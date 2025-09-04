ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં 'કેદારનાથ' ની થીમ પર ગણેશ પંડાલ, જ્યાં ક્યારેય નથી થયું ગણપતિ મૂર્તિનું વિસર્જન - GANESH FESTIVAL 2025

અમદાવાદના માધુપુરામાં સિદ્ધિ વિનાયક મિત્ર મંડળ દ્વારા 'કેદારનાથ' ની થીમ પર ગણેશ પંડાલની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, જુઓ ખાસ અહેવાલ...

'કેદારનાથ' ની થીમ પર ગણેશ પંડાલ
'કેદારનાથ' ની થીમ પર ગણેશ પંડાલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2025 at 9:06 AM IST

2 Min Read

અમદાવાદ : ગણેશ ઉત્સવ પૂર્ણ થવા આડે હવે થોડા દિવસ બાકી છે. અમદાવાદમાં વિવિધ ગણેશ મંડળો દ્વારા ઓપરેશન સિંદૂર, જંગલ, બનારસ ઘાટ અને દ્વારકા જેવી થીમ પર પંડાલ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદના માધુપુરામાં સિદ્ધિ વિનાયક મિત્ર મંડળે ગણેશ પંડાલની થીમ તરીકે હિમાલયની ગોદમાં વસેલા પવિત્ર કેદારનાથ મંદિરને પસંદ કર્યું છે.

'કેદારનાથ' ની થીમ પર ગણેશ પંડાલ

અમદાવાદમાં દિલ્હી દરવાજા ખાતે માધુપુરામાં સિદ્ધિ વિનાયક મિત્ર મંડળ દ્વારા, ગણેશ પંડાલની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. આ મંડળ 35 વર્ષથી ગણપતિ ભગવાનની સ્થાપના કરે છે, અને દર વર્ષે પંડાલની અલગ અલગ થીમ રાખવામાં આવે છે. આ વર્ષે કેદારનાથની થીમ પર ગણેશ પંડાલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ગણેશ પંડાલને બહારથી જોતા એવું લાગે કેદારનાથ મંદિરના અંદર જ ગણપતિ ભગવાન બિરાજમાન છે.

અમદાવાદમાં 'કેદારનાથ' ની થીમ પર ગણેશ પંડાલ (ETV Bharat Gujarat)

આ થીમ ભગવાન શિવના દિવ્ય ધામની આધ્યાત્મિક ઉર્જા અને ગણેશજીની ભક્તિના અનોખા સમન્વયનું પ્રતીક છે. પંડાલની રચના, જે કેદારનાથની ભવ્યતાને જીવંત કરે છે, ભક્તોને એક અનોખો અનુભવ આપવા માટે તૈયાર છે.

'કેદારનાથ' ની થીમ પર ગણેશ પંડાલ
'કેદારનાથ' ની થીમ પર ગણેશ પંડાલ (ETV Bharat Gujarat)

ક્યારેય નથી થયું ગણપતિ મૂર્તિનું વિસર્જન

આ ગણપતિ ભગવાનની મૂર્તિની વિશેષતા એ છે કે આ મૂર્તિનું વિસર્જન કરવામાં નથી આવતું. આ વર્ષે ગણપતિ ભગવાનની મૂર્તિ ફાઇબરમાંથી બનાવવામાં આવી છે. છેલ્લા 11 વર્ષથી એક જ ગણપતિ ભગવાન મૂર્તિ સ્થાપના કરવામાં આવે છે. ગણેશ ઉત્સવ પૂર્ણ થયા પછી મૂર્તિને સાચવવામાં આવે છે. દર વર્ષે આ મૂર્તિમાં અલગ રંગો અને અલગ થીમ કરીને સ્થાપિત કરવામાં આવે છે.

સાડા પાંચ ફૂટની ફાઇબરની ગણેશ પ્રતિમા
સાડા પાંચ ફૂટની ફાઇબરની ગણેશ પ્રતિમા (ETV Bharat Gujarat)

સાડા પાંચ ફૂટની ફાઇબરની ગણેશ પ્રતિમા : આ ગણેશ પંડાલના આયોજક કિશોરભાઈએ કહ્યું કે, આ ગણેશ ભગવાનની મૂર્તિ ફાઇબરથી બનેલી છે. આ મૂર્તિ સાડા પાંચ ફૂટની છે. આ સાથે ગણેશ ભગવાનની નાની મૂર્તિની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, તે મંગલમૂર્તિનું વિસર્જન કરીએ છીએ, જે માટીથી બનેલી છે. આ મૂર્તિનું અમે આ પંડાલના કુંડમાં જ વિસર્જન કરીએ છીએ. ગણેશજીની મુખ્ય મૂર્તિનું અમે વિસર્જન કરતા નથી, આવતા વર્ષે પણ સ્થાપના કરવામાં આવે છે.

આવતા વર્ષે અમે પૂણેના દગડું શેઠના મંદિર જેવી જ ગણપતિ ભગવાનની મૂર્તિનું સ્થાપન કરીશું. આ દસ દિવસ દરમિયાન બાળકો માટે રમત ગમતનું આયોજન, બાળકીઓ માટે ગરબા અને વિસર્જનના દિવસે મહા આરતી કરવામાં આવે છે. અમારા ગ્રુપના યુવાનોને બધા કરતા અલગ વિચાર આવ્યો કે આપણે કેદારનાથની થીમ પર ગણપતિ ભગવાનનું સ્થાપન કરીએ, ભક્તોની પણ સારો પ્રતિભાવ મળે છે.

આ પણ વાંચો...

અમદાવાદ : ગણેશ ઉત્સવ પૂર્ણ થવા આડે હવે થોડા દિવસ બાકી છે. અમદાવાદમાં વિવિધ ગણેશ મંડળો દ્વારા ઓપરેશન સિંદૂર, જંગલ, બનારસ ઘાટ અને દ્વારકા જેવી થીમ પર પંડાલ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદના માધુપુરામાં સિદ્ધિ વિનાયક મિત્ર મંડળે ગણેશ પંડાલની થીમ તરીકે હિમાલયની ગોદમાં વસેલા પવિત્ર કેદારનાથ મંદિરને પસંદ કર્યું છે.

'કેદારનાથ' ની થીમ પર ગણેશ પંડાલ

અમદાવાદમાં દિલ્હી દરવાજા ખાતે માધુપુરામાં સિદ્ધિ વિનાયક મિત્ર મંડળ દ્વારા, ગણેશ પંડાલની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. આ મંડળ 35 વર્ષથી ગણપતિ ભગવાનની સ્થાપના કરે છે, અને દર વર્ષે પંડાલની અલગ અલગ થીમ રાખવામાં આવે છે. આ વર્ષે કેદારનાથની થીમ પર ગણેશ પંડાલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ગણેશ પંડાલને બહારથી જોતા એવું લાગે કેદારનાથ મંદિરના અંદર જ ગણપતિ ભગવાન બિરાજમાન છે.

અમદાવાદમાં 'કેદારનાથ' ની થીમ પર ગણેશ પંડાલ (ETV Bharat Gujarat)

આ થીમ ભગવાન શિવના દિવ્ય ધામની આધ્યાત્મિક ઉર્જા અને ગણેશજીની ભક્તિના અનોખા સમન્વયનું પ્રતીક છે. પંડાલની રચના, જે કેદારનાથની ભવ્યતાને જીવંત કરે છે, ભક્તોને એક અનોખો અનુભવ આપવા માટે તૈયાર છે.

'કેદારનાથ' ની થીમ પર ગણેશ પંડાલ
'કેદારનાથ' ની થીમ પર ગણેશ પંડાલ (ETV Bharat Gujarat)

ક્યારેય નથી થયું ગણપતિ મૂર્તિનું વિસર્જન

આ ગણપતિ ભગવાનની મૂર્તિની વિશેષતા એ છે કે આ મૂર્તિનું વિસર્જન કરવામાં નથી આવતું. આ વર્ષે ગણપતિ ભગવાનની મૂર્તિ ફાઇબરમાંથી બનાવવામાં આવી છે. છેલ્લા 11 વર્ષથી એક જ ગણપતિ ભગવાન મૂર્તિ સ્થાપના કરવામાં આવે છે. ગણેશ ઉત્સવ પૂર્ણ થયા પછી મૂર્તિને સાચવવામાં આવે છે. દર વર્ષે આ મૂર્તિમાં અલગ રંગો અને અલગ થીમ કરીને સ્થાપિત કરવામાં આવે છે.

સાડા પાંચ ફૂટની ફાઇબરની ગણેશ પ્રતિમા
સાડા પાંચ ફૂટની ફાઇબરની ગણેશ પ્રતિમા (ETV Bharat Gujarat)

સાડા પાંચ ફૂટની ફાઇબરની ગણેશ પ્રતિમા : આ ગણેશ પંડાલના આયોજક કિશોરભાઈએ કહ્યું કે, આ ગણેશ ભગવાનની મૂર્તિ ફાઇબરથી બનેલી છે. આ મૂર્તિ સાડા પાંચ ફૂટની છે. આ સાથે ગણેશ ભગવાનની નાની મૂર્તિની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, તે મંગલમૂર્તિનું વિસર્જન કરીએ છીએ, જે માટીથી બનેલી છે. આ મૂર્તિનું અમે આ પંડાલના કુંડમાં જ વિસર્જન કરીએ છીએ. ગણેશજીની મુખ્ય મૂર્તિનું અમે વિસર્જન કરતા નથી, આવતા વર્ષે પણ સ્થાપના કરવામાં આવે છે.

આવતા વર્ષે અમે પૂણેના દગડું શેઠના મંદિર જેવી જ ગણપતિ ભગવાનની મૂર્તિનું સ્થાપન કરીશું. આ દસ દિવસ દરમિયાન બાળકો માટે રમત ગમતનું આયોજન, બાળકીઓ માટે ગરબા અને વિસર્જનના દિવસે મહા આરતી કરવામાં આવે છે. અમારા ગ્રુપના યુવાનોને બધા કરતા અલગ વિચાર આવ્યો કે આપણે કેદારનાથની થીમ પર ગણપતિ ભગવાનનું સ્થાપન કરીએ, ભક્તોની પણ સારો પ્રતિભાવ મળે છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH PANDAL ON KEDARNATH THEMESIDDHI VINAYAK MITRA MANDALકેદારનાથની થીમ પર ગણેશ પંડાલગણેશ વિસર્જનGANESH FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.