અમદાવાદ આજે ત્રિરંગાના રંગે રંગાશે : AMC દ્વારા ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન, જુઓ... - TIRANGA YATRA

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આજે 1.5 કિમીની ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે સાંજે શહેરમાં નીકળશે.

અમદાવાદ તિરંગા યાત્રા
અમદાવાદ તિરંગા યાત્રા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2025 at 10:27 AM IST

અમદાવાદ : આગામી 15મી ઓગસ્ટના દિવસે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવશે. જેના ઉપલક્ષે આજે અમદાવાદમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં 1.5 કિમી લાંબી ભવ્ય તિરંગા યાત્રા યોજાશે. આ તિરંગા યાત્રા સાંજે 4:30 વાગ્યે મેઘાણીનગર રામેશ્વર ચાર રસ્તા પાસે આવેલ આદર્શ સ્કૂલથી ભાર્ગવ રોડથી રામેશ્વર ચાર રસ્તા સુધીની રહેશે.

આજે નીકળશે ભવ્ય તિરંગા યાત્રા

આ અંગે અમદાવાદ મનપાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદમાં 13 ઓગસ્ટના રોજ કુબેરનગર વોર્ડમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રા કાઢવામાં આવશે. જેમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, રાજ્યકક્ષાના મંત્રી જગદીશ પંચાલ અને ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી હાજર રહેશે.

AMC દ્વારા ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

656 મીટર લાંબો રાષ્ટ્રધ્વજ : દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, આ તિરંગા યાત્રામાં લગભગ 25 થી 30 હજાર લોકો જોડાશે. આ માટે અલગ અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છ. આ તિરંગા યાત્રા માં 656 મીટર લાંબા રાષ્ટ્રધ્વજ લઈને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સ્કૂલ બોર્ડના શિક્ષકો ચાલશે.

અવનવા ટેબ્લો અને 19 સ્ટેજનું આકર્ષણ

30 થી 40 હજાર તિરંગા સાથે યાત્રા નીકળશે, બહેનો તિરંગા સાડીમાં રહેશે. આ તિરંગા યાત્રા માટે 19 સ્ટેજ બનાવવામાં આવ્યા છે. આ સાથે ઓપરેશન સિંદૂર, સ્વચ્છતા, મિશન મિલિયન, ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ સહિતના દેશ પ્રગતિના વિવિધ ટેબ્લો રહેશે. તદુપરાંત સ્કૂલ બેન્ડ, પોલીસ બેન્ડ અને ફાયર વિભાગનું બેન્ડ રહેશે.

અમદાવાદ આજે ત્રિરંગાના રંગે રંગાશે (ETV Bharat Gujarat)

શહેરના રસ્તા ત્રિરંગાના રંગે રંગાશે : આ તકે હોમગાર્ડ અને પોલીસ જવાનો સહિત કમિશનર અને અધિકારીઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહેશે. આ સમગ્ર રોડને તિરંગાની રોશનીથી સજાવવામાં આવી છે. સમગ્ર રૂટને તિરંગાથી સજાવવામાં આવ્યો છે. પાર્કિંગની વ્યવસ્થા, ડોક્ટરની વ્યવસ્થા, મેડિકલ ટીમ, મોબાઈલ ટોયલેટ અને પાણીની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે.

અમદાવાદ શહેર ભાજપ પ્રમુખ પ્રેરક શાહે જણાવ્યું હતું કે, આ તિરંગા યાત્રાનું મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા ફ્લેવર કરીને પ્રસ્થાન કરવામાં આવશે. આ યાત્રામાં વિવિધ સમાજના લોકો, રમતવીરો, નેતાઓ, કાર્યકર્તાઓ અને નાગરિકો જોડાશે. તિરંગા યાત્રા એક યાદગાર તિરંગા યાત્રા રહેશે, તેના માટે સંપૂર્ણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

