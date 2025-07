ETV Bharat / state

નવા રૂપમાં "બાલવાટિકા"નું આજે થશે લોકાર્પણ, ગુજરાતના પ્રથમ વેક્સ મ્યુઝીયમ સહિત અનેક આકર્ષણ - BALVATIKA

નવા રૂપમાં "બાલવાટિકા" ( Ahmedabad Municipal Corporation )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : July 25, 2025 at 8:39 AM IST | Updated : July 25, 2025 at 9:24 AM IST 2 Min Read

અમદાવાદ : શહેરની શાન કાંકરિયા તળાવ ખાતે આવેલી નવી બાલવાટિકાનું આજે લોકાર્પણ થશે. 68 વર્ષ પછી બાલવાટિકાનું રીનોવેશન કરવામાં આવ્યું છે. સૌથી ઊંચા ગ્લાસ ટાવર, ભૂલભૂલૈયા અને રાઈડ સહિતના આકર્ષણ નવી બાલવાટિકામાં રાખવામાં આવ્યા છે. આ બાલવાટિકાનું લોકાર્પણ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કરવામાં આવશે. નવા રૂપમાં "બાલવાટિકા" : નવી બાલવાટિકા અંગે અમદાવાદ મનપાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, અમદાવાદના કાંકરિયા ખાતે નવા રંગરોગાન સાથે બાલવાટિકા તૈયાર થઈ ગઈ છે. જેમાં બાળકો માટે નવું નજરાણું છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ સાંજે 7:00 વાગ્યે બાલવાટિકાનું લોકાર્પણ કરશે. તેની એન્ટ્રી ફી રુ. 50 નક્કી કરવામાં આવી છે. નવા રૂપમાં "બાલવાટિકા"નું આજે થશે લોકાર્પણ (Ahmedabad Municipal Corporation) 22 કરોડના ખર્ચે નવીનીકરણ : નવી બાલવાટિકામાં અલગ અલગ પ્રકારની ચાર-પાંચ ગેમ ફ્રી માં રમી શકાય તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ત્યાં સ્નો પાર્ક અને ગ્લાસ ટાવર બનાવવામાં આવ્યો છે. નવી નવી પ્રકારની રમત-ગમતો અને તેના માટે રાઈટ્સ લગાવવામાં આવ્યું છે. 22 કરોડના ખર્ચે આ બાલિકા તૈયાર કરવામાં આવી છે. જેમાં બાળકો મનોરંજન કરવા માટે જઈ શકશે. નવા રૂપમાં "બાલવાટિકા"નું આજે થશે લોકાર્પણ (ETV Bharat Gujarat)

Last Updated : July 25, 2025 at 9:24 AM IST