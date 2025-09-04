અમદાવાદ: સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીની હત્યા કેસમાં DEOની નોટિસ સામે સ્કૂલ દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે અને DEO ના નિર્ણયને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યા છે. આ મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન સ્કૂલના સિનિયર કાઉન્સિલ હાજર ના રહેતા હાઇકોર્ટે હિયરિંગ માટે મુદ્દત પાડી. હવે 9 સપ્ટેમ્બર 2025ના દિવસે આ મુદ્દે વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.
સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થી નયન સંતાણીની હત્યા કેસમાં જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની નોટિસ સામે સ્કૂલ દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ અરજીમાં DEO દ્વારા તપાસ સમિતિના ગઠનની કાયદેસરતા અને સ્કૂલને દસ્તાવેજો સમિટ કરવા માટેના આદેશો ને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યા છે.
આ અરજીમાં રાજ્ય સરકાર અને DEOને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા છે. સેવન્થ ડે સ્કૂલ વતી એક્ટિંગ પ્રિન્સિપાલ દ્વારા હાઇકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી છે. આ બધી આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી.
ઉલ્લેખનીય છે કે આ કેસની તપાસ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને સોંપવામાં આવી છે. સેવન્થ ડે સ્કુલની ગંભીર બેદરકારી સામે ત્રણ નોટિસ આપવામાં આવી છે આ ઘટના બાદ શાળામાં ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે.
અમદાવાદ શહેરના ખોખરા વિસ્તારમાં આવેલી સેવન ડે સ્કૂલમાં 19 ઓગસ્ટના દિવસે એક વિદ્યાર્થી દ્વારા બીજા વિદ્યાર્થીને હુમલા કરવામાં આવ્યો હતો, જેના લીધે એક વિદ્યાર્થી મોતનું મોટ થઇ ગયું હતું. આ સેવન્થ ડે શાળામાં વિદ્યાર્થી દ્વારા કરવામાં આવેલી હત્યા બાદ લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યું હતું. વાલીઓ દ્વારા શાળા સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા હતા. વાલીઓ દ્વારા સ્કૂલ સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. આ મુદ્દે DEO નોટિસ સામે સેવનથ ડે સ્કૂલ વતી એક્ટિંગ પ્રિન્સિપલ દ્વારા હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી છે.
અમદાવાદ શહેરના DEO રોહિત ચૌધરીએ આ ઘટનાને ગંભીર બેદરકારીની સ્કૂલને અનેક નોટિસો જારી કરી હતી. સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ જી.ઈમીન્યુઅલ, મયુરીકા પટેલ અને સ્ટાફની તાત્કાલિક બરતરફનો આદેશ આપ્યો હતો. તેમજ DEOએ સ્કૂલને 15થી વધુ દસ્તાવેજો જેમ કે ધોરણ 1 થી 12 માટેની માન્યતા, આઈસીએસસી બોર્ડની નો-ઓબ્ઝર્વેશન સર્ટિફિકેટ અને બી યુ પરમિશનની પ્રમાણિત નકલો સમિટ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. તેમજ DEOએ ચેતવણી આપી હતી કે જો સ્કૂલની નિર્ધારિત સમયમાં આ દસ્તાવેજો રજૂ નહીં કરે તો એક તરફી નિર્ણય કરવામાં આવશે. સેવન્થ ડે સ્કૂલે DEOની નોટિસ અને તપાસ સમિતિના ગઠનની કાયદેસરતાને પડકારતી ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરી હતી.
