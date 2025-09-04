અમદાવાદ: કૈલાશ થીમ પર તૈયાર ઇકો-ફ્રેન્ડલી લંબોદર રાજા પંડાલ, મૂર્તિનું નથી કરવામાં આવતું વિસર્જન

અમદાવાદ: શહેરમાં ગણેશોત્સવ પૂરબહારમાં ચાલી રહ્યો છે અને ઠેર ઠેર ગણપતિના પંડાલોમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. આ ભીડમાં એક ખાસ પંડાલ જે સૌનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે, તે છે લાલ દરવાજા ખાતે આવેલો 'લંબોદર રાજા' ગણેશ પંડાલ. આ પંડાલ માત્ર તેની ભવ્યતા માટે જ નહીં, પરંતુ પર્યાવરણને અનુકૂળ અભિગમ માટે પણ જાણીતો છે.
આ પંડાલની સૌથી મોટી વિશેષતા અહીં સ્થાપિત કરવામાં આવેલી ગણેશ પ્રતિમાને આ પંડાલના આયોજકોએ ગણેશ વિસર્જનની પરંપરાને એક નવો અને પ્રશંસનીય મોડ આપ્યો છે. સામાન્ય રીતે મૂર્તિઓનું પાણીમાં વિસર્જન કરવામાં આવે છે, પરંતુ અહીં મૂર્તિનું વિસર્જન કરવામાં આવતું નથી. તેના બદલે ગણેશોત્સવ પૂરો થયા બાદ આ મૂર્તિ કોઈ સંસ્થા કે વૃદ્ધાશ્રમને દાનમાં આપવામાં આવે છે, જેથી તેનો ફરીથી ઉપયોગ થઈ શકે અને પર્યાવરણને કોઈ નુકસાન ન થાય.
આ વખતે પંડાલને 'કૈલાશ'ની થીમ પર તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ભવ્ય પંડાલને તૈયાર કરવા માટે લગભગ 10 થી 15 લોકોની ટીમે છેલ્લા બે મહિનાથી સખત મહેનત કરી છે. તેમની મહેનતનું પરિણામ આ પંડાલની સુંદરતામાં સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે.
આ અંગે આયોજક સાગર તિવારી જણાવ્યું કે અમારા ઓમ ગ્રુપ ટ્રસ્ટની ટીમ, છેલ્લા 19 વર્ષથી અહીં ગણેશ પંડાલનું આયોજન કરીએ છીએ. આ વખતે અમે 17 ફૂટની ઇકો-ફ્રેન્ડલી ફાઇબરની મૂર્તિ બેસાડી છે, જે હિમાલય અને શેષનાગની થીમ પર આધારિત છે. આ મૂર્તિ 10 કારીગરોએ બે મહિનાની મહેનતથી તૈયાર કરી છે. હું માનું છું કે વિસર્જનથી મૂર્તિઓનો અનાદર થાય છે, એટલે છેલ્લા 17 વર્ષથી અમે વિસર્જન કરવાને બદલે મૂર્તિઓ કોઈ મંદિર કે આશ્રમમાં દાન કરી દઈએ છીએ. અમારા પંડાલમાં ગણેશ આરતી ઉપરાંત વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો અને બાળકો માટે રમતોત્સવ પણ યોજાય છે. મારી 50 સભ્યોની ટીમ 24 કલાક સેવા આપે છે, જેથી કોઈ પણ સમયે આવનાર ભક્ત મારા લાલ દરવાજાના લંબોદરના દર્શન કર્યા વગર પાછો ન જાય.
આ પંડાલ દર્શનાર્થીઓ માટે 24 કલાક ખુલ્લો રાખવામાં આવે છે, જેથી કોઈપણ સમયે ભક્તો આવીને ગણપતિ બાપાના દર્શન અને આશીર્વાદ લઈ શકે. ગણેશ વિસર્જનને હવે માત્ર બે દિવસ બાકી છે ત્યારે આ ઇકો-ફ્રેન્ડલી પંડાલ એક ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહ્યો છે કે આપણે ઉત્સવોની ઉજવણી પરંપરા જાળવીને અને સાથે સાથે પર્યાવરણનું ધ્યાન રાખીને પણ કરી શકીએ છીએ. આ પંડાલ અન્ય આયોજકો માટે પણ પ્રેરણાસ્ત્રોત બની રહ્યો છે.
