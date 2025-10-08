અમદાવાદ ચંડોળાના બેઘર લોકો અને વિરોધ પક્ષ નેતા દક્ષિણ ઝોનની કચેરીએ પહોંચ્યા, રેલી, વિરોધ પ્રદર્શન સાથે આવેદન આપ્યું
ગરીબ અસરગ્રસ્ત ભારતીયોને આવાસો ફાળવવા બાબતે થતો અસહય વિલંબ તેમજ થયેલ અન્યાય બાબતે મ્યુ.કમિશનર તથા ડે.મ્યુ. કમિશનર દક્ષિણ ઝોનને આવેદનપત્ર આપ્યું.
Published : October 8, 2025 at 3:31 PM IST
અમદાવાદ : ચંડોળા વિસ્તારમાં મેગા ડિમોલેશન કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેના લીધે હજારો લોકો બેઘર થયા હતા. હજી આ લોકો દરદર ભટકવા માટે મજબૂર બન્યા છે. જેને લીધે ચંડોળા તળાવના હજારોની સંખ્યામા રહેવાસીઓ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દક્ષિણ ઝોનની કચેરીએ પહોંચ્યા હતા અને જબરજસ્ત વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. ઘરની સામે ઘર આપો ની માંગ કરી હતી. ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપ્યા હતા.
વિરોધ પક્ષના નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણની આગેવાનીમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કરાયેલ ચંડોળા ડીમોલીશન ડ્રાઇવમાં ગરીબ અસરગ્રસ્ત ભારતીયોને આવાસો ફાળવવા બાબતે થતો અસહય વિલંબ તેમજ થયેલ અન્યાય બાબતે મ્યુ.કમિશનર તથા ડે.મ્યુ. કમિશનર દક્ષિણ ઝોનને આવેદનપત્ર આપ્યું.
વિરોધ પક્ષના નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, "ચંડોળા ખાતે 50 વર્ષથી વધુ સમયથી રહેતા ભારતીય ગરીબ લોકોના મકાનો તોડી નાખવામાં આવ્યા. જેને કારણે નિર્દોષ ભારતીય લોકોના પરિવાર બેધર થઈ રોડ પર આવી ગયેલ જેથી અમદાવાદ મ્યુ.કોર્પો.દ્વારા સને 2010ની પોલીસી મુજબ ચંડોળા ખાતે ભારતીય ગરીબ લોકોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાના ભાગ રૂપે EWS આવાસ યોજના હેઠળ આવાસો આપવાનું નક્કી કરેલ છે.
સ્ટે.કમિટીમાં આ બાબતે ઠરાવ પણ કરવામાં આવેલ છે, પરંતુ તેઓના મકાનો તોડયાને 5 માસથી વધુ સમય વીતી જવા છતાં હજુ સુધી તેઓને આવાસ ફાળવવામાં આવ્યા નથી. જે ખુબ જ કમનસીબ અને અમાનવીય બાબત છે. તેમને માનવતાના ધોરણે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાના ભાગ રૂપે તાકીદે આવાસ ફાળવવા મ્યુ.કોર્પોની ફરજ છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 'આવા ગરીબ ભારતીય લોકોને EWS આવાસ મેળવવા માટે અમદાવાદ મ્યુ.કોર્પોરેસન દ્વારા 10 હપ્તામાં કુલ ત્રણ લાખ ભરવા બાબતે અસરગ્રસ્ત લોકોને મ્યુ.કોર્પો. દ્વારા જણાવવામાં આવ્યા છે. પરંતુ તેઓ અંત્યત ગરીબ પરિવારના લોકો છે. તેઓ દર માસે રૂા.30,000 ભરવા અસમર્થ છે. તેઓ સામાન્ય કક્ષાનું મજુરી કામ કરી રોજનું રોજ કમાઈને પરિવારનું ભરણપોષણ મહા મુશ્કેલીથી કરે છે.
જેથી મજુરી કામ કરી રોજનું રોજ કમાઈને પરિવારનું ભરણપોષણ કરતાં લોકો માટે માનવતાના ધોરણે તેઓના હપ્તાની સમય મર્યાદા 10 માસ થી વધારી કુલ 36 માસ કરી આપવામાં આવે તો તેઓ સરળતાથી હપ્તાની રકમ ભરી શકે અને દર માસે નાણાંકીય બોજો પણ ઓછો પડે જેથી પોતાના પરિવારનું ભરણપોષણ પણ સહેલાઈથી કરી શકે છે. જેથી ચંડોળા તળાવ ખાતે અસરગ્રસ્ત ગરીબ ભારતીય પરિવારોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાના ભાગ રૂપે તાકીદે આવાસ ફાળવવા માટે ભરવાના થતાં નાણાંના હપ્તાની સમયમર્યાદા 10 માસ થી વધારી કુલ 39 માસ કરી આપી તેઓને તાકીદે આવાસ ફાળવવા માટે યોગ્ય કાર્યવાહી તાકીદે કરવા મ્યુ.કમિશનર તથા ડે.મ્યુ. કમિશનર દક્ષિણ ઝોનને આવેદનપત્ર આપી માંગણી કરી છે.
ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર ભરત પરમારે જણાવ્યું હતું કે, "ચંડોળા તળાવની અંદર જે લોકો ગેરકાયદેસર રીતે વસવાટ કરતા હતા. તેમને એપ્રિલ મે મહિનાની અંદર આ વિસ્તારથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પોલિસી છે કે જે લોકો 2010 પહેલા રહેતા હોય અને તેની પાસે તેના પુરાવા હોય એ લોકોને EWSના મકાન આપવા માટે પોલીસી જાહેર કરવામાં આવી હતી. આ ચંડોળા વિસ્તારના લોકો માટે પણ ફોર્મ બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા અને કેમ્પ રાખીને સતત ફોર્મ ભરાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. એના માટે મુદ્દત લંબાવવામાં આવી હતી.
15 સપ્ટેમ્બર સુધી પુરાવા રજુ કરવા માટે એક્સટેન્શન આપવામાં આવ્યું હતું. જેમાંથી લગભગ 2300 ની આસપાસ ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા છે. આ 2300 માંથી હજુ પણ 700 જેટલા લોકો એવા છે કે જેણે જવાબ આપ્યા નથ એટલે આ લોકોની પાસે પુરાવા લેવા માટે અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. જેથી કોઈને મકાન લેવામાં બાકી નહીં રહે જાય જેટલા પણ પુરાવા આવશે સમય મર્યાદાઓ પૂરી થશે તો એમને મકાન આપવા માટે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે."
આ પણ વાંચો...