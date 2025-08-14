ETV Bharat / state

ત્રિરંગાના રંગે રંગાયું અમદાવાદ : ભવ્ય તિરંગા યાત્રામાં જોડાયા 80 હજાર લોકો, CM પટેલે કરી અધ્યક્ષતા - AHMEDABAD TRIRANGA YATRA

અમદાવાદમાં મેઘાણીનગર રામેશ્વર ચાર રસ્તાથી મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં નીકળી ત્રિરંગા યાત્રા...

અમદાવાદમાં નીકળી ભવ્ય ત્રિરંગા યાત્રા
અમદાવાદમાં નીકળી ભવ્ય ત્રિરંગા યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2025 at 7:41 AM IST

અમદાવાદ : ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં અમદાવાદમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. હાથમાં ત્રિરંગો લઈને મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. અમદાવાદના મેઘાણીનગર રામેશ્વર ચાર રસ્તા પાસે આવેલા આદર્શ સ્કૂલથી દોઢ કિલોમીટર લાંબી તિરંગા યાત્રા કાઢવામાં આવી હતી.

ત્રિરંગા યાત્રામાં દેશભક્તિ અને ભાઈચારોનો એક અદભુત નજારો જોવા મળ્યો. આ ત્રિરંગા યાત્રાને મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે ફ્લેગ ઓફ કરી હતી. વોરાજી સમાજનાના લોકો બેન્ડબાજા સાથે આ ત્રિરંગા યાત્રામાં જોડાયા હતા. મોટી સંખ્યામાં બહેનો ત્રિરંગાની સાડીમાં આવી હતી. NCCના વિદ્યાર્થીઓ અને ફાયર વિભાગે આ ત્રિરંગા યાત્રામાં ભાગ લીધો હતો.

અમદાવાદમાં નીકળી ભવ્ય ત્રિરંગા યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદમાં ત્રિરંગા યાત્રા : આ ત્રિરંગા યાત્રામાં લગભગ 25 થી 30 હજાર લોકો જોડાયા હતા. 30 થી 40 હજાર ત્રિરંગા સાથે યાત્રા નીકળી હતી. આ ત્રિરંગા યાત્રા માટે 19 સ્ટેજ બનાવવામાં આવ્યા હતા. દેશ પ્રગતિના વિવિધ ટેબલો ઓપરેશન સિંદૂર, સ્વચ્છતા, મિશન મિલિયન ફોરના, ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિના ટેબલાઓ બનાવવામાં આવ્યા હતા.

હોમગાર્ડના જવાનો, પોલીસના જવાનો, કમિશનરશ્રીઓ, અધિકારીઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. સમગ્ર રૂટને ત્રિરંગાથી સજાવવામાં આવ્યો. પાર્કિંગની વ્યવસ્થા, ડોક્ટરની વ્યવસ્થા, સાત મેડિકલ ટીમ, પાણીની વ્યવસ્થા પાણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

આ ત્રિરંગા યાત્રામાં જોડાયેલા લોકોએ સ્વતંત્રતા દિવસને યાદ કરીને, દેશભક્તિના રંગમાં રંગાયા હતા. લોકોએ જણાવ્યું હતું કે, અમે બહુ જ ખુશ છીએ કે આ ત્રિરંગા યાત્રા કાઢવામાં આવી છે. અમે આપણા દેશના જવાનોને દેશભક્તોને અને જે લોકોએ દેશને સ્વતંત્રતા અપાવી હતી, એવા સ્વતંત્રતા સેનાનીઓને સલામ કરીએ છીએ. અહીંયા મોટી સંખ્યામાં હિન્દુ-મુસ્લિમ બહેનોના હાથમાં ત્રિરંગા લઈને હાજર રહી હતી. દેશભક્તિ સાથે ભાઈચારોનો રંગનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

ગૃહ મંત્રીએ જણાવ્યું : આ અવસરે ગૃહ મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરના નગરજનો એક સાથે મળીને એક નવો વિશ્વાસ આપ્યો છે .આ ત્રિરંગા યાત્રામાં નગરજનો દૂર દુર સુધી હાથમાં ત્રિરંગા લઈને ત્રિરંગા યાત્રામાં જોડાયા હતા. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલની આધ્યક્ષતામાં ત્રિરંગા યાત્રા યોજવામાં આવી. આ ત્રિરંગા યાત્રામાં 1.5 લાખ લોકોએ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે ભાગ લીધો 80,000 જેટલા લોકો ત્રિરંગા યાત્રામાં ભાગ લીધો હતો. 70 હજાર જેટલા લોકો પોત પોતાના ઘરે ધાબા ઉપર ચડીને જોડાયા હતા. હાથમાં ત્રિરંગા લઈને ત્રિરંગા યાત્રાનું સ્વાગત કર્યુ હતું.

આ દ્રશ્યો આખા ભારતમાં ક્યારેક નજરે ના પડ્યા હોય, તેવો નજારો આજે ત્રિરંગા યાત્રામાં દેખાયો. દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આહ્વાન પર કશ્મીરથી લઈને કન્યાકુમારી સુધી દેશો અને ગામડાઓમાં ચારે દિશાઓમાં હર ઘર ત્રિરંગા અભિયાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

