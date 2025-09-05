અમદાવાદ ઈદે-મિલાદેની ભવ્ય ઉજવણી, જમાલપુરથી મિર્ઝાપુર સુધી જુલુસ નીકળ્યું

અમદાવાદના જમાલપુર દરવાજાથી મિરઝાપુર સુધી જુલુસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : September 5, 2025 at 10:30 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં ઈદે મિલાદુન્નબીના તહેવારની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી. અમદાવાદના જમાલપુર દરવાજાથી મિરઝાપુર સુધી જુલુસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં જગન્નાથ મંદિરના મહામંડલેશ્વર દિલીપદાસજી અને ઈદે મિલાદે સેન્ટ્રલ કમિટી અને મુસ્લિમ આગેવાનો દ્વારા લીલી ઠંડી બતાવીને જુલુસને પ્રસ્થાન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ અંગે ઈદે મિલાદ-ઉલ-નબી સેન્ટ્રલ કમિટી અમદાવાદના અધ્યક્ષ તસ્નીમ આલમ બાબા તિર્મિઝીએ જણાવ્યું હતું કે, આજે ઈદ મિલાદ-ઉન-નબી (સ.અ.વ.) એટલે કે આપણા પ્રિય પયગંબર (સ.અ.વ.) નો1500 મો જન્મ દિવસ છે. આજે દર વર્ષની જેમ અમદાવાદમાં ઈદ મિલાદ-ઉન-નબી ભવ્ય રીતે ઉજવવામાં આવી છે અને એક મોટું જુલુસ કાઢવામાં આવ્યું. જે અમદાવાદના જમાલપુર થઈને મિર્ઝાપુરમાં સમાપ્ત થાય છે. દરવર્ષે, આ જુલુસ બપોરે 3 વાગ્યે શરૂ થાય છે અને સાંજે મિર્ઝાપુરમાં સમાપ્ત થાય છે. ત્યાં, નાત અને વક્તૃત્વ સ્પર્ધા પછી, વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ આપવામાં આવે છે. તેમાં એકતાની સાથે ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
આ અવસરે દિલીપદાસજીએ તમામ મુસ્લિમ બિરાદરોહીના લોકોને ઈદે મિલાદુન્નબીની શુભકામના આપી હતી અને જુલુસને લીલીઝંડી દેખાડીને શરૂઆત કરી હતી. આ જુલુસમાં 6 ઘોડા નિશાન એક ઘોડાગાડી, જીપ, મિનિ ટ્રક આઇસર, રીક્ષા, બે અખાડા, 10 છોટા હાથી, બે ઢોલ તાસા પાર્ટી, 14 નિશાન તથા ઐતિહાસિક ઇમારતોના ટેબલો અને એક લાઉડ સ્પીકર જોડાયા હતા.
આ જલુસમાં અમદાવાદ શહેરની મેયર પ્રતિભા જૈન, કોંગ્રેસના ભરતસિંહ સોલંકી અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ અને બધી પાર્ટીના આગેવાનો પણ જોડાયા હતા. આ નિમિત્તે ડીસીપી ઝોન 3 રુપલ સોલંકીએ જણાવ્યું ઈદે મિલાદુન નબીના શુભ પ્રસંગે શરૂઆત કરવામાં આવી છે. પરંપરાગત રોડ પર આ જુલુસ કાઢવામાં આવી રહ્યું છે. પોલીસ માટે તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા સાથે ખડે પગે ઊભી છે. તમામ ધર્મના લોકો જુલુસમાં હાજર રહ્યા હતા. ફ્લેગ ઓફ કર્યા હતા. 500 થી વધારે પોલીસ કર્મીઓ હાજર છે.
પૂર્વ ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખે જણાવ્યું હતું કે, આજે ઇતિહાસ 1500 ઈદે મિલાદુન્નબીનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે અને જશ્ને ઈદે મિલાદુન્નબીનું જુલુસ કાઢવામાં આવ્યું. અને કોમી એકતા ભાઈચારાનો મહોલ જોવા મળ્યો.
આ પણ વાંચો: