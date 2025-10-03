ETV Bharat / state

RTO ઈ-ચલણના નામે સાયબર ફ્રોડ: અમદાવાદની મહિલાએ ₹11.75 લાખ ગુમાવ્યા, તમે ચેતજો

અમદાવાદની એક મહિલા RTO eChallan500.apk નામની એક માલવેર ફાઇલના કાવતરાનો ભોગ બની છે.

ફાઈલ તસવીર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 11:58 AM IST

અમદાવાદ: સાયબર ક્રાઇમની દુનિયામાં છેતરપિંડી કરનારાઓ એક પછી એક નવી તરકીબો અજમાવી રહ્યા છે, ત્યારે અમદાવાદની એક મહિલા RTO eChallan500.apk નામની એક માલવેર ફાઇલના કાવતરાનો ભોગ બની છે. વસ્ત્રાપુરમાં રહેતા મહિલા અને તેમના પતિના બેંક ખાતામાંથી કુલ ₹11,75,014 ની રકમ સેરવી લીધી છે.

વોટ્સએપમાં આવતા અજાણ્યા મેસેજથી સાવધાન
13 જુલાઈ, 2025 ના રોજ સવારના 11 વાગ્યે મહિલાના પતિના મોબાઈલ નંબર પર અજાણ્યા વોટ્સએપ નંબર પરથી એક RTO ઈ-ચલણનો મેસેજ આવ્યો હતો, જેની સાથે 'RTO E Challan 500 apk' નામની એક શંકાસ્પદ એપ્લિકેશન ફાઇલ જોડાયેલી હતી. તેમના પતિના ફોનમાં આ ફાઇલ ન ખૂલતા, તેમણે તેને ફેમિલી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મોકલી. તેમના પત્નીએ ચલણની બાબત સમજીને તે ફાઇલ પોતાના ફોનમાં ઇન્સ્ટોલ કરી. પછી એપ્લિકેશનમાં તેમણે પોતાનું નામ અને જન્મ તારીખ જેવી પ્રાથમિક વિગતો ભરી.

અજાણી એપ ઈન્સ્ટોલ કરતા એકાઉન્ટ ખાલી
જેવી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ થઈ, તરત જ છેતરપિંડીની શરૂઆત થઈ. ફરિયાદીનો ફોન અચાનક ગરમ થવા લાગ્યો અને તેના પર કોલ કે મેસેજ આવવાના સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયા. બીજા દિવસે, 14 જુલાઈ, 2025 ના રોજ સવારે પત્નીએ તેમના પતિના ફોનમાંથી કસ્ટમર કેરમાં ફોન કરીને પોતાના મોબાઈલ નંબરની તપાસ કરાવી. ત્યારે તેમને આઘાત લાગ્યો જ્યારે કસ્ટમર કેરે જણાવ્યું કે, તેમનો ફોન બીજા એક અજાણ્યા નંબર પર કોલ ફોરવર્ડીંગ થયેલ છે. કોલ ફોરવર્ડીંગની આ ગોઠવણથી આરોપીઓએ આ મહિલાના ફોન પર આવતા તમામ OTP અને બેંકિંગ સંબંધિત મેસેજિસનો ગેરકાયદેસર એક્સેસ મેળવી લીધો હતો.

બેંકમાંથી 11 લાખની ઉઠાંતરી
ફોનનું કોલ ફોરવર્ડીંગ બંધ કરાવ્યા બાદ, ફરિયાદીએ જ્યારે પોતાના અને તેમના પતિના HDFC બેંક ખાતાની એપ્લિકેશન ખોલીને તપાસ કરી, ત્યારે તેમની સાથે થયેલી છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ થયો. માત્ર બે દિવસના ગાળામાં, આરોપીઓએ ઓળખની ચોરી કરીને મોબાઈલનો ગેરકાયદેસર એક્સેસ મેળવી ID, પાસવર્ડ અને OTP ની ચોરી કરી, અને ત્યારબાદ મહિલા અને તેમના પતિના બેંક ખાતામાંથી કુલ ₹11,75,014 ની રકમ વિવિધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ દ્વારા તેમના મળતીયા માણસોના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી દીધી હતી.

દંપતીએ સાયબર ક્રાઈમમાં નોંધાવી ફરિયાદ
આર્થિક નુકસાનની જાણ થતાં તેમણે તાત્કાલિક સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન નંબર 1930 પર ફરિયાદ નોંધાવી. જેના પગલે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં અજાણ્યા આરોપીઓ વિરુદ્ધ સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. પોલીસે આ છેતરપિંડી અને ગુનાહિત કાવતરા બદલ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (B.N.S.S.)ની કલમ 61(2), 318(4), 303(2) અને આઇ.ટી. એક્ટની કલમ 43A, 43(F), 66, 66(c), 66(d) હેઠળ ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે લોકોને અપીલ કરી છે કે, કોઈપણ અજાણ્યા સ્રોતમાંથી આવતી APK ફાઇલને ડાઉનલોડ કરવાથી સખત રીતે દૂર રહેવું, કારણ કે તે તમારી અંગત અને નાણાકીય માહિતી ચોરી શકે છે.

