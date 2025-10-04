અમદાવાદના વસ્ત્રાલમાં બનશે પેટ ડોગ પાર્ક, ફરવાથી લઈને ટ્રેનિંગ સુધીની સુવિધાઓ
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વસ્ત્રાલ ખાતે ખસીકરણ અને રસીકરણ કેન્દ્ર અને પેટ ડોગ પાર્ક બનાવવામાં આવશે.
અમદાવાદ : રખડતા અને કરડતા કૂતરાઓની સમસ્યા હલ કરવા માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનો ખસીકરણ અને રસીકરણ પ્રોજેક્ટ કાર્યરત છે. અમદાવાદના વસ્ત્રાલમાં સ્થિત CNCD ખાતાના કેટલ પોંડમાં ખસીકરણ કેન્દ્ર બનાવવાની દરખાસ્ત મંજૂર કરવામાં આવી છે. સાથે જ પેટ ડોગ પાર્ક પણ બનાવવામાં આવશે. લગભગ 4 મહિનાની અંદર આ ખસીકરણ સેન્ટર બનીને તૈયાર થઈ જશે.
બીમાર શ્વાનો માટે કાર્યરત ડોગ શેલ્ટર
આ મુદ્દે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના CNCD વિભાગના વડા નરેશ રાજપૂતે જણાવ્યું કે, અમદાવાદ શહેરમાં કરુણા મંદિર, દાણીલીમડા ખાતે બીમાર શ્વાનો માટે સારવાર કેન્દ્ર ડોગ શેલ્ટર કાર્યરત છે. અત્યાર સુધીમાં 1500 થી વધારે શ્વાન સાજા થઈને પોતાની જગ્યા પર ગયા છે. આ શેલ્ટરની ક્ષમતા 100 જેટલી છે. આ સગવડને વધારવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. બીમાર શ્વાનની સેવા થઈ શકે એવા આશયથી વસ્ત્રાલ ખાતે કેટલ પોન્ડ બનાવવામાં આવ્યા છે, તેને રૂ. 1.30 કરોડના ખર્ચે ડોગ શેલ્ટરમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવશે. ચાર મહિનાના સમયગાળાની અંદર આ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
વસ્ત્રાલમાં બનશે પેટ ડોગ પાર્ક
નરેશ રાજપૂતે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ વસ્ત્રાલ સેન્ટર પરથી ખસીકરણ અને રસીકરણ કરવામાં આવશે. ત્યાં તમામ પ્રકારની સુવિધા આપવામાં આવશે. તેની સાથે ડોગ પાર્ક પર બનાવવામાં આવશે. હાલમાં પરિમલ ગાર્ડન પાસે આવા એક પેટ ડોગ પાર્ક કાર્યરત છે. તેમાંથી પ્રેરણા લઈ નાના-નાના સાધનો મૂકીને એક સરસ પાર્ક બનાવવામાં આવશે. જે પેટ ડોગના માલિક દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કર્યું છે, તેમને આ પાર્કમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
પાર્કમાં પ્રવેશ માટે રજીસ્ટ્રેશન ફરજીયાત
જે લોકોએ પોતાના પાલતુ પ્રાણીઓનું રજીસ્ટ્રેશન કરાયેલું છે તેમને આ પાર્કનો લાભ મળશે. પ્રાણીઓ માટે ફરવાથી લઈને ટ્રેનિંગ સુધીની સુવિધાઓ ઉભી કરવામાં આવશે. રખડતા કૂતરાની વસ્તી અંકુશમાં લઈને 2030 સુધીમાં અમદાવાદને હડકવા મુક્ત બનાવવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. તેના ભાગરૂપે પૂર્વ અને દક્ષિણ ઝોન માટે વસ્ત્રાલમાં એક કરોડના ખર્ચે ખસીકરણ અને રસીકરણ સેન્ટર બનાવવામાં આવશે.
