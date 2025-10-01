ETV Bharat / state

અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા ગેરકાયદેસર હથિયારો સાથે બે કુખ્યાત આરોપીઓની ધરપકડ

અમદાવાદના દાણીલીમડા વિસ્તારમાંથી મોહંમદરાશીદ ઉર્ફે ટીપુ સુલતાન ઉર્ફે માયા ઉર્ફે મામા મન્સુરી અને અબ્દુલ રફીક ઉર્ફે તીલ્લી અબ્દુલહફીજ શેખની ધરપકડ કરી છે.

અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા ગેરકાયદેસર હથિયારો સાથે બે કુખ્યાત આરોપીઓની ધરપકડ
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા ગેરકાયદેસર હથિયારો સાથે બે કુખ્યાત આરોપીઓની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2025 at 9:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે હાલમાં ચાલી રહેલા નવરાત્રીના તહેવાર અને આગામી દિવસોમાં આવનાર દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની ઝુંબેશના ભાગરૂપે મોટી સફળતા મેળવી છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે વગર પાસ-પરમીટે ગેરકાયદેસર હથિયારો સાથે ફરતા બે કુખ્યાત શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે. આ બંને આરોપીઓ અગાઉ ફાયરીંગ, એક્સપ્લોઝીવ સબસ્ટન્સ એક્ટ અને મર્ડર જેવા ગંભીર પ્રકારના ગુનાઓમાં પણ પકડાઈ ચૂક્યા છે.

ધરપકડ અને મુદ્દામાલની જપ્તી

ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે ચોક્કસ માહિતીના આધારે આજ રોજ અમદાવાદના દાણીલીમડા વિસ્તારમાં કોઝી હોટલ રોડ પર, શંભુ ટેક્ષટાઇલ્સની સામે, ખ્વાજાનગરના નાકા પાસેથી મોહંમદરાશીદ ઉર્ફે ટીપુ સુલતાન ઉર્ફે માયા ઉર્ફે મામા મન્સુરી અને અબ્દુલ રફીક ઉર્ફે તીલ્લી અબ્દુલહફીજ શેખની ધરપકડ કરી છે.

આ બંને આરોપીઓ પાસેથી ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગેરકાયદેસર હથિયારોનો મોટો જથ્થો કબ્જે કર્યો છે. જેમાં દેશી બનાવટના બે તમંચા, ત્રણ પિસ્ટલ જેની કિંમત રૂ. 40,000 છે, તથા ચાર જીવતા કારતુસ જેની કિંમત રૂ.400 છે, મળીને કુલ રૂ. 40,400 નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ સંદર્ભે ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આર્મ્સ એક્ટ અંતર્ગત ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ગુનામાં કાનપુરનો રહેવાસી રેહાન અંસારી વોન્ટેડ આરોપી તરીકે જાહેર થયેલો છે.

આરોપીઓનો લાંબો ગુનાહિત ઇતિહાસ

પકડાયેલા બંને આરોપીઓનો ભૂતકાળ ગંભીર ગુનાઓથી ભરેલો છે. આરોપી મોહંમદરાશીદ ઉર્ફે ટીપુ સુલતાન મન્સુરી સામે ઉત્તરપ્રદેશ અને ગુજરાત બંને રાજ્યોમાં ગુના નોંધાયેલા છે. જાન્યુઆરી-2013 માં તે ઉત્તરપ્રદેશના કાનપુર ખાતે ચરસના જથ્થા સાથે પકડાયો હતો. આ ઉપરાંત, દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે તેના પર હત્યાના પ્રયાસ (IPC કલમ 307), એક્સપ્લોજીવ સબસ્ટન્સ એક્ટ અને આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ ગુના દાખલ થયેલા છે. ઉત્તરપ્રદેશના ઉન્નાવ જિલ્લામાં ગંગાઘાટ પોલીસ સ્ટેશનમાં તેની સામે મર્ડર અને યુ.પી. ગેંગસ્ટર એન્ડ એન્ટી સોસીયલ એક્ટીવીટી એક્ટ હેઠળ પણ ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.

બીજો આરોપી અબ્દુલ રફીક ઉર્ફે તીલ્લી શેખ પણ એટલો જ કુખ્યાત છે. તેના પર દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે હત્યાના પ્રયાસ અને એક્સપ્લોજીવ સબસ્ટન્સ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયેલો છે. 2013 પહેલા પણ તે દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનમાં હથિયાર ધારા અને શરીર સંબંધી ગુનાઓમાં પકડાઈ ચૂક્યો છે. વધુમાં વર્ષ 2006 અને 2009 માં વટવા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે તેની વિરુદ્ધ લુંટના ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. હાલમાં પોલીસે પકડાયેલા આરોપીઓ સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી શરૂ કરીને વોન્ટેડ આરોપીને ઝડપી પાડવાની દિશામાં તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

ILLEGAL WEAPONSARRESTED TWO NOTORIOUS ACCUSEDAHMEDABADCRIME BRANCHAHMEDABAD CRIME BRANCH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.