અમદાવાદનો હાટકેશ્વર બ્રિજ 4 કરોડના ખર્ચે તૂટશે, બ્રિજ તોડવાની શરુઆત કરાઈ - AHMEDABAD HATKESHWAR BRIDGE

હાટકેશ્વર બ્રિજ તોડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. JCB મશીન દ્વારા બ્રિજને તોડવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

અમદાવાદનો હાટકેશ્વર બ્રિજ 4 કરોડના ખર્ચે તૂટશે
અમદાવાદનો હાટકેશ્વર બ્રિજ 4 કરોડના ખર્ચે તૂટશે
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 22, 2025 at 7:50 PM IST

અમદાવાદ : શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલ વિવાદિત હાટકેશ્વર બ્રિજને તોડવાની શરૂઆત થઈ છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 4 કરોડના ખર્ચે આ બ્રિજને તોડવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા હાટકેશ્વર તોડવા માટે ગણેશ કન્સ્ટ્રક્શનને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે. પુલ તોડવાનો કુલ ખર્ચ 8 કરોડ જેટલો થાય છે, પરંતુ ઘણો ખર્ચ બ્રિજ તૂટવાના કારણે જરૂરી મટીરિયલ અને અન્ય વસ્તુઓ આ બ્રિજમાંથી નીકળશે તે બધા સામાન કોન્ટ્રાક્ટર કંપની દ્વારા લઈ જવામાં આવશે. જેના કારણે બ્રિજને તોડવા માટે 4 કરોડ રૂપિયા કોર્પોરેશન ને ચૂકવવું પડશે. આગામી 6 મહિનાની અંદર આ બ્રિજ સંપૂર્ણ રીતે તૂટવાની શક્યતા છે.

અમદાવાદનો હાટકેશ્વર બ્રિજ 4 કરોડના ખર્ચે તૂટશે

અમદાવાદનું હાટકેશ્વર બ્રિજ ભષ્ટાચારનો મોટો પુરાવો છે. કારણ કે બ્રિજનું બાંધકામ હલકી કક્ષાનું હતું, અને નબળું હતું જે લોકો માટે જોખમી પણ હતું. બ્રિજની હાલત બહુ જ ખરાબ હોવાથી બ્રિજને છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. આ બ્રિજને લગભગ 42 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ કરાયું હતું.

હાલમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી બંધ પડેલા હાટકેશ્વર બ્રિજ તોડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. JCB મશીન દ્વારા બ્રિજને તોડવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ બ્રિજ નામ આપવામાં આવ્યું હતું. વર્ષ 2017માં જાહેર જનતા માટે આ બ્રિજ ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો હતો.

JCB મશીન દ્વારા બ્રિજને તોડવાનું કામ શરૂ
JCB મશીન દ્વારા બ્રિજને તોડવાનું કામ શરૂ
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેને જણાવ્યું : દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, બ્રીજને તોડવા માટેની મંજૂરી એક મહિના પહેલા સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં આપવામાં આવી હતી. આ કામગીરીનો સમયગાળો 3 મહિનાનો છે. ધીમે ધીમે આ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે, જનતાને તકલીફના પડે તે રીતે તોડવાની કામગીરી કરવામાં આવશે.
હાટકેશ્વર બ્રિજ તોડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી
હાટકેશ્વર બ્રિજ તોડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી

એક મહિના અગાઉ આ મુદ્દે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલ હાટકેશ્વર બ્રિજને તોડવો એ મોટી સમસ્યા હતી. ભૂતકાળની અંદર તેને તોડવા માટે ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ એજન્સીઓ ક્વોલીફાઈ થઈ નહોતી. પાંચ એજન્સીઓએ ટેન્ડર માટે સબમીટ કર્યું હતું, તેમાંથી ત્રણ એજન્સીઓ ક્વોલીફાઈ થઈ હતી. છેલ્લે ગણેશ કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીને 3.90 લાખના ખર્ચે તોડવા માટે ટેન્ડર મંજુર કરવામાં આવ્યું છે, 6 મહિનાની અંદર એને કમ્પ્લીટ કરવામાં આવશે, પરિણામે પૂર્વ વિસ્તારની સૌથી મોટી સમસ્યા દૂર થશે.

બ્રિજ પ્રોજેક્ટ અધિકારીએ જણાવ્યું : હાટકેશ્વર બ્રિજને તોડવા માટેની મંજૂરી આપવામાં આવ્યા બાદ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા મશીનરી ઉતારવામાં આવી હતી. ગાંધીનગર પાસે ડિઝાઇનની પ્રપોઝલ મૂકવામાં આવી હતી. હાલમાં બ્રિજના ઉપરના ભાગ પર આવેલા ડામરના રોડને સૌથી પહેલા તોડવામાં આવી રહ્યા છે.

હાટકેશ્વર બ્રિજ તોડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી
હાટકેશ્વર બ્રિજ તોડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી

ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદના હાટકેશ્વર બ્રિજને 2015માં બનાવવાનું કામ શરૂ કરાયું હતું અને વર્ષ 2017માં પુલની કામગીરી પૂર્ણ થઈ હતી. જોકે ત્યારબાદ બ્રિજના બાંધકામ વિશે અનેક સવાલો ઉઠ્યા હતા, તેથી કોર્પોરેશન દ્વારા અલગ અલગ એજન્સીઓ પાસેથી બ્રિજની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. બ્રિજની ચકાસણીમાં પણ આ બ્રિજ હલકી કક્ષાનું અને તેનું બાંધકામ યોગ્ય રીતે ન થયું હોવાનું સામે આવ્યું હતું.

JCB મશીન દ્વારા બ્રિજને તોડવાનું કામ શરૂ
JCB મશીન દ્વારા બ્રિજને તોડવાનું કામ શરૂ

હાટકેશ્વર બ્રિજ વર્ષ 2017માં બનાવાયો : આ બ્રિજ અજય ઇન્ફ્રા નામની કંપની દ્વારા 42 કરોડના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યો હતો. અજય દાવો કર્યો હતો કે, આ બ્રિજની આયુ 100 વર્ષ હશે, પરંતુ તેના નિર્માણના 5 વર્ષ બાદ જ આ બ્રિજ જર્જરીત બનતા તેની મજબૂતાઈ પર સવાલો ઉઠ્યા હતા. તંત્ર દ્વારા આ બ્રિજની સ્ટેબિલિટી ટેસ્ટ કરવું પડ્યું હતું. એપ્રિલ 2023માં તત્કાલીન મ્યુનિસિપલ કમિશનર એમ થેન્નારાસને ફૂલ તોડી પાડવાનું નિર્ણય જાહેર કર્યો હતો.

