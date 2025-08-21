અમદાવાદ : યુવાનો અત્યારે ગામડામાંથી ખેતી અને પશુપાલનનો વ્યસાય છોડી શહેરો તરફ જઈ રહ્યા છે. શહેરોમાં તેઓ કોર્પોરેટ જોબ અને સરકારી નોકરી તરફ વળી રહ્યા છે. બીજી તરફ અમદાવાદમાં એક દંપતી જે સરકારી નોકરી અને કોર્પોરેટ નોકરી છોડીને ગૌનિતી નામે નવુ સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ કર્યું છે. ગૌનિતીમાં તેઓ દૂધ, છાસ, માખણ, ઘી, પનીર, ગોબરમાંથી અગરબત્તી, ધૂપ સહીતની શ્વરશ્સ્તુરઓ બનાવે છે.
ગૌનિતી સ્ટાર્ટઅપની શરૂઆત ક્યારે થઈ? : અમદાવાદમાં શ્રીકાંત માલદેએ 2017માં ગૌનિતી નામે સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ કર્યું હતું. પિતાનું કેન્સરથી મૃત્યુ થયું હતું, ત્યારે તેઓને વિચાર આવ્યો કે લોકોને ઓર્ગનિક વસ્તુઓ મળી રહે તેવું, સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ કરવું જોઈએ. કારણ કે પૈસા કરતા લોકોનું આરોગ્ય વધારે મહત્વનું છે. કોપોરેટ કંપનીની નોકરી છોડીને આ સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ કર્યું. આ સ્ટાર્ટઅપની શરૂઆત થઈ ત્યારે તેમની પાસે 4 ગાય હતી.
તેમની પાસે 100 કરતા વધુ ગાયો છે. તેમના પત્ની ચાર્મી માલદે તેમની સાથે 2021માં આ સ્ટાર્ટઅપમાં જોડાયા. ચાર્મી માલદે નડિયાદમાં ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં પ્રોફેસર હતા. ચાર્મી માલદેએ સરકારી નોકરી છોડી તેમના પતિ સાથે જોડાયા. બંન્નેનું ખેતી કે પશુપાલનનું કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ નથી, પણ બંનેને પશુપાલન અને ખેતીને લઈને કામ કરવું હતું. લોકોને ઓર્ગનિક વસ્તુઓ મળી રહે તેના માટે, તેઓ નવી ગાયો ઉમેરે ત્યારે ગાયના બ્લડ ટેસ્ટ કરે છે. દર 6 મહિનામાં ગાયના રિપોર્ટ કરે છે.
ગૌનિતીમાં કઈ પ્રોડક્ટ બને છે : ગૌનિતીમાં દૂધ, ઘી, માખણ, પનીર, જેવા ઉત્પાદનો અને ઘીમાંથી બીસ્કીટ બનાવે છે. ગાયના ગોબરમાંથી ખાતર બનાવે છે. ગોબરમાંથી અગરબત્તી, ધૂપ, પંચગવ્ય ઉત્પાદન નસ્ય, ઘીમાંથી લીપ બામ, પેઈન રિલીફ બામ સહિતની વસ્તુઓ બનાવે છે.
શ્રીકાંત માલદેએ ગૌનિતીને લઈને કહ્યું કે, મેં 10 વર્ષ કોર્પોરેટ નોકરી કરી, પણ ત્યાં પોતાની સ્કીલનો એટલો ઉપયોગ થઈ શકતો નહોતો. પતિ પત્નીને પહેલેથી જ પ્રકૃતિને લઈને અને આરોગ્યને લઈને કોઈ કામ કરવું હતું. અમે ગૌનિતીની શરૂઆત કરી હતી. શરૂઆત કરી ત્યારે પરિવાર અને મિત્રોને લાગ્યું કે સ્ટેબલ નોકરી છોડીને, શું આ નવું ચાલુ કરી રહ્યાં છે. અમને આ ફિલ્ડનો પણ અનુભવ નહોતો. પછી ધીરે ધીરે આ બિઝનેસ આગળ વધ્યો તેમ પરિવારને થયું, આ નિર્ણય સાચો હતો.
ચાર્મી માલદેએ આજના યુવાનોને લઈને કહ્યું કે, આજના યુવાનો સરકારી અને પ્રાઇવેટ જોબને સ્ટેબલ માને છે. અત્યારે કોઈ ખેતી કરવા માંગતું નથી. આ પછી પેઢીની સ્થિતિ ખુબ જ ખરાબ થશે. યુવાનો ખેતીમાં જોડાય, ભણતર અને ટેક્નોલોજીનો સાથે ઉપયોગ કરી શકાય છે. જમીનનું ઓર્ગનિક કન્ટેન્ટ ઘટી રહ્યું છે. દેશી ગાયોની નસ્લ લુપ્ત થઈ રહી છે. યુવાનોએ ખેતી અને પશુપાલનના વ્યવસાય સાથે જોડાવું જોઈએ.
