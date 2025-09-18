ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં મોંઘી સ્પોર્ટ્સ બાઇક ચોરી કરનાર ગેંગનો પર્દાફાશ, જાણો ગેંગની મોડસ ઓપરેન્ડી

આરોપીઓ ચોરાયેલી મોટરસાયકલને રાજસ્થાનના ઉદયપુરમાં લઈ જતા, જ્યાં તેના ચેસિસ અને એન્જિન નંબર પણ બદલી નાખવામાં આવતા.

મોંઘી સ્પોર્ટ્સ બાઇક ચોરી કરનાર ગેંગ
મોંઘી સ્પોર્ટ્સ બાઇક ચોરી કરનાર ગેંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2025 at 1:39 PM IST

અમદાવાદ : સ્પોર્ટ્સ બાઇક ચોરી કરનાર એક આંતરરાજ્ય ગેંગનો અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પર્દાફાશ કર્યો છે. આ ગેંગ અમદાવાદ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારમાંથી મોંઘી સ્પોર્ટ્સ બાઇક ચોરી કરતી હતી. આ ગુનાહિત સિન્ડિકેટ માત્ર આર્થિક લાભ માટે જ નહીં, પરંતુ ચોરીના રોમાંચ અને સાહસ માટે પણ કાર્યરત હતી.

સ્પોર્ટ્સ બાઇક ચોરીની મોડસ ઓપરેન્ડી

આ ગેંગના સભ્યો દિવસ દરમિયાન મજૂરી કરતા, ખાસ કરીને બાંધકામના સ્થળોએ કડીયાકામ કરતા હતા. આ નોકરી તેમના માટે આવકનો સ્ત્રોત અને શંકાથી બચવા માટેનો વેશ હતી. રાત્રે, આ જ વ્યક્તિઓ એક સુસંગઠિત ગેંગમાં પરિવર્તિત થઈ જતા હતા. તેઓ મુખ્યત્વે મોંઘી સ્પોર્ટ્સ મોટરસાયકલને નિશાન બનાવતા, કારણ કે તેમને તેમની ઝડપ અને સ્ટાઈલથી થ્રિલ અને શક્તિની લાગણી મળતી હતી.

ચોરી માટે, તેઓ રહેણાંક સોસાયટી અને કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્ષમાં રેકી કરતા હતા. મોટરસાયકલની પસંદગી કર્યા બાદ, તેઓ મોડી રાત્રે ભેગા થતા અને વાયર-કટર અને અન્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરીને લોક ખોલી નાખતા હતા. વાહનોને હોટ-વાયર કરીને સ્ટાર્ટ કર્યા પછી, તેઓ અંધારાનો લાભ લઈને ભાગી જતા હતા.

ચોરી થયેલા વાહનોનું ઠેકાણું : ચોરાયેલી મોટરસાયકલને રાજસ્થાનના ઉદયપુર જિલ્લાના ખેરવાડા તાલુકામાં લઈ જવામાં આવતી હતી. ત્યાં, વૈભવ શાંતિલાલ નિમરાવ (મીણા)ની મદદથી, વાહનોને ડીસમેન્ટલ કરી તેના સ્પેરપાર્ટ્સ બદલવામાં આવતા. ચેસિસ અને એન્જિન નંબર પણ બદલી નાખવામાં આવતા હતા, જેથી વાહનોની ઓળખ ભૂંસી શકાય અને તેનો ગેરકાયદેસર રીતે વેચાણ અથવા ઉપયોગ કરી શકાય.

પકડાયેલા આરોપીઓ અને ફરાર સાગરીતો

પોલીસે આશિષ ઉર્ફે આશુ લક્ષ્મણલાલજી અંગારી (મીણા) અને ખેમરાજ ઉર્ફે ખેમુ વિશ્રામભાઈ અંગારી (મીણા)ની ધરપકડ કરી છે. તેમના ફરાર થયેલા સાગરીતોમાં અમિત રાજેન્દ્ર ખરાડી, અનિલ ઉર્ફે ભાતાર કાંતિલાલ આહારી, પોપટ હરીશભાઈ તાજુભાઈ ખોખરિયા, મહેશ રમેશ અંગારી, શાલિગ્રામ શંકરભાઈ ખરાડી અને પ્રકાશ અમરાભાઈ આહારીનો સમાવેશ થાય છે, જે બધા રાજસ્થાનના ઉદેપુર જિલ્લાના વતની છે.

ચોરાયેલ વાહનો રિકવર થયા : પોલીસે કુલ રૂ. 8,85,000 ની કિંમતના વાહનો જપ્ત કર્યા છે. જેમાં યામાહા R15, KTM RC 200, અને વિવિધ મોડેલની બજાજ પલ્સર મોટરસાયકલનો સમાવેશ થાય છે. આ સાથે ચોરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ડિસમિસ અને વાયર-કટર જેવા સાધનો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ કેસમાં ચાંદખેડા, ઘાટલોડિયા, કૃષ્ણનગર, પાલડી, એલીસબ્રીજ, નારણપુરા અને રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો છે.

