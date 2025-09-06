ETV Bharat / state

અમદાવાદ: મિત્રએ 14 ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી આચરી રૂ. 20 લાખથી વધુની છેતરપિંડી, વેજલપુરમાં ફરિયાદ નોંધાઈ

મોહમ્મદ ફઈમરઝા મઝહર મોમીન સાથે તેના બાળપણના મિત્ર મોહમ્મદ યુનુસ એહમદમિયા શેખે છેતરપિંડી કરી હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

અમદાવાદ: મિત્રએ 14 ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી આચરી રૂ. 20 લાખથી વધુની છેતરપિંડી, વેજલપુરમાં ફરિયાદ નોંધાઈ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 4:52 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં વધુ એક છેતરપિંડીની ઘટના સામે આવી છે. વેજલપુરના મોહમ્મદ ફઈમરઝા મઝહર મોમીન (35), જે એક આસિસ્ટન્ટ મેનેજર તરીકે કામ કરે છે, તેમની સાથે તેમના બાળપણના મિત્ર મોહમ્મદ યુનુસ એહમદમિયા શેખે છેતરપિંડી કરી હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

ઓગસ્ટ 2023માં યુનુસે ફઈમરઝાને 'રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ'ની લાલચ આપી હતી. તેણે ફઈમરઝાને તેમના ક્રેડિટ કાર્ડ્સનો ઉપયોગ કરવા વિનંતી કરી, જેથી 'એમેઝોન ગ્રેટ ઇન્ડિયન' અને 'ફ્લિપકાર્ટ બિગ બિલિયન' સેલનો લાભ લઈ શકાય અને કાર્ડની લિમિટ વધારી શકાય. આ ઓફર પર વિચાર કર્યા બાદ ફઈમરઝાએ યુનુસને પોતાના 14 ક્રેડિટ કાર્ડ્સનો ઉપયોગ કરવા માટે આપ્યા.

શરૂઆતમાં યુનુસે સમયસર બિલ ચૂકવ્યા, જેનાથી ફઈમરઝાનો તેના પર વિશ્વાસ વધ્યો. જોકે, બાદમાં યુનુસે ફઈમરઝાના નામે લોન પણ લીધી. ઓક્ટોબર 2024માં યુનુસે પૈસાની જરૂર હોવાનું જણાવી, ફઈમરઝાના પેટીએમ ખાતામાંથી રૂ. 4,83,795ની લોન લેવડાવી, જેનો ઉપયોગ તેણે ક્રેડિટ કાર્ડના બિલ ચૂકવવા અને ખરીદી માટે કર્યો.

ડિસેમ્બર 2024માં, જ્યારે ફઈમરઝાના ક્રેડિટ કાર્ડના બિલ ચૂકવવામાં ન આવ્યા, ત્યારે તેમણે યુનુસનો સંપર્ક કર્યો. યુનુસે પૈસાની તંગી હોવાનું જણાવી, થોડા દિવસમાં બિલ ચૂકવવાનું વચન આપ્યું, પરંતુ તેણે ન તો બિલ ચૂકવ્યા કે ન તો લોનની રકમ પરત કરી. જ્યારે ફઈમરઝાએ પૈસા પરત માંગ્યા, ત્યારે યુનુસ ઉશ્કેરાઈ ગયો અને પૈસા ચૂકવવાની ના પાડી. નવેમ્બર 2024માં યુનુસે બાકી રકમ પેટે રૂ. 14,60,000નો ચેક આપ્યો, જેની તારીખ 29 ડિસેમ્બર, 2025 હતી.

ફરિયાદી મોહમ્મદ ફઈમરઝા મઝહર મોમીનના જણાવ્યા અનુસાર, યુનુસે લોનની રકમ ચૂકવી ન હોવાથી બેન્કની રિકવરી ટીમે તેમને હેરાન કર્યા. આથી તેમણે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી. બેન્કની રિકવરી ટીમે આરોપી યુનુસને પકડ્યો, જે બાદ પોલીસ તપાસમાં આ સમગ્ર મામલો બહાર આવ્યો. પોલીસે આરોપી મોહમ્મદ યુનુસ એહમદમિયા શેખ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.

