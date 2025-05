ETV Bharat / state

ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં ફરી બુલડોઝરવાળી, સાતથી આઠ ધાર્મિક સ્થળો દૂર કરાયા - AHMEDABAD DEMOLITION

ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં મેગા ડિમોલેશન ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 28, 2025 at 1:29 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 1:40 PM IST 1 Min Read

અમદાવાદ : ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં થયેલ ગેરકાયદેસર બાંધકામો પર તંત્રની બુલડોઝર કાર્યવાહી યથાવત છે. ગત 29, એપ્રિલથી આરંભાયેલા મેગા ડિમોલેશનમાં અત્યાર સુધી 12,000 દબાણો દૂર કરાયા છે. બુધવારે સવારથી ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત હેઠળ મેગા ડિમોલેશન ચાલી રહ્યું છે. શું છે આજની ડિમોલેશન અંગે મહત્વની જાણકારી જાણીએ... ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં ડિમોલેશન : અમદાવાદમાં ગેરકાયદેસર રહેતા બાંગ્લાદેશીઓને શોધી ડિપોર્ટ કરવાના અને ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવાના આશયથી ચંડોળા તળાવ અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં કુલ 12,000 કાચા-પાકા સ્ટ્રકચરને ડિમોલેશનથી દૂર કરાયા છે. ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં ફરી બુલડોઝરવાળી (ETV Bharat Gujarat)

Last Updated : May 28, 2025 at 1:40 PM IST