અમદાવાદના 62 વર્ષીય વકીલ પ્રકાશભાઈ સોનીનો અનોખો શોખ, 40 વર્ષ જૂની ટપાલોનો સંગ્રહ, 20 વર્ષ જૂના ફોનનો ઉપયોગ
આ સંગ્રહમાં મોબાઇલ ફોન, લેન્ડલાઇન ફોન, વિવિધ પ્રકારની ટપાલ, ટિકિટો, આંતરદેશીય પત્રો અને યુપીસી (UPC) લેટર્સનો વિશાળ ખજાનો છે.
Published : October 11, 2025 at 9:10 PM IST
અમદાવાદ : આજના અતિ આધુનિક અને ડિજિટલ યુગમાં જ્યાં દરેક વ્યક્તિ નવા સ્માર્ટફોન અને લેટેસ્ટ ટેક્નોલોજીની પાછળ દોડી રહી છે, ત્યાં અમદાવાદના એક 62 વર્ષીય વકીલ પ્રકાશભાઈ સોની એકદમ વિપરીત જીવનશૈલી જીવી રહ્યા છે. 1989થી વકીલાત કરી રહેલા પ્રકાશભાઈ માત્ર જૂની વસ્તુઓના સંગ્રાહક જ નથી, પરંતુ તેઓ રોજિંદા જીવનમાં પણ પોતાના 'ઓલ્ડ ઈઝ ગોલ્ડ'ના મંત્રને વળગી રહે છે. આજે પણ તેઓ 20 વર્ષ જૂના બટનવાળા ફોનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, અને મોંઘા સ્માર્ટફોનથી દૂર રહે છે.
પ્રકાશભાઈનો અનોખો શોખ જૂની અને ઐતિહાસિક વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવાનો છે. તેમના આ સંગ્રહમાં મોબાઇલ ફોન, લેન્ડલાઇન ફોન, વિવિધ પ્રકારની ટપાલ, ટિકિટો, આંતરદેશીય પત્રો અને યુપીસી (UPC) લેટર્સનો વિશાળ ખજાનો છે. છેલ્લા ચાર દાયકા (40 વર્ષ)થી તેઓ ટપાલ અને ટિકિટોનો સંગ્રહ કરી રહ્યા છે. તેમના ટિકિટ સંગ્રહમાં વિશ્વના અનેક દેશો, જેવા કે જાપાન, ફિલિપાઇન્સ, ચીન, યુએસએ, બ્રિટન અને કેનેડાની દુર્લભ ટિકિટોનો સમાવેશ થાય છે. જે એક ફિલ્હાર્ટેલિસ્ટ (Philatelist) તરીકેની તેમની ગહન રુચિ દર્શાવે છે.
ETV Bharat સાથેની વાતચીતમાં પ્રકાશભાઈએ તેમનો દૃષ્ટિકોણ સ્પષ્ટ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "ટેક્નોલોજી ભલે ગમે તેટલી આગળ વધે, પરંતુ જ્યાં સુધી મારી જૂની વસ્તુઓથી મારું કામ ચાલે છે, ત્યાં સુધી નવો અને બિનજરૂરી ખર્ચો શા માટે કરવો?" તેઓ માને છે કે જૂની વસ્તુઓ સમયની કસોટીમાંથી પસાર થઈ છે અને એટલે જ તેનું મૂલ્ય અમૂલ્ય છે. આ જ વિચારધારા સાથે તેઓ આજે પણ પોતાની દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ માટે જુના, બટનવાળા ફોન પર નિર્ભર રહે છે."
તેમની જીવનશૈલી માત્ર ખર્ચ બચાવવા પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ સ્વાસ્થ્ય સાથે પણ જોડાયેલી છે. પ્રકાશભાઈ કહે છે કે, "નવી અને આધુનિક વસ્તુઓ રાખવા કરતાં જીવનમાં કામ સારું કરવું વધુ મહત્વનું છે." તેઓ સ્માર્ટફોનના વધુ પડતા ઉપયોગથી આંખો અને મગજ પર થતી નકારાત્મક અસરો તરફ ધ્યાન દોરે છે.
મહત્વની વાત એ છે કે, 62 વર્ષની ઉંમરે પણ તેમને કોઈપણ પ્રકારની ગંભીર બીમારી નથી, જે સાબિત કરે છે કે સાદું, ટેક્નોલોજીથી મુક્ત અને મર્યાદિત સાધનો સાથેનું જીવન પણ સુખી અને તંદુરસ્ત રીતે જીવી શકાય છે.
પ્રકાશભાઈ સોનીનો આ કિસ્સો આજના ઝડપી યુગમાં જીવતા લોકોને એક મહત્વનો સંદેશ આપે છે કે, જીવનની ગુણવત્તા ખર્ચાળ અને નવીનતમ વસ્તુઓ પર નહીં, પરંતુ સંતોષ અને ઉપયોગીતા પર આધારિત છે. તેમનો આ અનોખો શોખ અને જીવનશૈલી ખરેખર પ્રેરણાદાયી છે.
