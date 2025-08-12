ETV Bharat / state

ગુજરાત હાઈકોર્ટનો મોટો ચુકાદો, કહ્યું 'મુસ્લિમ દંપતી પરસ્પર સમજૂતીથી છૂટાછેડા લઈ શકે'

ગુજરાત હાઇકોર્ટે રાજકોટ ફેમિલી કોર્ટનો ચુકાદો રદ કરતાં કહ્યું કે, 'મુસ્લિમ લગ્ન 'મુબારત' દ્વારા સમાપ્ત કરી શકાય છે.'

Published : August 12, 2025 at 11:13 AM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે મુસ્લિમ ફેમિલી તલાક અંગે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. આ અંગે ગુજરાત હાઇકોર્ટે જણાવ્યું કે, મુસ્લિમ લગ્ન 'મુબારત' દ્વારા સમાપ્ત કરી શકાય છે. જેના માટે કોઈ લેખિત કરવાની જરૂર નથી. ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજકોટ ફેમીલી કોર્ટના આદેશને રદ કર્યો અને કહ્યું કે, આ અંગે હદીસ અને કુરાનમાં લખાયેલું છે.

શું છે સમગ્ર મામલો ?

માહિતી અનુસાર, રાજકોટના મુસ્લિમ દંપતિએ થોડા વર્ષ પહેલાં લગ્ન કર્યા હતા. લગ્ન પછી બંને વચ્ચે વિવાદ થયો હતો. પતિ-પત્ની વચ્ચે વિવાદના કારણે બંનેએ અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ ફેમિલીએ 'મુબારત' સાથેના લગ્નનો અંત લાવવા માટે પરસ્પર સંમતિથી ફેમિલી કોર્ટમાં છૂટાછેડાની અરજી દાખલ કરી હતી. ત્યારબાદ રાજકોટ ફેમિલી કોર્ટે મુબારત દ્વારા મુસ્લિમ દંપતિની છૂટાછેડાની અરજી ફગાવી દીધી હતી.

રાજકોટ ફેમિલી કોર્ટે આ અંગે કહ્યું હતું કે, 'આ કેસ ફેમિલી કોર્ટ એક્ટની કલમ 7 હેઠળ આવતો નથી.'

રાજકોટ ફેમિલી કોર્ટે એમ પણ કહ્યું હતું કે, 'છૂટાછેડા માટે પરસ્પર સંમતિનું કોઈ લેખિત કરાર નથી, તેથી છૂટાછેડાની અરજી સ્વીકારી શકાતી નથી.'

આ અંગે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જસ્ટિસ એ.વાય. કોગજે અને જસ્ટિસ એન.એસ. સંજય ગૌડાની બેન્ચે સુનાવણી કરી હતી. સુનાવણી દરમિયાન મોટો નિર્ણય લીધો હતો.

બેન્ચે કુરાન અને હદીસનો ઉલ્લેખ કર્યો અને કહ્યું કે, 'નિકાહ સમાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા ધાર્મિક ગ્રંથો કુરાન અને હદીસમાં વર્ણવવામાં આવી છે. મુસ્લિમ લગ્ન 'મુબારત' દ્વારા સમાપ્ત કરી શકે છે. જેના માટે લેખિત કરાર હોવાની જરૂર નથી. હાઇકોર્ટને મુબારતને કાયદેસર જાહેર કરતા રાજકોટ ફેમિલી કોર્ટના આદેશને રદ કર્યો હતો.'

અહીં ઉલ્લેખનીય છે કે, મુબારતનો અર્થ પરસ્પર સંમતિથી લેવામાં આવેલા તલાક કે ડિવોર્સ થાય છે. એટલે કોર્ટના કહેવા પ્રમાણે મુસ્લિમ દંપતી પરસ્પર સમજૂતીથી છૂટાછેડા લઈ શકે છે.

