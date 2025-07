ETV Bharat / state

ચંડોળામાં ફરી ગરજ્યા બુલડોઝર: આડેધડ વાહન પાર્ક કરતા ચાલકો વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી - AHMEDABAD NEWS

Published : July 31, 2025 at 8:16 AM IST

75 કાચા-પાકા દબાણો દૂર કર્યા : દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનથી મળેલ પોલીસ બંદોબસ્ત, 25 ખાનગી કોન્ટ્રાકટરના મજૂર, 2 દબાણ ગાડી, 3 JCB મશીન સાથે રહી દબાણ દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી છે. દબાણ તેમજ અનઅધિકૃત પાર્ક થયેલા 10 વાહનોને લોક તથા અન-અધિક્રુત બોર્ડ બેનર સામે કાર્યવાહી કરી કુલ રૂ. 12,500 વહીવટી ચાર્જ વસૂલ કરવામાં આવ્યો છે.

એસ્ટેટ અને નગર વિકાસ ખાતાની કામગીરી : અમદાવાદ મનપાના દબાણ વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, નામદાર ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં થયેલ MISC C.A.No.979 In WRIT PETITION (PIL) No.170 of 2017 WITH WRIT PETITION (PIL) No.139 of 2021 સંદર્ભે દક્ષિણ ઝોનમાં આવેલ જુદા જુદા જાહેર માર્ગ તથા BRTS રૂટ ઉપર નડતરરુપ 8 નંગ કાચા શેડ, 12 નંગ લારી તથા 95 નંગ પરચુરણ માલ સામાન / લૂઝ દબાણ ગોડાઉન ખાતે જમા કરી જાહેર માર્ગ ખુલ્લા કરવામાં આવેલ છે.

અનઅધિકૃત પાર્ક કરેલા વાહનો સામે પણ કાર્યવાહી : આમ, આવા પ્રકારના અનઅધિકૃત બાંધકામ તથા જાહેર માર્ગ પરના જાહેર જનતા તથા ટ્રાફીકને અવર જવરમાં નડતરરુપ દબાણ તેમજ અનઅધિકૃત જાહેરાતના બોર્ડ-બેનર વગેરે દૂર કરવાની તેમજ અનઅધિકૃત રીતે પાર્ક કરેલા વાહનોને લોક કરવાની કામગીરી ચાલુ રાખવામાં આવશે. હાલ ચોમાસાની સિઝનમાં ચંડોળા તળાવમાં પાણી ભરાતા હોવાથી તળાવમાં પુરાણ કરીને દબાણ કરવાની સંભાવના ઘટી રહી છે.

આ પણ વાંચો...