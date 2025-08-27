અમદાવાદ : દિવ્યાંગજનો માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ એક મોટી રાહત આપી છે. દિવ્યાંગજનો માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યું છે. હવે દિવ્યાંગોને વ્હીકલ ટેક્સમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે, કોર્પોરેશનની રેવન્યુ કમિટીમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
દિવ્યાંગજનો માટે ખુશખબર : આ નિર્ણય અંગે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની રેવન્યુ કમિટીના ચેરમેન અનિરુદ્ધસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું કે, શહેરના દિવ્યાંગ નાગરિકો માટે દિવાળી પહેલા ભેટ સ્વરૂપે એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કોઈ સિવિલ સર્જનના સર્ટિફિકેટ સાથે દિવ્યાંગ તરીકેનું સર્ટિફિકેટ મળે એવા નાગરિકને આ ફાયદો મળશે.
વ્હીકલ ટેક્સમાંથી મળશે મુક્તિ : આવા નાગરિક જ્યારે પોતાના વપરાશ માટે વાહન ખરીદવા જાય તેને ટેક્સમાંથી મુક્તિ મળે. ટેક્સ કમિટી દ્વારા નિર્ણય લઈને આ ન્યુનને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી તરફ રવાના કરવામાં આવ્યો છે. બે વાહન ખરીદવા સુધીની છૂટ આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે 15 લાખની બેઝિક પ્રાઈઝ હોય એવા વાહન સુધી આ ટેક્સમાં માફી આપવા દરખાસ્ત કરવામાં આવી અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં મૂકવામાં આવશે.
વાહ, મહત્તમ બે વાહન પર ટેક્સ મુક્તિ
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શારીરિક દિવ્યાંગ નાગરિકો પોતાના નામે નોંધાતા હોય અને તેઓની મુસાફરી માટે વપરાતા હોય, તેવા મહત્તમ બે વાહનો સુધી તેમજ પ્રતિ વાહન દીઠ બેઝિક કિંમત 15 લાખ કે તેનાથી ઓછી હોય તેવા જ વાહનોને આજીવન ટેક્સ ટેક્સમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે. ગત વર્ષે 120 જેટલા દિવ્યાંગ લોકોએ વાહન ખરીદી કરી હતી.
આ માટે દિવ્યાંગજનો જ્યારે વાહનની ખરીદી કરે અને મનપામાં અરજી કરે ત્યારે જરૂરી પુરાવા ચકાસણી કર્યા બાદ વ્હીકલ ટેક્સમાંથી મુક્તિ અંગે ટોકન ઇસ્યુ કરવામાં આવશે. રૂપિયા 100 ફી લઈ જે તે વ્હીકલ માટે વાહન ધારકને રીસીપ્ટ તથા લાઈફ ટેક્સ માફી ટોકન ઇસ્યુ કરવામાં આવશે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં આ અંગે મંજૂરી મળ્યા બાદ આ નિર્ણયને અમલમાં મૂકવામાં આવશે.
