અમદાવાદ દિવાળીના રંગે રંગાશે: કોર્પોરેશન દ્વારા રોશની, સફાઈ અને ઉત્સવોની તૈયારી
સાબરમતી નદી પરના સાતેય પુલો, 45 ઝોનમાં આવેલા ત્રણ અને તેથી વધુ રસ્તાઓના ચોક, ઐતિહાસિક દરવાજાઓ અને મુખ્ય ઇમારતોને રોશનીથી સજાવવામાં આવશે.
Published : October 4, 2025 at 9:31 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન અમદાવાદ શહેરને દુલ્હનની જેમ સજાવવામાં આવશે અને અદભૂત રોશનીથી શણગારવામાં આવશે. શહેરના તમામ પુલો, રસ્તાઓ અને મુખ્ય ઇમારતોને સાફ-સ્વચ્છ અને રોશનીથી શણગારવામાં આવશે. ઐતિહાસિક દરવાજાઓ પર પણ આકર્ષક લાઇટિંગ કરવામાં આવશે. આ માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, દિવાળી દરમિયાન અમદાવાદ શહેરને રોશનીથી ઝળહળતું બનાવવામાં આવશે. સાબરમતી નદી પરના સાતેય પુલો, 45 ઝોનમાં આવેલા ત્રણ અને તેથી વધુ રસ્તાઓના ચોક, ઐતિહાસિક દરવાજાઓ અને મુખ્ય ઇમારતોને રોશનીથી સજાવવામાં આવશે. આશરે ત્રણ કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે શહેરને નવું રૂપ આપવામાં આવશે. રસ્તાઓ પર ઝેબ્રા ક્રોસિંગ, ટ્રાફિક સાઇન અને સફેદ-કાળા-પીળા રંગના પટ્ટાઓ દોરવામાં આવશે, જેથી દિવાળી દરમિયાન સમગ્ર શહેર નવી રોનક મેળવે.
દેવાંગ દાણીએ નવેમ્બરમાં યોજાનારા અન્ય તહેવારો વિશે માહિતી આપતાં જણાવ્યું કે, દિવાળી પછી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ ઉત્સવોનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ વર્ષે નેશનલ બુક ફેરનું આયોજન થશે, જેમાં વાચનપ્રેમીઓ માટે એક જ સ્થળે તમામ પ્રકારનાં પુસ્તકો ઉપલબ્ધ થશે. આ બુક ફેર 10 નવેમ્બર પછી યોજાશે. આ ઉપરાંત, ફૂડ ફેસ્ટિવલનું પણ આયોજન કરવામાં આવશે, જેમાં અમદાવાદના ભોજનપ્રેમીઓ માટે એક જ સ્થળે વિવિધ વાનગીઓનો આનંદ માણી શકાશે.
વધુમાં, સ્ટાર્ટઅપ ફેસ્ટિવલનું પણ આયોજન થશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સ્ટાર્ટઅપ યોજનાને ધ્યાનમાં રાખીને, વિદ્યાર્થીઓ અને નવા ઉદ્યોગકારો દ્વારા નવીન ઇનોવેશનને સમાજ સુધી પહોંચાડવા અને તેમના માટે ઉપયોગી બનાવવા માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ ફેસ્ટિવલ યોજાશે. આ ફેસ્ટિવલ નવી કંપની શરૂ કરનારાઓને પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે.
આ પણ વાંચો: