ETV Bharat / state

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં ડ્રેનેજ સંબંધી અધધ ફરિયાદ, મનપા તંત્ર પર વિપક્ષે કર્યા આકરા પ્રહાર - AHMEDABAD CITY PROBLEM

અમદાવાદમાં ડ્રેનેજ સંબંધી ફરિયાદ ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : July 2, 2025 at 10:06 AM IST | Updated : July 2, 2025 at 10:59 AM IST 2 Min Read

અમદાવાદ : થોડા જ કલાકના વરસાદમાં અમદાવાદ શહેરમાં ઠેર ઠેર પાણી ભરાવાની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. અમદાવાદ શહેરમાં ગત મહિને 1 જૂનથી 30 જૂન સુધીમાં વરસાદી પાણી ભરાવવાની 4360 ઓનલાઇન ફરિયાદો મળી છે. ડ્રેનેજ બાબતે 1 જૂનથી 30 જૂન સુધીમાં 31,793 ઓનલાઇન ફરિયાદ, જેમાં 28,642 જેટલી માત્ર ડ્રેનેજ લાઈન ચોકઅપ થવાની ફરિયાદ આવી છે. ગટર ઉભરાવાની-પાણી ભરાવાની અધધ ફરિયાદો... અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશનના વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું કે, અમદાવાદ શહેરમાં વરસાદ લોકો માટે આફત સમાન બની જાય છે, જેનું કારણ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા છે. શહેરમાં પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરીના નામે કરોડો રૂપિયા ખર્ચ કરવામાં આવે છે. AC ચેમ્બરમાં બેસીને મીટીંગ કરાય છે, પરંતુ જે મેકઅપ રસ્તાઓ ઉપર કર્યા હોય તે એક ઈંચ વરસાદમાં ધોવાઈ જાય છે. મનપા તંત્ર પર વિપક્ષે કર્યા આકરા પ્રહાર (ETV Bharat Gujarat)

Last Updated : July 2, 2025 at 10:59 AM IST