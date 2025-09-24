ETV Bharat / state

ગાંધીનગરના અડાલજ પાસે યુવકની હત્યા અને લૂંટનો મામલો, ક્રાઈમ બ્રાન્ચે 35 વર્ષીય આરોપીને ઝડપ્યો

ગાંધીનગરના અડાલજ પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં આવેલી નર્મદા કેનાલ પાસે થયેલી લૂંટ અને હત્યાના કેસમાં પોલીસે 35 વર્ષના એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે.

હત્યાનો આરોપી ઝડપાયો
હત્યાનો આરોપી ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 9:11 AM IST

2 Min Read
અમદાવાદ: ગાંધીનગરના અડાલજ પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં આવેલી નર્મદા કેનાલ પાસે થયેલી લૂંટ અને હત્યાના કેસમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, અમદાવાદ શહેરની ટીમે નાસતા ફરતા આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. આ ઘટનામાં વૈભવ શંકર મનવાણી નામના યુવકનું મોત થયું હતું અને તેની મિત્ર આસ્થા ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થઈ હતી.

આરોપીને પકડી પાડવા માટે અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, ગાંધીનગર એલ.સી.બી, ગાંધીનગર એસ.ઓ.જી, અને એ.ટી.એસ.ની અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી અને સંયુક્ત કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

બાતમીના આધારે, ક્રાઈમ બ્રાન્ચના મહિલા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.એસ. ગોહેલ અને તેમની ટીમે આ ગુનાના આરોપી એવા 35 વર્ષીય વિપુલ ઉર્ફે નીલ વિષ્ણુભાઈ ભવાનભાઈ પરમારને ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી અમદાવાદ શહેરના મેમ્કો, નરોડા રોડ, અશોકમીલની પાસે, બંસીની ચાલીનો રહેવાસી છે. મૂળ તે દહેગામ તાલુકાના કળાદરા ગામનો વતની છે. આરોપી વિપુલ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરીને તેને ગાંધીનગર અડાલજ પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવાની તજવીજ કરવામાં આવી છે.

આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ

આ ગુનો ગાંધીનગર અડાલજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (B.N.S.S)ની કલમ 103(1), 109(1), 311 અને ગુજરાત પોલીસ એક્ટ (G.P.A)ની કલમ 135 હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો હતો. આરોપી વિપુલે 20/09/2025 ના રોજ રાત્રે આશરે 1:15 વાગ્યાના સુમારે આ ગુનાને અંજામ આપ્યો હતો.

આરોપીએ લૂંટના ઇરાદે વૈભવ શંકર મનવાણીને માથાના અને શરીરના અન્ય ભાગોમાં છરા જેવા તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે ગંભીર જીવલેણ ઇજાઓ પહોંચાડી મોત નીપજાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત, તેણે આસ્થાને પણ જાનથી મારી નાખવાના ઇરાદે હુમલો કર્યો હતો અને તેને ગરદન અને જમણા હાથના બાવડા પર ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી હતી.

હુમલા દરમિયાન, આરોપીએ આસ્થા પાસેથી ₹2,000ની કિંમતની કાંડા ઘડિયાળ અને ઇમિટેશન જ્વેલરી, ₹500 રોકડા સાથેનું પર્સ, અને આસ્થા તથા વૈભવના ₹50,000ની કિંમતના એપલ આઇફોન લૂંટી લીધા હતા. આમ, કુલ ₹52,500ની મતાની લૂંટ કરીને તે નાસી છૂટ્યો હતો.

આરોપી વિપુલ ઉર્ફે નીલનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ લાંબો છે. તેની વિરુદ્ધ અગાઉ પણ હત્યા, લૂંટ, ચોરી, અને હુમલા જેવા અનેક ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. આમાં અડાલજ, શહેરકોટડા, નિકોલ, ઇન્ફોસિટી, અને મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશનોમાં નોંધાયેલા ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે. આરોપીની ધરપકડ સાથે આ કેસમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.

