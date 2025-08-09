અમદાવાદ : અમદાવાદ શહેર SOG ક્રાઈમ બ્રાન્ચે રક્ષાબંધનના પવિત્ર દિવસે એક ગંભીર ગુનાહિત કાવતરાને નિષ્ફળ બનાવ્યું છે. પરિવારની મરજી વિરુદ્ધ લગ્ન કરનાર પોતાની બહેનના પતિને મારી નાખવા નીકળેલા એક ઈસમને ગેરકાયદેસર હથિયારો સાથે ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.
ઝડપાયેલા આરોપી પાસેથી દેશી બનાવટની પિસ્ટલ, કારતૂસ, છરો અને અન્ય વસ્તુઓ મળી કુલ રૂ. 89,650/- નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. PI એમ.બી.ચાવડાની ટીમના ASI મહેન્દ્રસિંહ મંગલસિંહને મળેલી બાતમીના આધારે આરોપી દિશાંત ઉર્ફે કાનો નરેશભાઈ ભવાનભાઈ ભરવાડને ઓઢવ વિસ્તારમાં જગતના મેદાનની બાજુમાં, સરકારી શાળા નંબર-01-02ની પાછળ કાલાભાઇ લાખાભાઇના પ્લોટમાં આવેલ ઉદય એસ્ટેટ શેડની સામે જાહેરમાંથી પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો.
આરોપીની ધરપકડ : આરોપી પાસેથી પાસ-પરમિટ વગરની એક દેશી બનાવટની પિસ્ટલ (કિંમત રૂ. 25,000/-), આઠ કારતૂસ (કિંમત રૂ. 4,400/-), એક એક્ટિવા સ્કુટર, એક છરો અને અન્ય ચીજવસ્તુઓ મળી કુલ રૂ. 89,650/- નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આરોપી દિશાંત ઉર્ફે કાનો નરેશભાઈ ભરવાડ ચાર ભાઈ-બહેનોમાંનો એક છે. તેની બહેને આજથી બે મહિના પહેલા ઓઢવ ગામના એક ઈસમ સાથે પરિવારની મરજી વિરુદ્ધ પ્રેમ-લગ્ન કર્યા હતા.
આ બાબતનો બદલો લેવા અને તેની બહેન સાથે પ્રેમ-લગ્ન કરનારને ડરાવવા અથવા મારી નાખવાના ઇરાદે દિશાંતે તેના મિત્ર પાસેથી દેશી પિસ્તોલ અને આઠ કારતૂસ ખરીદ્યા હતા. આરોપી વિરુદ્ધ DCB પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આર્મ્સ એક્ટ 25(1-B)A, 29 તથા GP એક્ટ કલમ 135(1) મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ મામલે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો :