બિહારમાં હત્યા કેસનો આરોપી અમદાવાદમાંથી પકડાયો, જમાલપુરમાંથી ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કરી ધરપકડ
16 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ અમોદકુમાર નામના વ્યક્તિની બે અજાણ્યા વ્યક્તિઓએ અપાચી બાઈક પર આવીને ગોળી મારી હત્યા કરી હતી.
Published : September 21, 2025 at 9:58 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે બિહારના મોતિહારી જિલ્લાના ચિરૈયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં થયેલા હત્યા કેસના ફરાર આરોપીને પકડી પાડ્યો છે. આ કેસમાં, 16 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ અમોદકુમાર નામના વ્યક્તિની બે અજાણ્યા વ્યક્તિઓએ અપાચી બાઈક પર આવીને ગોળી મારી હત્યા કરી હતી.
પ્રેમ સંબંધમાં પત્નીએ શૂટર પાસે કરાવી હતી પતિની હત્યા
બિહાર પોલીસની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે મૃતક અમોદકુમારની પત્નીને વિકાસ નામના યુવક સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો. તપાસમાં એવું સામે આવ્યું કે પત્નીએ તેના પ્રેમી સાથે મળીને બહારથી શૂટર બોલાવી પતિની હત્યા કરાવી હતી.
બિહાર રાજ્યના ચિરૈયા થાનાના મર્ડરના ગુનામાં નાસતા ફરતા આરોપીને ઝડપી પાડતી અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ. #AhmedabadPolice #CrimeBranch pic.twitter.com/7xX7AZwqGL— CRIME BRANCH AHMEDABAD CITY (@CrimeAhmedabad) September 21, 2025
આરોપી હત્યા બાદ અમદાવાદ આવ્યો
આ કેસમાં ફરાર આરોપીને પકડવા માટે ચિરૈયા પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ અમદાવાદ આવ્યો હતો અને સ્થાનિક પોલીસની મદદ માંગી હતી. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનિકલ સપોર્ટની મદદથી શૂટર મોકલનાર આરોપી ગૌતમ કુમાર જયમંગલ યાદવ (ઉંમર 20) ને ઝડપી પાડ્યો.
પકડાયેલો આરોપી ગૌતમ કુમાર યાદવ હાલમાં અમદાવાદના જમાલપુર વિસ્તારમાં રહે છે અને મૂળ બિહારના સીતામઢી જિલ્લાનો વતની છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આરોપીને વધુ કાર્યવાહી માટે ચિરૈયા પોલીસને સોંપવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. આ ગુનાની વિગતોમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023ની કલમ 103(1), 03(5) અને આર્મ્સ એક્ટ 27 હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
