ઘરમાં જ રહ્યા, જેનાથી રસ્તાઓ પર ટ્રાફિકનું ભારણ ઓછું રહ્યું છે.

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, આગામી 24 કલાકમાં પણ શહેરમાં છૂટાછવાયા વરસાદની સંભાવના છે. આ બે દિવસના વરસાદથી શહેરના જળાશયોમાં નવા પાણીની આવક થઈ છે, જે ઉનાળાની સીઝન માટે સારા સંકેત છે. જોકે, શહેરના નબળા ડ્રેનેજ સિસ્ટમની પોલ ફરી એકવાર ખુલ્લી પડી છે, જેના કારણે પાણી ભરાવાની સમસ્યા દર વર્ષે જોવા મળે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ, પાનમ અને કડાણા ડેમ છલકાયા, ધરોઈ ડેમમાં નવા નીરથી સર્જાયો અદભૂત નજારો
  2. નવસારીમાં વરસાદી માહોલ, પૂર્ણા નદી 21 ફૂટે પહોંચતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં એલર્ટ
  3. અમદાવાદ સ્ટેશને નકલી TTE પકડાયો, ટ્રેનના જનરલ કોચમાં પેસેન્જરોને ગુમરાહ કરતો હતો

For All Latest Updates

TAGGED:

AHMEDABAD HEAVY RAINMONSOON SEASONAHMEDABAD RAINSGUJARAT MONSOONAHMEDABAD HEAVY RAIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.