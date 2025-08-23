અમદાવાદ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અમદાવાદ મુલાકાત પહેલા જ અમદાવાદ શહેરમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા સીરિયન ગેંગનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. પોતે ગાઝાના પીડિત નાગરિક હોવાનો ઢોંગ કરીને મસ્જિદોમાં જઈને પૈસા ઉઘરાવતા 23 વર્ષના એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જેની પૂછપરછમાં સમગ્ર સીરિયન ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે.
હોટલમાં રહીને મસ્જિદમાં પૈસા ઉઘરાવતો
ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અમદાવાદને ખાનગી રાહે માહિતી મળેલી કે, ગાઝા દેશની એક ટોળકી મોટા પ્રમાણમાં જુદી જુદી મસ્જીદોમાં જઈ પોતાની ઓળખ ગાઝાના ભોગ બનનાર નાગરિક હોવાની આપી મોટા પ્રમાણમાં રૂપિયા ભેગા કરી રહ્યા છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા આ બાબતે આવી ટોળકીની શોધખોળ કરતા અલી મેધાત અલઝહેર નામનો વ્યક્તિ મળી આવેલો. જેની પ્રવૃતિ શકમંદ જણાતા તેની પુછપરછ કરતા તે સીરિયાના દમાન્ક્સનો હોવાનું ખૂલ્યું હતું અને હાલ અમદાવાદના એલિસબ્રિજની હોટલ રીગલ રેસીડેન્સીમાં રહેતો હતો.
ટુરિસ્ટ વિઝા પર આવ્યો હતો
વધુ પુછપરછ કરતા આ વ્યક્તિ ટુરીસ્ટ વિઝા ઉપર ભારત ખાતે આવેલો છે અને ભારતના જુદા જુદા રાજ્યોના શહેરોમાં ફરી છેલ્લે અમદાવાદ આવેલો છે અને પોતે ગાઝાનો નાગરિક હોવાની ખોટી હકીકત જણાવી અલગ અલગ મસ્જીદોમાં જઇ રૂપિયા ભેગા કરે છે અને આ રૂપિયાનો ઉપયોગ વૈભવી જીવન જીવવા કરતો હોવાનું જણાવ્યું હતું. આ વ્યક્તિની પોતે અરબી ભાષા જ જાણતો હોવાનું નાટક કરતો અને શરીરે જોતા છાતીના ભાગે ઇજાના નિશાનો છે જે ઇજાના નિશાનો તેને યુધ્ધમાં થયેલા હોવાનું જણાવ્યું હતું.
6 લોકો દેશભરમાં આચરી રહ્યા છે આ પ્રવૃત્તિ
ક્રાઈમ બ્રાન્ચની વધુ પુછપરછ કરતા તેણે જણાવેલું કે, તેના જેવા બીજા અન્ય લોકો પણ અહીં ભારતમાં આવેલા છે અને મને તમે પૂછપરછ માટે અહીં ક્રાઈમ બ્રાન્ચ લાવતા અન્ય લોકો અંડર ગ્રાઉન્ડ થઈ ગયેલા છે. આ વ્યક્તિની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ખાતે રાજ્યની તથા સેન્ટ્રલની અલગ અલગ એજન્સીઓ દ્વારા પુછપરછ કરવામાં આવેલી છે. તેની પ્રવૃતિઓ જોતા તેને તાત્કાલિક ડિટેઇન કરી ડિપોર્ટ કરવાની તથા બ્લેક લીસ્ટ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલી છે.
આરોપી પાસેથી 3600 ડોલર મળ્યા
પોલીસે જણાવ્યું કે, દમાસ્કસથી અબુ ધાબી અને ત્યાંથી 22 જુલાઈએ કલકત્તા અને ત્યાંથી 1 ઓગસ્ટએ અમદાવાદ ટુરિસ્ટ વિઝા પર કુલ 6 લોકો ભારતમાં આવ્યા હોવાનું સૂત્રો દ્વારા જાણવા મળ્યું છે. એહમદ અલ્હબશ, ઝકારિયા અલ્ઝહર, યૂસફ અલ્ઝહરને પકડવાની કામગીરી શરૂ છે અને અન્ય 2 શખ્સો ફરાર છે. અલી પાસેથી 3600 USD અને 25 હજાર INR રોકડ જપ્ત કરાઈ છે. ફંડ ઓનલાઇન અને રોકડ સ્વરૂપે લેવામાં આવતું હતું. એકઠા કરેલા પૈસાનો ઉપયોગ કયા હેતુ માટે થઈ રહ્યો છે, તે બાબતની તપાસ ચાલુ છે.
