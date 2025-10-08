ETV Bharat / state

અમદાવાદની હોસ્પિટલોમાં ફાયર વિભાગનું સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ, વીજ વપરાશની કરી તપાસ

અમદાવાદ ફાયર વિભાગ દ્વારા શહેરની 230 હોસ્પિટલમાં સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું, જેમાં વીજ વપરાશની તપાસ કરવામાં આવી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 8, 2025 at 9:42 AM IST

અમદાવાદ : હાલમાં જ અમદાવાદ શહેરમાં સ્થિત જુદી જુદી હોસ્પિટલોની બિલ્ડીંગોમાં ફાયર વિભાગની ટીમ સરપ્રાઈઝ ચેક માટે પહોંચી હતી. અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઈમરજન્સી સર્વિસીઝ વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ દ્વારા આ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદની કુલ 230 જેટલી હોસ્પિટલમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

ફાયર વિભાગનું સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ : આ અંગે ફાયર વિભાગના ડે. મ્યુનિસિપલ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) હદ વિસ્તારમાં તમામ પ્રકારના હોસ્પિટલ બિલ્ડીંગની સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ કરવામાં આવી છે. જેમાં વીજ પ્રવાહ આપતી કંપની દ્વારા તેમની માંગણી અનુસારની ક્ષમતાના પાવર સપ્લાયનું કનેક્શન આપવામાં આવેલ હોય જેના કરતા તેમના દ્વારા વધુ પડતો ઓવરલોડ (ઇલેક્ટ્રિક પાવર) નો કરવામાં આવતો હોય તો તેને ઇલેક્ટ્રિક મીટરના વપરાશના આધારે જનરેટ થતું બીલ અગલ-અગલ કેટેગરીના બીલ ઉદાહરણ તરીકે LTMD - Low Tension Metered Domestic tariff categories આધારે કુલ અલગ-અલગ જગ્યાની 230 જેટલી હોસ્પિટલોના ઇલેક્ટ્રિક મીટર વપરાશ બીલની ચકાસણી કરવામાં આવી.

વીજ વપરાશની કરી તપાસ : તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે, આના આધારે ખરાઈ કરવામાં આવી કે કોઇપણ હોસ્પિટલ દ્વારા તેમને આપવામાં આવેલ મંજૂરીથી વધારે ઇલેક્ટ્રિક પાવરનો વપરાશ કરતા હોય તેમ જાણવા મળેલ નથી. જે કરીને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હદ વિસ્તારમાં આવતી તમામ હોસ્પિટલોના માલિક/મેનેજર/સંચાલક/ભોગવટોકરનાર/ભાડુઆત દ્વારા તેમને આપવામાં આવેલ મંજૂરીને આધારે જ ઇલેક્ટ્રિક પાવરનો વપરાશ કરવો તેમજ તમામ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રિક ગેજેટનો નિયમિત રીતે સારસંભાળ રાખવી અને જરૂરી ટેકનીશીયન મારફતે ચકાસણી કરાવવી, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં કોઇપણ પ્રકારની આગ અકસ્માતને ટાળી શકાય છે.

હોસ્પિટલ સંચાલકો જોગ અપીલ : તેમણે અપીલ કરી હતી કે નિયમાનુસાર આપની હોસ્પિટલમાં જે ફાયર સીસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવેલ હોય તેને પણ હંમેશા ચાલુ હાલતમાં રાખવી તેમજ તેની ફાયર સેફટી સર્ટીફીકેટ એપ્રુવલ (FSCA) મેળવીને નિયમાનુસાર તેની રીન્યુલની કાર્યવાહી પણ કરવાની જવાબદારી હોસ્પિટલોના માલિક/મેનેજર/સંચાલક/ભોગવટોકરનાર/ભાડુઆતની રહે છે. જેથી કરીને નિયમાનુસારની કાર્યવાહી કરીને ફાયર NOC હમેશા કાર્યરત રાખવા પણ તાકીદ કરવામાં આવે છે.

