અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર શૌચાલયો ગંદકીમય, મ્યુનિ.ના પ્રોજેક્ટ્સ સફેદ હાથી બન્યા હોવાનો વિપક્ષના આક્ષેપ - SABARMATI RIVERFRONT

દેશના સૌથી સ્વચ્છ ગણાતા અમદાવાદ શહેરના રીવરફન્ટ ઉપરના શૌચાલયો ગંદકીમય છે.

રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટ્સને લઈને AMC પર વિપક્ષનો આરોપ
રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટ્સને લઈને AMC પર વિપક્ષનો આરોપ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 10:02 PM IST

અમદાવાદ: સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ લિ.ની બોર્ડ મીટીગમાં વિપક્ષના નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટના ઘણા પ્રોજેક્ટ અંગે મોટો ખુલાસો કર્યો અને સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર શૌચાલય ગંદકીથી ભરપૂર હોવાનું આક્ષેપ કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું દેશના સૌથી સ્વચ્છ ગણાતા અમદાવાદ શહેરના રિવરફ્રન્ટ ઉપરના શૌચાલયો જ ગંદકીમય દેખાય છે. ઝીપ લાઈન, સી-પ્લેન, હેલિકોપ્ટર રાઈડ, કાયાકીંગ, રીવર ક્રુઝ ફલોટીંગ રેસ્ટોરન્ટ બાળ મરણ હાલતમાં છે. ભાજપના સત્તાધીશો દ્વારા રિવરફ્રન્ટ ઉપર ગગનચુંબી ઈમારતો બનશે, બિઝનેસ તથા એન્ટરટેઈનમેન્ટ હબ બનાવાશે તે વાયદો તેમના અન્ય પોકળ વાયદાની જેમ આ પણ વાયદો પોકળ સાબિત થયા.

વિપક્ષ નેતા શહઝાદ ખાન (ETV Bharat Gujarat)

મ્યુનિ.ના પ્રોજેક્ટ્સ સફેદ હાથી બન્યા
વિપક્ષનેતા શેહઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ એક બિઝનેસ હબ તરીકે બનાવવાનું એક સપનું હતું. તે સપનું પણ મૃગજળ સમાન બની જવા પામેલ છે. અમદાવાદ શહેરની શોભામાં અભિવૃધ્ધિ કરનાર તેમજ ભાજપ દ્વારા ડ્રીમ પ્રોજેકટ તરીકે ગણાવાતા રીવરફ્રન્ટ પ્રોજેકટની જમીન વેચાણ કરવા બાબતે ભાજપના સત્તાધીશો દ્વારા મંદ ગતિથી તેમજ અણઘડ પોલિસી બનાવવાને કારણે રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેકટ મ્યુનિ. કોર્પો માટે સફેદ હાથી સમાન બની જવા પામ્યો છે. જે સત્તાધારી ભાજપના અણઘડ વહીવટનો વાઇબ્રન્ટ નમુનો છે. રિવરફ્રન્ટ ફક્ત એન્ટરટેનમેન્ટ ઝોન બનીને રહી ગયું છે.

સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણી (ETV Bharat Gujarat)

રિવરફ્રન્ટના ટોઈલેટ ગંદકીભરી હાલતમાં
1997 માં સાબરમતી રીવરફ્રન્ટ લી.ની પબ્લીક લી. કંપની તરીકે રચના કરવામાં આવેલ હતી. પ્રધાનમંત્રી તથા સત્તાધારી ભાજપના તત્કાલીન ત્રિપલ એન્જીન સરકાર દ્વારા રીવરફન્ટ પ્રોજેકટ તેઓના ડ્રીમ પ્રોજેકટમાં તેની ગણના કરતાં હતાં. તે દેશના સૌથી સ્વચ્છ ગણાતા અમદાવાદ શહેરના રીવરફન્ટ ઉપરના શૌચાલયો ગંદકીમય છે. સ્વચ્છતા બાબતે દેશનું નં. 1 શહેર ગણાવી ફોટો સેશન તેમજ વાહવાહી કરતાં તંત્ર અને સત્તાધીશો માટે ખુબજ શરમ જનક બાબત છે.

રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટ્સને લઈને AMC પર વિપક્ષનો આરોપ
રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટ્સને લઈને AMC પર વિપક્ષનો આરોપ (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસના આરોપો પર AMCએ જવાબ
વિપક્ષના આક્ષેપો પર સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જવાબ આપતા જણાવ્યું હતું કે, વિપક્ષ દ્વારા જે વાતો કરવામાં આવી છે જેમાં ટોયલેટ સફાઈ અંગે જે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે તો ટોયલેટ સફાઈના આદેશો આપવામાં આવી ગયા છે. અને ટોયલેટના નળ અને બધી ફેસીલીટી ટૂંક સમયમાં રીપેર કરવામાં આવશે. ઝીપ લાઈન અને હેલિકોપ્ટરની જે વાત કરવામાં આવી છે ટેકનિકલ કારણોસર આ સર્વિસો બંધ કરવામાં આવી છે. સાબરમતી ક્રુઝની સર્વિસ હાલ ચાલુ છે.

રિવરફ્રન્ટ પર ગંદકીની સ્થિતિ
રિવરફ્રન્ટ પર ગંદકીની સ્થિતિ (ETV Bharat Gujarat)

