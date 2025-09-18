અમદાવાદમાં આ જગ્યાએ મળશે ટ્રેડિશનલ અને ટ્રેન્ડિંગ છત્રીઓ, ખેલૈયાઓ પહોંચી જાવ ફટાફટ
નવરાત્રી માટે અહીંયા મળે છે, શુભ-લાભ વાળી છત્રી, વેલવેટ છત્રી ,કચ્છી છત્રી ,લાઈટ વાલી છત્રી, તો તમે પણ પહોંચી જાઓ
Published : September 18, 2025 at 6:41 PM IST
અમદાવાદ : નવરાત્રીની શરૂઆત થવામાં ફકત ગણતરીના દિવસો બાકી છે, એને લઈને લોકો ધામધૂમથી તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. લોકો નવરાત્રી માટે એન્ટિક જ્વેલરી ચણિયાચોળી અને એસેસરીઝ ખરીદી રહ્યા છે, તો તેની સાથે ટ્રેડિશનલ અને ટ્રેન્ડિંગ છત્રીઓ પણ ખરીદવા માટે લોકો બજારમાં પહોંચી રહ્યા છે.
ટ્રેડિશનલ અને ટ્રેન્ડિંગ છત્રીઓ
અમદાવાદના ડબગરવાડ બજારમાં નવરાત્રી સ્પેશિયલ રંગબેરંગી અને સ્પેશિયલ 60 રૂપિયાની કિંમતથી મળી રહી છે. જો આવી છત્રી લઈને તમે ગરબે રમશો તો લોકો તમે જોતા રહેશે એવી અદભુત છત્રિઓ અહીંયા મળી રહી છે.
વેપારી અનિલ ડબગરે જણાવ્યું કે, "નવરાત્રી માટે ડબગર વાડમાં દરેક પ્રકારની છત્રીઓ મળે છે. અહીંયા મારી વર્ષો જૂની દુકાન છે. પહેલા સાદી સિમ્પલ છત્રીઓ ચાલતી હતી. હવે આકર્ષક પાન વાલી હેન્ડીક્રાફ્ટ કચ્છી ડિઝાઇન વાળી છત્રીય વધારે ટ્રેન્ડિંગ છે. બનાવવા માટે લગભગ 6 મહિના પહેલા કામ શરૂ કરવામાં આવે છે, એના માટે ખાસ એમરોડરી અને કાપડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નવરાત્રી માટે સ્પેશિયલ છત્રિઓ બનાવવામાં આવે છે.
નવરાત્રીમાં ખેલૈયા લોકો અલગ અલગથી ઉપર ગરબા રમે છે, ત્યારે તે લોકો છત્રીનું પણ ઉપયોગ કરે છે. અહીંયા બહારગામ થી આખા ગુજરાતથી લોકો છત્રી ખરીદવા માટે આવે છે. અહીંયા 60 રૂપિયાથી 150 રૂપિયા સુધીની જુદી જુદી છત્રીઓ મળે છે. અત્યારે લાઈટ ડેકોરેટિવ છત્રીઓ બજારમાં ટ્રેનિંગ છે. જે ટ્રાન્સપરન્ટ અમરેલા હોય છે, તેની અંદર લાઈટ ફીટ કરવામાં આવે છે. તેની સાથે ખેલૈયાઓ ગરબા રમે છે. અહીંયા અમરેલાની લગભગ 50 ,60 દુકાનો છે."
ચાંદલોડિયાથી આવેલા ઋત્વિક ભટ્ટે જણાવ્યું કે, "નવરાત્રીની છત્રી લેવા માટે હું દબડવાડ આવ્યું છું. અહીંયા બહુ જ સારી છત્રીઓ મળી રહી છે. અમારા બધા દોસ્ત નવરાત્રી માટે તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે, અને હું બધા દોસ્તોની સાથે પાર્ટી પ્લોટમાં જઈને ગરબા રમીશું, અને આ છત્રી મારા મિત્રોને પણ આપીશું તો એમને પણ ગરબા રમવામાં ખૂબ જ મજા આવશે.
ગ્રાહક વિશાલ ચાવડાએ જણાવ્યું કે, "હું સરસપુરથી અહીંયા છત્રી લેવા માટે આવ્યો છું. હું ઘણી જગ્યાએ છત્રી જોવા માટે ગયો હતો, પરંતુ અહીંની છત્રીઓ મને ખૂબ જ ગમી. અહીંયા ડિઝાઇનર વર્ક અને કચ્છી વર્ક વાળી ખૂબ જ સુંદર છત્રીઓ મળે છે. હું અહીંથી 50 પીસ લઈને જાઉં છું. અમારી સોસાયટીમાં આ નાની-નાની સુંદર સુંદર છત્રીઓ લગાવવાની છે. શુભ લાભ વાળી છત્રી, વેલવેટ છત્રી ,કચ્છી છત્રી ,લાઈટ વાલી છત્રી અહીંયા મળે છે. વર્ષે ખૂબ જ ધૂમધામથી નવરાત્રી મનાવવાનું પ્લાન છે, તેના માટે અમે જોરદાર તૈયારીઓ કરી રહ્યા છીએ.
આ પણ વાંચો :