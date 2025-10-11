અમદાવાદ: દાણીલીમડામાં કોંગ્રેસની જન આક્રોશ પદયાત્રા, 2 હજારથી વધારે લોકો જોડાયા
મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થઈને વોટ ચોરીના વિરોધમાં જન આક્રોશ પદયાત્રા કરીને પોતાનો વિરોધ નોંધાયો હતો.
Published : October 11, 2025 at 6:16 PM IST
અમદાવાદ : કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા વોટ ચોર, ગદી છોડ અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. જેના અંતર્ગત અમદાવાદના દાણીલીમડા વોર્ડમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થઈને વોટ ચોરીના વિરોધમાં જન આક્રોશ પદયાત્રા કરીને પોતાનો વિરોધ નોંધાયો હતો.
દાણીલીમડા વોર્ડમાં જન આક્રોશ પદયાત્રા
આ યાત્રામાં 2000થી વધારે લોકો જોડાયા હતા. અમદાવાદના ચંડોળા તળાવથી શાહઆલમ ટોલનાકા સુધી આ પદયાત્રા યોજવામાં આવી હતી. આ પદયાત્રા કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય શૈલેશ પરમાર અને વિપક્ષના નેતાની આગેવાનીમાં કરવામાં આવી હતી. વોટ ચોરી અંગે લોકોને જાગૃતિ લાવવા માટે આ યાત્રા યોજાઈ હતી.
ધારાસભ્ય શૈલેશ પરમારએ જણાવ્યું હતું કે, "લોકસભા વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીજીએ સમગ્ર દેશની અંદર અને અલગ અલગ રાજ્યની અંદર જે રીતે બોગસ મતદારો વોટ ચોરી મામલે વિગતો બહાર પાડી હતી, અને પર્દાફાશ કરવા માટે વોટ ચોર ગદ્દી છોડ અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. જેને લઈને દાણાલીમડા વિધાનસભા કોંગ્રેસ દ્વારા વોટ ચોર, ગદ્દી છોડની જન આક્રોશ પદયાત્રા કરવામાં આવી. જેમાં વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણ અને 2000થી વધારે લોકો જોડાયા છે.
વિપક્ષ નેતા શેહઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર દેશમાં રાહુલજી દ્વારા એક અહેવાન કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા વોટ ચોરી કરવામાં આવી રહી છે, એટલે જનતાના બંધારણીય અધિકારને છીનવામાં આવી રહ્યા છે. જે વ્યક્તિ ભારતીય જનતા પાર્ટીને વોટ નથી આપતા મતદાર યાદીમાંથી એમના નામની કમી કરવામાં આવી રહી છે. તેને લઈને રાહુલ ગાંધીએ જે અહેવાન કરવામાં આવ્યું છે, તેના અનુસંધાનમાં અમદાવાદની સડક પર હજારોની સંખ્યામાં વોટ ચોરી થી જનતાને જાગૃત લોકો સડક પર ઉતર્યો છે.
આગામી ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી મતદાર યાદીથી ખીલવાડ કરીને જનતાને ગુમરાહ કરવાનું કામ કરવાની છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી આ મુદ્દા ઉપર આક્રમક આંદોલન સમગ્ર દેશમાં કરી રહી છે. જેને લઈને આજે દાણીલીમડા બોર્ડમાં હજારોની સંખ્યામાં લોકો સડક પર ઉતરીને વો ચોરી અંગે પોતાનો વિરોધ નોંધાયો હતો.
