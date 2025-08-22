અમદાવાદ: અમદાવાદ: ગત 11 ઓગસ્ટના રોજ અમદાવાદના સાયન્સ સિટી વિસ્તારમાં એક વેપારી અને તેના મિત્ર પર થયેલા જીવલેણ હુમલાના કેસમાં બોડકદેવ પોલીસે ત્રણ આરોપીઓ પૈકીના એક, આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે, ઝડપાયેલા આરોપીનું નામ ફુલાભાઈ અમાથાભાઈ દેસાઈ છે અને તે અમદાવાદના ગોતા વિસ્તારનો રહેવાશી છે.
બોડકદેવ પોલીસ દ્વારા મળેલી માહિતી અનુસાર, આરોપી ફુલાભાઈ દેસાઈ ગોતા, અમદાવાદનો રહેવાસી છે. તેની ધરપકડ ગઈકાલે સાંજે 6 વાગ્યે કરવામાં આવી હતી. હાલ, આ કેસની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે અને પોલીસ દ્વારા આરોપી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
જાણો શું હતી સમગ્ર ઘટના ?
આ હુમલાની ઘટનામાં, સ્ટોક માર્કેટના વેપારી અને ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર સંજયકુમાર જેઠાલાલ સોની અને તેમના મિત્ર પર તેમની ઓફિસમાં જીવલેણ હુમલો થયો હતો. હુમલાખોરોમાં મુખ્યત્વે ફુલાભાઈ અને વિક્રમ દેસાઈનો સમાવેશ થાય છે. આ હુમલાખોરોએ સંજયકુમાર સોની પાસેથી ₹3 કરોડની માગણી કરી હતી.
જ્યારે સંજયકુમારના મિત્ર કેતનભાઈ પટેલે વચ્ચે પડીને આ મામલો શાંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે હુમલાખોરોએ તેમના પર અને અન્ય એક મિત્ર સંજયભાઈ ભરવાડ પર પણ જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં કેતનભાઈને માથામાં ગંભીર ઈજા થઈ હતી અને સંજયભાઈના કાન પર પણ ગંભીર ઘા વાગ્યા હતા.
આ ઘટના દરમિયાન, આરોપી ફુલાભાઈએ ધમકી આપી હતી કે, તેના પર એક મર્ડર કેસ સહિત ઘણા કેસ ચાલી રહ્યા છે, અને કોઈ તેનું કશું બગાડી નહીં શકે. જ્યારે પીડિતો દ્વારા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી, ત્યારે હુમલાખોરોએ ધમકી આપી હતી કે રાજકારણ અને પોલીસમાં તેમની ઘણી પહોંચ છે, અને તેઓ સંજયકુમારને ખોટા કેસમાં ફસાવી દેશે.
આ ઘટના બાદ, બોડકદેવ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ મામલે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી અને પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેના પરિણામે મુખ્ય આરોપીઓમાંના એકની ધરપકડ થઈ છે. આ કેસમાં અન્ય આરોપીઓની ધરપકડ માટે પણ પોલીસ દ્વારા શોધખોળ ચાલી રહી છે.