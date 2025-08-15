ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં 49 જગ્યા પર વિસર્જન કુંડ તૈયાર, ગણેશજીની ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિનું પણ ધૂમ વેચાણ - GANESHOTSAV 2025

અમદાવાદ શહેરમાં સાત ઝોનની અંદર 49 જગ્યા પર વિસર્જન કુંડ બનાવવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ  ગણેશજીની ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિનું વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ફાઈલ ફોટો
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 15, 2025 at 10:37 AM IST

અમદાવાદ : ગણેશ ઉત્સવના તહેવાર આડે હવે થોડાક દિવસો જ બાકી રહ્યા છે. ત્યારે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ સંદર્ભે શહેરના સાત ઝોનની અંદર કુલ 49 જગ્યા પર વિસર્જન કુંડ બનાવવામાં આવ્યા છે. જ્યાં શહેરીજનો ગણેશ વિસર્જન કરી શકશે.

49 જગ્યા પર વિસર્જન કુંડ તૈયાર : આ અંગે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે 27 ઓગસ્ટના દિવસે ગણપતિનો તહેવાર છે અને લોકો ગણપતિ બાપાના સ્વાગત માટે તૈયાર છે. ગણેશજીને પોતાના ઘરે લાવ્યા બાદ કોઈ બે-ત્રણ દિવસ અને કોઈ નવ દિવસમાં ગણપતિ બાપાનું વિસર્જન કરતા હોય છે.

અમદાવાદમાં 49 જગ્યા પર વિસર્જન કુંડ તૈયાર (ETV Bharat Gujarat)

ગણપતિ વિસર્જનને લઈને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા અત્યારથી તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ શહેરના સાત ઝોનની અંદર 49 વિસર્જન કુંડ બનાવવામાં આવશે. સાથે જ માટીમાંથી બનાવેલી મૂર્તિઓનું વિસર્જન કરવામાં આવશે.

ગણેશજીની ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિનું વેચાણ : દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, આ વર્ષે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ગાયના ગોબરમાંથી ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણેશ મૂર્તિઓ બનાવવામાં આવી છે. અલગ અલગ જગ્યા પર ડિસ્પ્લે અને કાઉન્ટર મૂકીને તેનું વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ગાયના છાણનો સુંદર રીતે ઉપયોગ કરીને ગણેશજીની મૂર્તિ બનાવવામાં આવી છે. લોકો આ મૂર્તિઓને સારી રીતે ખરીદી રહ્યા છે.

ગણેશજીની ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિ
ગણેશજીની ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિ (ETV Bharat Gujarat)

જળ પ્રદૂષણ અટકશે : અમદાવાદના દાણીલીમડા અને બાકરોલ કરુણા મંદિર ગૌશાળામાં બનેલી ગણેશ મૂર્તિનું પણ અલગ-અલગ કાઉન્ટર પર વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિ વિસર્જન બાદ પાણીમાં ઓગળી જાય છે. સાથે જ જળાશય, નદી અને વોટર બોડીની જીવ સૃષ્ટિને બચાવે છે.

જળમાં થતું પ્રદૂષણ અટકે છે. મૂર્તિઓના રાસાયણિક રંગ જેવા કે મર્ક્યુરી, લેડ, કેડીએમ કાર્બન એસિડ અને મેટલ પાણીમાં ભયના અટકાવી શકાય છે. છાણ અને માટીની મૂર્તિનું વપરાશ કરવાથી પર્યાવરણ જાળવણી કરી શકાય. સાથે જ તળાવ નદીઓ અને અન્ય જળાશયોમાં થતું નુકસાન અટકાવી શકાય છે.

