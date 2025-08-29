અમદાવાદ : પાલડી વિસ્તારમાં પોતાનું ક્લિનિક ધરાવતા એક સિનિયર સિટીઝન ડોક્ટર પાસેથી 'ડિજિટલ અરેસ્ટ'ના નામે રૂ. 8.05 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. આ મામલે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આ ગેંગ મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને EDના અધિકારી તરીકેની ખોટી ઓળખ આપીને લોકોને શિકાર બનાવતી હતી.
કૌભાંડની મોડસ ઓપરેન્ડી : આ કૌભાંડનો શિકાર બનેલા ડોક્ટરને 28 જુલાઈ 2025 થી 12 ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન વોટ્સએપ કોલ અને મેસેજ આવવાના શરૂ થયા હતા. કોલ કરનારે પોતાને મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અધિકારી તરીકે ઓળખાવ્યો અને જણાવ્યું કે તેમનું નામ જેટ એરવેઝના સ્કેમ અને મની લોન્ડરિંગ કેસ સાથે જોડાયેલું છે. તેઓએ ડોક્ટરને જણાવ્યું કે તેમના કેનેરા બેંકના ખાતામાં રૂ.5 લાખ જમા થયા છે, જે આ ગુનાનો ભાગ છે.
ગઠિયાઓએ ડોક્ટરને ધમકી આપી હતી કે, જો તેઓ તપાસમાં સહકાર નહીં આપે તો કોર્ટમાંથી 40 દિવસના કસ્ટડી રિમાન્ડ મંજૂર કરાવી તેમની ધરપકડ કરવામાં આવશે. ડોક્ટરને ડરાવીને આ વાત કોઈને ન કરવા પણ જણાવ્યું, કારણ કે તે દેશ વિરોધી ગુનો ગણાશે. ડોક્ટરને વિશ્વાસમાં લેવા માટે આરોપીઓએ વીડિયો કોલ પર નકલી કોર્ટરૂમ પણ બતાવ્યો, જેમાં જજ અને વકીલો કામ કરતા હોય તેવું દૃશ્ય ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, આ નકલી કોર્ટરૂમ કમ્બોડિયામાં ઊભો કરવામાં આવ્યો હતો.
આરોપીઓએ ડોક્ટરને તપાસમાં સહકાર આપવાની વાત કરી અને વીડિયો કોલ દ્વારા કોર્ટમાં હાજર રહેવા જણાવ્યું હતું. આ વાતોમાં આવીને ડોક્ટરે તેમના ડીમેટ એકાઉન્ટમાંથી શેર વેચીને કુલ રૂ. 8,05,50,000/- જુદા જુદા બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરાવ્યા હતાં. આ રકમ “ફંડ લીગલાઈઝેશન”ના નામે ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવી હતી.
પોલીસની કાર્યવાહી અને આરોપીઓની ધરપકડ : આ ઘટના બાદ ડોક્ટરે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાંચનો સંપર્ક કર્યો અને ગુનો નોંધાવ્યો હતો. પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને ટ્રાન્ઝેક્શનની વિગતોના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ડોક્ટર પાસેથી ટ્રાન્સફર થયેલી રકમમાંથી રૂ.80 લાખની રકમ બાલાજી ખીરુ એન્ડ ફાસ્ટ ફૂડ નામની કંપનીના યસ બેંકના ખાતામાં જમા થઈ હતી. આ ખાતું પપ્પૂસિંઘ ઉર્ફે પપ્પૂરામ ભાણારામજી પરીહારનું હતું.
વધુ તપાસ કરતાં, પપ્પૂસિંઘની સાથે અન્ય 2 આરોપીઓ આસિફશાહ ઉર્ફે ભદો અકબરશાહ પઠાણ અને વિકાસકુમાર ઉર્ફે મુરારી સંતોષકુમાર સિંગ પણ આ કૌભાંડમાં સામેલ હોવાનું જાણવા મળ્યું. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે અમદાવાદથી પપ્પૂસિંઘ અને આસિફશાહની ધરપકડ કરી, જ્યારે વિકાસકુમારને મુંબઈના પાલઘર જિલ્લામાંથી ઝડપી પાડ્યો.
આરોપીઓનું નેટવર્ક અને જપ્ત કરાયેલો મુદ્દામાલ : આરોપીઓની પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે, આસિફશાહ અને વિકાસકુમાર પાંચ મહિના પહેલા સંપર્કમાં આવ્યા હતા. આસિફશાહ બેંક ખાતા ભાડે આપતો હતો, જ્યારે વિકાસકુમાર ગેમિંગના ટ્રાન્ઝેક્શન માટે કમિશન પર ખાતા ભાડે મેળવતો હતો. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી કુલ રૂ. 2,84,000/-નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. જેમાં 32 મોબાઇલ ફોન, 2 લેપટોપ, 2 પેટીએમ સ્વાઈપ મશીન, 6 બેંક ચેકબુક, 21 ક્રેડિટ/ડેબિટ કાર્ડ અને અન્ય વસ્તુઓ સામેલ છે.
વિકાસકુમાર ટેલિગ્રામ પર 'એલેક્સ મોન્ટી' નામના એક વ્યક્તિના સંપર્કમાં હતો. જે ઝારખંડનો રહેવાસી હતો, અને કેસિનો ગેમિંગના નાણાનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરતો હતો. આસિફશાહે પપ્પૂસિંઘના બાલાજી ખીરુ એન્ડ ફાસ્ટ ફૂડના ખાતાની વિગતો વિકાસકુમારને મોકલી હતી. જેની લીમિટ 5 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હતી, ત્યારબાદ આ વિગતો એલેક્સ મોન્ટીને મોકલવામાં આવી.
1 ઓગસ્ટના રોજ 'અમ્મા પે' નામની એક APK લિંક મોકલીને પપ્પૂસિંઘનો ફોન હેક કરવામાં આવ્યો હતો. આ લિંક ઓપન થતાં જ તેના ફોન પર આવતા તમામ મેસેજ અને OTP ફોરવર્ડ થઈ ગયા. આ રીતે ડોક્ટર પાસેથી ટ્રાન્સફર થયેલા 80 લાખ રૂપિયા પપ્પૂસિંઘના ખાતામાં આવ્યા બાદ તરત જ અન્ય ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર થઈ ગયા.
પોલીસે જણાવ્યું કે, આ સમગ્ર કૌભાંડમાં મુખ્ય સૂત્રધારો વિદેશમાં, ખાસ કરીને કમ્બોડિયા અને સિંગાપોરમાં હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. આ કૌભાંડમાં હજુ પણ વધુ તપાસ ચાલુ છે.
