અમદાવાદ: છીપા સોસાયટીથી દાણીલીમડા ચાર રસ્તા વચ્ચે ડ્રેનેજ લાઈન કામગીરી; રોડ વાહન વ્યવહાર માટે બંધ
બહેરામપુરા વોર્ડમાં આવેલ છીપા સોસાયટી ચાર રસ્તાથી લઈને દાણીલીમડા ચાર રસ્તા સુધી રોડ વાહન વ્યવહાર અવરજવર માટે બંધ રહેશે.
Published : October 3, 2025 at 3:12 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના બહેરામપુરા વિસ્તારમાં પાણીની સમસ્યાનો નિરાકરણ કરવા માટે એક ડ્રેનેજ લાઈન નાખવામાં આવી રહી છે જેનું કામ અમદાવાદ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેને લઈને બહેરામપુરા વોર્ડમાં આવેલ છીપા સોસાયટી ચાર રસ્તાથી લઈને દાણીલીમડા ચાર રસ્તા સુધી રોડ વાહન વ્યવહાર અવરજવર માટે બંધ રહેશે. તે અંગે અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા એક જાહેરનામુ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.
આ રસ્તા સાત દિવસ માટે બંધ રહેશે
અમદાવાદમાં બહેરામપુરા વોર્ડમાં ચંડોળા રોડ ઉપર આવેલ છીપા સોસાયટી, મોહન તલાવડી વિગેરે વિસ્તાર નીચાણવાળો વિસ્તાર હોય દર વર્ષે વરસાદમાં સોસાયટીમાં તેમજ લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાય છે. આ વિસ્તારમાં રહેતા લોકો માટે એક રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. અહીંયા પ્રદુષિત પાણી અને ડ્રેનેજ પાણીના નિકાલ માટે જતી 900 (ડા.મી) ની લાઇન ઉપર મેનહોલ ડ્રેનેજ લાઈન બનાવવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.
પોલીસ કમિશનરના જાહેરનામા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, અમદાવાદ શહેરમાં દક્ષિણ ઝોન બહેરામપુરા વોર્ડમાં બી.આર.ટી.એસ. રૂટ ઉપર આવેલ છીપા સોસાયટી ચાર રસ્તાથી દાણીલીમડા ચાર રસ્તા સુધીના વિસ્તારનું ડ્રેનેજનું પાણી અમન ઇલેક્ટ્રીક પાસે આવેલ સમ્પમાંથી નિકાલ થાય છે. આ સંમ્પમાં છીપા સોસાયટી, મોહન તલાવડી, પતરાવાળી ચાલી, ધાબાવાળા ચાલી તથા જુદા જુદા વિસ્તારનું ડ્રેનેજનું પાણી અમન ઇલેક્ટ્રીક પાસે સંમ્પમાં આવે છે. આ સંમ્પના બાજુમાંથી 900 એમ.એમ.ડાયાની ડ્રેનેજ લાઇન તાજેતરમાં ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ દ્વારા રી-હેબની કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવે છે. જેથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા લાઇનમાં નવુ મશીનહોલ બનાવી સમ્પનું જોડાણ કરવાની કામગીરીની જરૂરીયાત ઉભી થયેલ હોવાથી આ રસ્તા પરથી પસાર થતો ટ્રાફિક દિન-7 માટે ડાયવર્ટ કરવામાં આવે છે.
વાહનોની અવર-જવર માટે પ્રતિબંધિત માર્ગ
છીપા સોસાયટી ચાર સસ્તાથી દાણીલીમડા ચાર રસ્તા તરફ આવતો માર્ગ તમામ પ્રકારના વાહનોની અવર-જવર માટે બંધ રહેશે.
વૈકલ્પિક માર્ગ
- નારોલથી દાણીલીમડા સર્કલ તરફ આવતા નાના તથા મધ્યમ પ્રકારના વાહનો ચંડોળા તળાવ ત્રણ રસ્તાથી બી.આર.ટી.એસ. કોરીડોરનો ઉપયોગ કરી દાણીલીમડા ચાર રસ્તા તરફ અવર-જવર કરી શકશે.
- નારોલથી દાણીલીમડા સર્કલ તરફ આવતા ભારે વાહનો ચંડોળા તળાવથી શાહઆલમ દરવાજાથી શાહઆલમ ટોલનાકાથી પીરકમલ મસ્જીદથી દાણીલીમડા ચાર રસ્તા તરફ અવર-જવર કરી શકશે.
