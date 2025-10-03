અમદાવાદ ફાયર વિભાગમાં હવે તમે પણ સેવા આપી શકશો, AMCએ કર્યો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય
અમદાવાદ શહેરમાં આવતા ફાયર સ્ટેશનમાં 18 થી 58 સુધીના નાગરિકોને વોલેન્ટિયર્સ બનાવવામાં આવશે, જાણો સમગ્ર વિગત...
Published : October 3, 2025 at 11:07 AM IST
અમદાવાદ : જો તમે ફાયર વિભાગમાં સેવા આપવા ઈચ્છો છો, તો અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા તમને એક ખાસ તક આપી રહી છે. અમદાવાદ મનપા દ્વારા ફાયર વોલેન્ટિયર માટે મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હદ વિસ્તારમાં આવતા તમામ ઝોનમાં રહેતા શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ લોકો ફાયર વોલેન્ટિયર બની શકે છે.
ફાયર વિભાગમાં સેવા આપવાની તક
અમદાવાદ શહેરમાં આવતા ફાયર સ્ટેશનમાં 18 થી 58 વર્ષની ઉંમર સુધીના નાગરિકોને ફાયર વોલેન્ટિયર્સ બનાવવામાં આવશે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ મુદ્દે એક નોટિસ જાહેર કરીને લોકોને મેસેજ આપવામાં આવ્યો છે.
આ નોટિસમાં ડે. મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર (ફાયર) અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને જણાવ્યું છે કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) હદ વિસ્તારમાં આવેલા તમામ ઝોનમાં સ્થિતિ તમામ એકમોમાં અને વિસ્તારમાં કોઈ આકસ્મિક ઘટના બને ત્યારે અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઈમરજન્સી સર્વિસીઝ (AFES) ના કાયમી અધિકારીઓ તેમજ કર્મચારીઓ દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવતી હોય છે. પરંતુ હવે તેમના સહયોગ માટે ફાયર વોલેન્ટિયર પણ જોડાશે.
“ફાયર વોલેન્ટિયર” સ્કીમ
કોઈ પણ અનિચ્છનીય ઘટના કે કુદરતી આપત્તિ આવી પડે ત્યારે તેને પહોંચી વળવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હદ વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા જાહેર નાગરિકો AFES ને મદદરૂપ થવા માટે ઈચ્છતા હોય છે. તો તેમના માટે AMC દ્વારા AFES ને મદદરૂપ થવા માટે માનવ સમુદાય મળી રહે તે માટે બેઝીક જરૂરિયાત ફક્ત શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ /મજબૂત વ્યક્તિ, 18-58 વર્ષની ઉંમરની છે. જેમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) એ કટોકટીની તૈયારીને મજબૂત બનાવવા, જાહેર સલામતી વધારવા અને આગ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની પરિસ્થિતિઓમાં સમુદાય-સ્તરની સહાય સુનિશ્ચિત કરવા માટે “ફાયર વોલેન્ટિયર” સ્કીમની સ્થાપના કરી છે.
ફાયર વોલેન્ટિયર્સ(FVs) તાલીમ પામેલા સમુદાય પ્રતિભાવકર્તા તરીકે કાર્ય કરે છે, AMC ની ફાયર અને ઈમરજન્સી સેવાઓ સાથે ગાઢ સંકલનમાં કામ કરે છે. જેથી આગ નિવારણ, અગ્નિશામક સહાય, બચાવ કામગીરી અને જનજાગૃતિ ઝુંબેશમાં મદદ મળે. તેમજ પોર્ટલ અમદાવાદ નિવાસસ્થાન/યુવા પેઢી તરફથી આમંત્રણ મેળવવા માટે તૈયાર છે.
ઓનલાઈન કરો રજીસ્ટ્રેશન : અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હવે ફાયર વોલન્ટીયર્સ પ્રોગ્રામ રજૂ કરી રહ્યું છે, જે અમદાવાદ માટે સેવા આપવા અને અમદાવાદ ફાયર સેફ ઝુંબેશમાં યોગદાન આપવાની એક તક પૂરી પાડે છે. જે માટે રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટેની લીંક અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવેલ છે. તેમજ QR કોડ મારફતે પણ સરળતાપૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન કરી શકાશે.
