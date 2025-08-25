અમદાવાદ : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજથી ગુજરાતના બે દિવસીય પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. આજે સાંજે PM નરેન્દ્ર મોદી એરપોર્ટ પહોંચશે, બાદમાં રોડ શો અને નિકોલ ખાતે જાહેર સભા કરશે. સાથે જ આજે ઘણા વિકાસના કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે. જેના પગલે વહીવટ તંત્ર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા તમામ પ્રકારની તૈયારી કરવામાં આવી છે.
PM મોદીના આગમન પહેલાં જ કોંગ્રેસી નેતાઓ 'નજરકેદ'
સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી કડક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જોકે, વોટ ચોરીના મુદ્દે વિપક્ષ કોંગ્રેસ રોડ શો અને જાહેર સભામાં વિરોધ કરે તેવી ભીતિ છે. સાથે જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આગમન સમયે કોંગ્રેસ કાળા વાવટા બતાવી વિરોધ પ્રદર્શન કરવાના હતા. તે પહેલા જ પોલીસ દ્વારા કેટલાક કોંગ્રેસી કાર્યકરો અને નેતાઓની અટકાયત કરી નજરકેદ કરવામાં આવ્યા છે.
"વિકાસની માત્ર વાતો કરતી ભાજપના શાસનમાં રોડ- રસ્તા, ગટર, પાણી સહિતની પ્રાથમિક સુવિધાઓ આપવામાં નિષ્ફળ નીવડી છે. ભ્રષ્ટ શાસન સામે સવાલોનો જવાબ આપવાને બદલે ભાજપ પોલીસને કેમ આગળ કરી રહી છે? ભાજપ સરકાર પ્રજાના અવાજથી શા માટે ડરી રહી છે?" -- મનીષ દોશી
કોંગ્રેસે કર્યું હતું વિરોધ પ્રદર્શનનું એલાન : નોંધનીય છે કે, આજે 25 ઓગસ્ટ, સોમવારે બપોરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદ પહોંચી રોડ શો કરશે. તેમના આગમન સમયે અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ વિરોધ પ્રદર્શન કરવાના હતા. જેમાં રોડ-રસ્તા, મોટા ખાડા, વરસાદી પાણી ભરાવા તેમજ વોટ ચોર મુદ્દે કાળા વાવટા ફરકાવી અને બેનર સાથે વિરોધ પ્રદર્શનનો કાર્યક્રમ રાખેલ અને નિકોલ-નરોડા ખાતે કોંગ્રેસ પક્ષના આગેવાનો અને કાર્યકરોએ ઉપસ્થિત રહેવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી.
જોકે, આ પૂર્વ જ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અનુસૂચિત જાતિ વિભાગના ચેરમેન હિતેન્દ્ર પીઠડિયા અને કાર્યાલય મંત્રી દીક્ષિત કુમારને અટકાયત કરી વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યા છે. સાથે જ હેમાંગ રાવલ સહિત ગુજરાત કોંગ્રેસ સમિતિના કેટલાક અને કાર્યકરોને નજરકેદ કરવામાં આવ્યા છે.
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની અટકાયત
આ મુદ્દે કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન મોદીના આગમન પૂર્વે ગુજરાત કોંગ્રેસ પક્ષના નેતાઓ-આગેવાનોની નરોડા અને નિકોલ સહિત વિવિધ વિસ્તારમાંથી પોલીસ-ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા ખોટી રીતે અટકાયત કરી રહી છે.
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોનલબેન, ઉપપ્રમુખ અમિતભાઈ નાયક(વાડજ) સહિતના લોકોને નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાયા છે. ઉપરાંત SC સેલના ચેરમેન હિતેન્દ્ર પીઠડીયા, સચિવ દિક્ષિતભાઈ, પ્રદેશ પ્રવક્તા હેમાંગભાઈ રાવલ, પાર્થિવરાજ કઠવાડિયાને નજરકેદ કર્યા છે.
