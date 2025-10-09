અમદાવાદ કોંગ્રેસ દ્વારા વોટ ચોરીના વિરોધમાં 'સિગ્નેચર અભિયાન', પાંચ કરોડ સિગ્નેચરનો લક્ષ્યાંક

ETV Bharat / state

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 9, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
અમદાવાદ : કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા 'વોટ ચોર, ગાદી છોડ અભિયાન' ની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. જેના અંતર્ગત અમદાવાદના બહેરામપુરા વોર્ડમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થઈને વોટ ચોરીના વિરોધમાં સિગ્નેચર કરી અને મિસ કોલ કરીને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

આ અંગે અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોનલબેન પટેલે જણાવ્યું કે, રાહુલ ગાંધીએ વોટ ચોરીનો પર્દાફાશ કર્યો અને વોટ ચોરી વિરુદ્ધ અભિયાન શરુ કર્યું છે. લોકશાહી બચાવવા અને બંધારણે આપેલા મતના અધિકારની રક્ષા માટે તથા દેશમાં થતી વોટચોરી વિરુદ્ધ જાગૃતતા લાવવા બહેરામપુરા વોર્ડ કોંગ્રેસ દ્વારા દાણીલીમડા ચાર રસ્તા ખાતે સ્થાનિક મતદારો સાથે સહી ઝુંબેશ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

પાંચ કરોડ સિગ્નેચરનો લક્ષ્યાંક : આ મુદ્દે બહેરામપુરાના કાઉન્સિલર તસ્લીમ આલમ તિરમીજીએ જણાવ્યું કે, કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા સમગ્ર ભારતમાં વોટ ચોરી વિરુદ્ધ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જે અંતર્ગત અમે વોટ ચોરીના વિરોધ માટે લોકોની સિગ્નેચર લીધી હતી. કોંગ્રેસ પાર્ટીના કાર્યકરો દરેક વોર્ડમાં જઈને લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. રાહુલ ગાંધીએ વોટ ચોરી અંગે ખુલાસો કરી અને આંકડા બહાર પાડ્યા હતા.

"મોટી સંખ્યામાં લોકોએ હાજર રહીને આ અભિયાનને મજબૂત બનાવવા માટે સિગ્નેચર કરી, અમારું લક્ષ્ય પાંચ કરોડ સિગ્નેચરનું છે. લોકોએ મિસ કોલ કરીને વિરોધ નોંધાવ્યો. વોટ ચોરીના વિરોધમાં જાગૃતિ લાવવાની કામગીરી કોંગ્રેસ કરી રહી છે." -- સોનલબેન પટેલ

આ મુદ્દે ગોમતીપુરના કાઉન્સિલર ઈકબાલ શેખે જણાવ્યું કે, રાહુલ ગાંધીએ વોટ ચોરીનો પર્દાફાશ કર્યો, જેમાં કર્ણાટકના એક મત વિસ્તારના પુરાવા રજૂ કર્યા હતા. મતદાર યાદી અને ચૂંટણીમાં ગેરરીતિ સામેની આ લડતને આગળ ધપાવવા રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં “વોટ ચોરી” ઝુંબેશ દેશભરમાં વેગ પકડી રહી છે. જેને લઇને કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા પણ 3 ઓક્ટોબરથી 10 ઓક્ટોબર સુધી સહી ઝુંબેશ શરુ કરવામાં આવી છે.

વોટ ચોરીથી સરકારમાં બેઠેલા લોકો જનતાના અધિકાર છીનવવાનું કામ કરી રહ્યા છે. હવે લોકો પોતે સામે આવીને આ ઝુંબેશમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. આ ઝૂંબેશ ખૂબ જ સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. જેમાં પાંચ કરોડ લોકોની સિગ્નેચર કરાવવામાં આવશે અને તેને દિલ્હી મોકલવામાં આવશે. હવે વોટ ચોરી ન થાય તે માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી કામ કરી રહી છે.

