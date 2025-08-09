અમદાવાદ: હાલમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સિન્ડિકેટ મેમ્બર શ્વેતલ સુતરીયા વિરુદ્ધ ખંડણી માંગવા અંગેનો કેસ બહાર આવ્યો હતો. આ કેસ અંગે આગળ કંઈક ખબર પડે તે દરમિયાન જ હવે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના અન્ય એક સિન્ડિકેટ મેમ્બર વિરુદ્ધ ભ્રષ્ટાચારનો મામલો સામે આવ્યો છે. આ મામલામાં સિન્ડિકેટ મેમ્બર પર યુનિવર્સિટીમાં રાઈફલ એકેડમી પોતાના નામે ચલાવવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
તમને જણાવી દઈએ કે, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સિન્ડિકેટ સભ્ય આશિષ અમીનનું નામ દ્રોણાચાર્ય રાઈફલ એકેડમીના ટેન્ડર પ્રકરણમાં સામે આવ્યું છે, જેમણે અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ રાઈફલ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે 21 મે, 2021 ના રોજ ગુજરાત યુનિવર્સિટી સાથે હોર્સ રાઇડિંગ સ્કૂલ અને રાઈફલ શૂટિંગ રેન્જ માટે MOU કર્યું હતું. મહત્વની બાબત એ છે કે, આ પ્રસ્તાવ તેમણે પોતે જ સિન્ડિકેટ કમિટીમાં રજૂ કરી ટેન્ડર પણ મેળવ્યું હતું. મામલા પર પડદો પાડે તેવી બાબત એ છે કે, તેઓ પોતે પણ ટેન્ડરની મંજૂરી આપનાર ઓથોરિટીમાં સામેલ હતા.
પ્રસ્તાવ મૂકતા 2021માં મંજૂરી મળી, પરંતુ 2023માં અન્ય સિન્ડિકેટ સભ્યોના વિરોધને કારણે MOU રદ થયું. કોમન યુનિવર્સિટી એક્ટ બાદ જૂના સિન્ડિકેટ સભ્યોની ટર્મ પૂરી થઈ અને 2025માં ગુજરાત સરકારે નવા એક્ટ મુજબ પાંચ નવા સિન્ડિકેટ સભ્યોની નિમણૂક કરી, જેમાં આશિષ અમીનનો ફરી સમાવેશ થયો. આ પછી અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ રાઈફલ એસોસિયેશને ફરી ટેન્ડર પ્રક્રિયા દ્વારા રાઇફલ શૂટિંગ રેન્જ મેળવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ શરૂ કરવામાં સફળતા મેળવી, કારણ કે આ વખતે સિન્ડિકેટ બેઠકમાં કોઈ વિરોધ થયો નહીં.
એકેડેમી માટે ફી અને મેમ્બરશિપ:
દ્રોણાચાર્ય રાઈફલ ક્લબ જે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં આવેલ છે. જેમાં નવા સભ્યો માટે રૂપિયા 5000નું નોન રીફંડેબલ ફી છે. જ્યારે લાઈફ મેમ્બરશિપ (નવા સભ્ય) માટે રૂપિયા 50,000 છે, જ્યારે ઓર્ડિનરી ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ મેમ્બરશિપ (10 સભ્યોનું ગ્રુપ) માટે રૂપિયા 7,50,000 ફી છે, જે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ટેન્ડર દસ્તાવેજ અને રાઈફલ ક્લબ અમદાવાદ વેબસાઇટ અનુસાર છે.
ફી અને મેમ્બરશિપની માહિતી બહાર આવતા યુનિવર્સિટી દ્વારા એક પરિપત્ર બહાર પાડી સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી કે, ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની સ્પોર્ટ્સને લગતી સભ્યપદ ફી, લાઈફ મેમ્બરશિપ ફી જેવી અન્ય કોઈપણ પ્રકારની ફી ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા લેવામાં આવતી નથી.
કોણ છે આશિષ અમીન ?
આશિષ અમીન ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સિન્ડિકેટ સભ્ય અને આર્કિટેક્ટ છે. તેઓ ઘણાં વર્ષોથી ગુજરાત યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલા છે. તેઓ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના બજેટ અને અન્ય નાણાકીય નિર્ણયોમાં પણ મહત્વની ભૂમિકામાં છે. તેઓ ખાસ કરીને ફાયનાન્સ સમિતિ અને બાંધકામ સમિતિમાં પણ સક્રિય છે. આશિષ અમીન રાયફલ ક્લબના સભ્ય પણ છે. તેઓ શૂટિંગના શોખીન છે તેઓ આમસરન રાઇફલ અને એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્સ એકેડેમીના સંસ્થાપક પણ છે.
