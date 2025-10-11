ETV Bharat / state

અમદાવાદ: દાણીલીમડામાં કોંગ્રેસની જન આક્રોશ પદયાત્રા, 2 હજારથી વધારે લોકો જોડાયા

મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થઈને વોટ ચોરીના વિરોધમાં જન આક્રોશ પદયાત્રા કરીને પોતાનો વિરોધ નોંધાયો હતો.

દાણીલીમડા વોર્ડમાં જન આક્રોશ પદયાત્રા
દાણીલીમડા વોર્ડમાં જન આક્રોશ પદયાત્રા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 11, 2025 at 6:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા વોટ ચોર, ગદી છોડ અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. જેના અંતર્ગત અમદાવાદના દાણીલીમડા વોર્ડમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થઈને વોટ ચોરીના વિરોધમાં જન આક્રોશ પદયાત્રા કરીને પોતાનો વિરોધ નોંધાયો હતો.

દાણીલીમડા વોર્ડમાં જન આક્રોશ પદયાત્રા

આ યાત્રામાં 2000થી વધારે લોકો જોડાયા હતા. અમદાવાદના ચંડોળા તળાવથી શાહઆલમ ટોલનાકા સુધી આ પદયાત્રા યોજવામાં આવી હતી. આ પદયાત્રા કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય શૈલેશ પરમાર અને વિપક્ષના નેતાની આગેવાનીમાં કરવામાં આવી હતી. વોટ ચોરી અંગે લોકોને જાગૃતિ લાવવા માટે આ યાત્રા યોજાઈ હતી.

દાણીલીમડા વોર્ડમાં જન આક્રોશ પદયાત્રા (ETV Bharat Gujarat)

ધારાસભ્ય શૈલેશ પરમારએ જણાવ્યું હતું કે, "લોકસભા વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીજીએ સમગ્ર દેશની અંદર અને અલગ અલગ રાજ્યની અંદર જે રીતે બોગસ મતદારો વોટ ચોરી મામલે વિગતો બહાર પાડી હતી, અને પર્દાફાશ કરવા માટે વોટ ચોર ગદ્દી છોડ અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. જેને લઈને દાણાલીમડા વિધાનસભા કોંગ્રેસ દ્વારા વોટ ચોર, ગદ્દી છોડની જન આક્રોશ પદયાત્રા કરવામાં આવી. જેમાં વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણ અને 2000થી વધારે લોકો જોડાયા છે.

દાણીલીમડા વોર્ડમાં જન આક્રોશ પદયાત્રા
દાણીલીમડા વોર્ડમાં જન આક્રોશ પદયાત્રા (ETV Bharat Gujarat)

વિપક્ષ નેતા શેહઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર દેશમાં રાહુલજી દ્વારા એક અહેવાન કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા વોટ ચોરી કરવામાં આવી રહી છે, એટલે જનતાના બંધારણીય અધિકારને છીનવામાં આવી રહ્યા છે. જે વ્યક્તિ ભારતીય જનતા પાર્ટીને વોટ નથી આપતા મતદાર યાદીમાંથી એમના નામની કમી કરવામાં આવી રહી છે. તેને લઈને રાહુલ ગાંધીએ જે અહેવાન કરવામાં આવ્યું છે, તેના અનુસંધાનમાં અમદાવાદની સડક પર હજારોની સંખ્યામાં વોટ ચોરી થી જનતાને જાગૃત લોકો સડક પર ઉતર્યો છે.

દાણીલીમડા વોર્ડમાં જન આક્રોશ પદયાત્રા
દાણીલીમડા વોર્ડમાં જન આક્રોશ પદયાત્રા (ETV Bharat Gujarat)

આગામી ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી મતદાર યાદીથી ખીલવાડ કરીને જનતાને ગુમરાહ કરવાનું કામ કરવાની છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી આ મુદ્દા ઉપર આક્રમક આંદોલન સમગ્ર દેશમાં કરી રહી છે. જેને લઈને આજે દાણીલીમડા બોર્ડમાં હજારોની સંખ્યામાં લોકો સડક પર ઉતરીને વો ચોરી અંગે પોતાનો વિરોધ નોંધાયો હતો.

દાણીલીમડા વોર્ડમાં જન આક્રોશ પદયાત્રા
દાણીલીમડા વોર્ડમાં જન આક્રોશ પદયાત્રા (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો...

  1. નર્મદાના જુનારાજથી ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ પદયાત્રા શરુ કરી, આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી
  2. "વાજપેઈજીની 100મી જન્મજયંતિ", PM મોદીના વતનમાં આ રીતે કરાઈ સુશાસન દિવસની ઉજવણી

For All Latest Updates

TAGGED:

DANILIMDA WARD JAN AKROSH MARCHMLA SHAILESH PARMARSHEHZAD KHAN PATHANAHMEDABAD CONGRESSDANILIMDA WARD JAN AKROSH MARCH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.