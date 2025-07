ETV Bharat / state

ઇન્ટરનેટ યુગમાં પણ પુસ્તકોનો જાદુ અકબંધ: અમદાવાદના ગ્રંથાલયમાં વાંચકો-પુસ્તકોનો વિક્રમજનક વધારો - LIBRARY

એમ.જે.લાઇબ્રેરી ( MJ Library )

Published : July 17, 2025 at 9:27 AM IST | Updated : July 17, 2025 at 11:59 AM IST

અમદાવાદ : આજના મોબાઈલ અને ઇન્ટરનેટ યુગમાં દરેકના હાથમાં સ્માર્ટફોન જોવા મળે છે, અને રિલ્સ-શોર્ટ્સનો ક્રેઝ ચરમસીમા પર છે. ત્યારે અમદાવાદની લાયબ્રેરીમાં અનોખા અને પ્રેરણાદાયક દ્રશ્ય જોવા મળી રહ્યા છે. અમદાવાદની લાયબ્રેરીમાં વાચકોની સંખ્યા વધી રહી છે. અમદાવાદની બે લાઇબ્રેરી એમ. જે. લાઇબ્રેરી અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠની લાઇબ્રેરી આજે પણ વાંચકોને જ્ઞાન પીરસી રહી છે. જાણીએ વિગતવાર... MJ લાયબ્રેરી : ઐતિહાસિક દાંડીકૂચના પ્રારંભે મહાત્મા ગાંધીએ આશ્રમના પુસ્તકો થકી સાર્વજનિક પુસ્તકાલયની રચનાનો વિચાર પ્રદર્શિત કર્યો. જે 27 જુલાઈ, 1933 ના રોજ ફ્રી પ્રેસ જર્નલમાં પ્રગટ થતાં બીજા જ દિવસે રસિકલાલ માણેકલાલ તરફથી રૂ. 55,000 ની સખાવત ગ્રંથાલય ભવનના નિર્માણ માટે મળી. જે બાદ તેઓના પિતાની સ્મૃતિમાં "માણેકલાલ જેઠાભાઈ પુસ્તકાલય" અસ્તિત્વમાં આવ્યું. અમદાવાદના ગ્રંથાલયમાં વાંચકો-પુસ્તકોનો વિક્રમજનક વધારો (ETV Bharat Gujarat) બાદમાં 15 એપ્રિલ, 1938 ના રોજ આ પુસ્તકાલય ભારતના લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના હસ્તે જાહેર જનતાના લાભાર્થે ખુલ્લું મુકાયું. જેને લોકો હુલામણા નામથી એમ.જે.લાયબ્રેરી કહે છે. ગ્રંથાલયમાં 8,11,093 પુસ્તકોનો સંગ્રહ આ ગ્રંથાલયમાં અંગ્રેજી, હિન્દી, ગુજરાતી, બંગાળી, મરાઠી, સિંધી, સંસ્કૃત, ઉર્દૂ અને ફ્રેન્ચ સહિતની ભાષામાં વ્યાપક અને અલગ-અલગ 8,11,093 પુસ્તકોનો સંગ્રહ છે. જેમાં કાલ્પનિક નવલકથાથી માંડીને કાલ્પનિક કથા, કઇસીસ મિક્સથી સામયિક, જીવનચરિત્રની શૈક્ષણિક પુસ્તકો અને અન્ય વિવિધ શૈલીનો સમાવેશ થાય છે.

