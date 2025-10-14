અમદાવાદ: દરિયાપુરમાં કોંગ્રેસની ‘વોટ ચોર, ગાદી છોડ’ રેલી: સ્થાનિક લોકો અને વેપારીઓની સહી ઝુંબેશ
Published : October 14, 2025 at 5:29 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના દરિયાપુર વિસ્તારમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા ‘વોટ ચોર, ગાદી છોડ’ અભિયાન અંતર્ગત રેલી યોજવામાં આવી હતી. આ રેલીમાં ‘વોટ ચોર, ગાદી છોડ’ના નારા સાથે લોકશાહી અને મતાધિકારના રક્ષણ માટે જનજાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમને સમર્થન આપવા માટે ઘી કાંટા, દરિયાપુરના સ્થાનિક લોકો અને વેપારીઓની સહીઓ એકત્ર કરવામાં આવી હતી.
આ કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના શહેર પ્રમુખ સોનલ પટેલ સહિત પક્ષના હોદ્દેદારો અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો હતો કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીઓમાં પણ ‘વોટ ચોરી’ થઈ હતી. આગામી ચૂંટણીઓમાં આવી કથિત વોટ ચોરી ન થાય તે માટે આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ડેપ્યુટી વિપક્ષ નેતા નીરવ બક્ષીએ જણાવ્યું હતું કે, દરિયાપુર વોર્ડ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ‘વોટ ચોર, ગાદી છોડ’ અભિયાન અંતર્ગત ‘મારો મત, મારો અધિકાર’ ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ઝુંબેશમાં સહી ઝુંબેશ અને મિસ્ડ કોલ અભિયાનનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે કહ્યું કે દેશભરમાં અરાજકતા ફેલાઈ રહી છે અને કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ વોટ ચોરીના પાંચ પ્રકારો વિશે માહિતી આપી છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જિલ્લા અને તાલુકા સ્તરે આ અભિયાનની શરૂઆત કરી છે, જેના ભાગરૂપે દરિયાપુરમાં આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં સ્થાનિક વેપારી એસોસિએશનો અને નાના-મોટા વેપારીઓએ ભાગ લઈને વોટ ચોરીના વિરોધમાં સહીઓ કરી હતી.
પૂર્વ ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખે જણાવ્યું હતું કે, દેશભરમાં વોટ ચોરીની ઘટનાઓ થઈ રહી છે, જેમાં ગુજરાત પણ બાકાત નથી. રાહુલ ગાંધીએ આ મુદ્દે મોટો ખુલાસો કર્યો છે, જેને લઈને દેશભરમાં વિરોધ થઈ રહ્યો છે. દરિયાપુરના લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે આ રેલી યોજવામાં આવી હતી અને સ્થાનિક લોકોની સહીઓ એકત્ર કરવામાં આવી હતી. આગામી કોર્પોરેશન ચૂંટણીઓમાં વોટ ચોરી ન થાય તે માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા જાગૃતિ ફેલાવવાનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
વેપારી કમલભાઈ પઢિયારે જણાવ્યું હતું કે, વોટ ચોરીને કારણે અરાજકતા ફેલાઈ રહી છે, જેનો અનુભવ લોકોને થયો છે. જે લોકો જીતવાના હતા, તેઓ જીતી શક્યા નથી. રાહુલ ગાંધીએ આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેનાથી લોકોની આંખો ખૂલી છે. વેપારીઓમાં પણ આ અંગે રોષ છે અને તેઓ આ વિરોધમાં જોડાઈ રહ્યા છે.
