અમદાવાદમાં અનોખી થીમ પર ગરબાનું આયોજન, DJના બદલે શરણાઈ-ઢોલના તાલે સવાર સુધી ગરબા રમે છે ખેલૈયા

આ આયોજનની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે અહીં ડીજેના સંગીતને બદલે શરણાઈ અને ઢોલના પરંપરાગત તાલે ગરબા રમવામાં આવે છે.

અમદાવાદમાં પરંપરાગત રીતે ગરબાનું આયોજન
અમદાવાદમાં પરંપરાગત રીતે ગરબાનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2025 at 9:33 PM IST

અમદાવાદ: આજના ડીજેના ધમાકેદાર સંગીતના યુગમાં, પ્રાચીન અને પરંપરાગત ગરબાની લોકપ્રથાને ફરીથી જીવંત કરવા માટે અમદાવાદના શીલજ ખાતે એક અનોખું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 'ઋજુવન ફાર્મ' ખાતે 'ગરબીના ગરબા' નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેનું આ ત્રીજું વર્ષ છે. આ ગરબાનો મુખ્ય હેતુ લોકોમાં પ્રાચીન ગરબાનો ક્રેઝ વધારવાનો અને વાસ્તવિક સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવવાનો છે.

આ આયોજનની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે અહીં ડીજેના સંગીતને બદલે શરણાઈ અને ઢોલના પરંપરાગત તાલે ગરબા રમવામાં આવે છે. આ માટે ખાસ કરીને મોટી દેવકી, સાણંદથી ઢોલ અને શરણાઈ વગાડનારી ટીમ બોલાવવામાં આવી છે. આયોજકોએ જણાવ્યું કે, અહીં પાંચથી છ હજાર લોકો ગરબા રમી શકે તે માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

અનોખો કોન્સેપ્ટ અને થીમ
આ વર્ષે ગરબીના ગરબાની થીમ "સૂર્ય સાથે ગરબા" છે. 2000 સ્કેવર ફૂટના વિશાળ મેદાનની વચ્ચે 25 ફૂટનો સૂર્ય બનાવવામાં આવશે, અને ખેલૈયાઓ તેની ફરતે ગરબા રમશે. ગયા વર્ષે માતાજીના રૌદ્ર સ્વરૂપ પર આધારિત થીમ હતી, જ્યારે આ વર્ષે 'સાંજ સરોવર'ની થીમ પણ રજૂ કરવામાં આવી છે.

સૂર્યની ફરતે ગરબા રમશે ખેલૈયા
સૂર્યાસ્તથી સૂર્યોદય સુધી ગરબા
આ ગરબાનું બીજો એક ખાસ આકર્ષણ એ છે કે તે સૂર્યાસ્તથી સૂર્યોદય સુધી ચાલે છે. રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી પ્રાચીન ગરબા ગવાય છે અને ત્યાર બાદ સવારના 7 વાગ્યા સુધી ઢોલ અને શરણાઈના તાલે ગરબા રમવામાં આવે છે. ખેલૈયાઓ અહીં ફક્ત પરંપરાગત પોશાકમાં જ ગરબા રમવા આવે છે.

સૂર્યની ફરતે ગરબા રમશે ખેલૈયા
ખેલૈયાઓ માટે સુરક્ષા અને સુવિધાઓ
આયોજકો દ્વારા ખેલૈયાઓ માટે તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ અને સુરક્ષાનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. જેમાં ફાયર સેફ્ટી, પાણી, એમ્બ્યુલન્સ, ફ્રી વાઇફાઇ જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. ખાસ કરીને યુવતીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને મહિલા બાઉન્સરો પણ રાખવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, 1000 ગાડીનું પાર્કિંગ થઈ શકે તેટલી વિશાળ જગ્યાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

