અમદાવાદ: ચૂંટણી પંચ પર વોટ ચોરીના આક્ષેપો કરનાર કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીના નિવેદનને વધુ સમર્થન આપવા માટે કોંગ્રેસ પક્ષે વોટ ચોરીના મુદ્દે જાગૃતિ લાવવા રાહુલ ગાંધીની પ્રેસ કોન્ફરન્સની સ્ક્રીનિંગ અને મિસકોલ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. આ અભિયાનની શરૂઆત અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસના કાર્યાલય, લાલ દરવાજા ખાતે કરવામાં આવી. આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા અને રાહુલ ગાંધીને સમર્થન આપતાં મિસકોલ અભિયાનમાં જોડાયા.
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોનલ પટેલે જણાવ્યું કે, 7 ઓગસ્ટના રોજ રાહુલ ગાંધીએ વોટ ચોરીના મુદ્દે એક કલાકની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી અને ડેટા રજૂ કરીને બતાવ્યું હતું કે કેવી રીતે વોટ ચોરી થઈ રહ્યું છે. આ પ્રેસ કોન્ફરન્સનું સ્ક્રીનિંગ અમદાવાદના દરેક વોર્ડમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેના દ્વારા કાર્યકર્તાઓને વોટ ચોરીની પ્રક્રિયા અને તેની સામે શું પગલાં લઈ શકાય તે અંગે જાગૃત કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત, મિસકોલ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોને જોડવામાં આવશે અને ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર જઈને લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવામાં આવશે.
કોંગ્રેસના માઈનોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટના રાષ્ટ્રીય ઉપપ્રમુખ શાહનવાઝ શેખે જણાવ્યું કે, રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણી પંચના વોટ ચોરીના કાવતરાને ઉજાગર કર્યું છે, જે બદલ તેઓ અભિનંદનને પાત્ર છે. રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણી પંચ પાસે વિડિયો ફૂટેજ માંગ્યા હતા, પરંતુ તે આપવામાં આવ્યા નથી, અને તેમના સવાલોના જવાબ પણ ચૂંટણી પંચે આપ્યા નથી. રાહુલ ગાંધીએ છ મહિનાની સખત મહેનત અને સંશોધન દ્વારા વોટ ચોરીનો મોટો ખુલાસો કર્યો છે. ચૂંટણી પંચે રાહુલ ગાંધીના તમામ સવાલોના જવાબ આપવા જોઈએ. હવે લોકોના મતોની ચોરી ન થાય તે માટે જાગૃતિ ફેલાવવાનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને આ માટે મિસકોલ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.
