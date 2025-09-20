ETV Bharat / state

અમદાવાદના વેપારી બન્યા સાયબર ઠગનો શિકાર, મુંબઈ પોલીસ અને સુપ્રીમ કોર્ટના નામે ડરાવીને 57 લાખથી વધુ પડાવ્યા

અમદાવાદના એક વેપારીને મુંબઈ પોલીસ અને સુપ્રીમ કોર્ટના નામે ડરાવીને ઠગબાજોએ 57.50 લાખની છેતરપિંડી આચરી.

અમદાવાદના વેપારી બન્યા સાયબર ઠગનો શિકાર
અમદાવાદના વેપારી બન્યા સાયબર ઠગનો શિકાર (Etv Bharat Gujarat)
Published : September 20, 2025 at 12:40 PM IST

અમદાવાદ: શહેરમાં સાયબર ક્રાઇમની વધુ એક ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે, જેમાં એક વેપારીને મુંબઈ પોલીસ અને સુપ્રીમ કોર્ટના નામે ડરાવીને રૂ. 57.50 લાખની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી છે. આ મામલે સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં તપન રમેશચંદ્ર શાહ નામના વેપારીએ ફરીયાદ નોંધાવી છે.

અમદાવાદના એલિસબ્રિજ વિસ્તારમાં ફાઇનાન્સિયલ એડવાઈઝર તરીકે કામ કરતા તપન શાહને 19 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન આવ્યો. ફોન કરનારે પોતાને 'ડેટા પ્રોટેક્શન બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા સેન્ટર'માંથી બોલતા હોવાનું અને રાજેશ ચૌધરી તરીકે ઓળખ આપી હતી અને જણાવ્યું કે, તેમના આધાર કાર્ડ પરથી મુંબઈમાં એક મોબાઈલ ફોન ખરીદાયો છે. ચકાસણી માટે, તેમણે તપન શાહ પાસેથી તેમનું આધાર કાર્ડ વોટ્સએપ પર મંગાવ્યું.

ત્યારબાદ, તે જ નંબર પરથી વીડિયો કૉલ આવ્યો અને ફોન કરનારે પોતાને 'મુંબઈ પોલીસ હેડક્વાર્ટર્સ'ના સંદીપ રોય તરીકે ઓળખાવ્યો. તેણે તપન શાહને જણાવ્યું કે, તેમની સામે એક FIR નોંધાઈ છે અને તેમને મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ખોટી FIR તેમજ સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઈન્ડિયાની એરેસ્ટ નોટિસની PDF ફાઈલો મોકલી.

આરોપીઓએ તપન શાહને ડરાવ્યા કે, મુંબઈમાં તેમના નામે ખોટું બેંક ખાતું ખોલવામાં આવ્યું છે, જેમાં રૂ. 2.50 કરોડનું ગેરકાયદેસર ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે. તેમણે શાહને આ પૈસાની ચકાસણી માટે તેમના પોતાના બેંક ખાતામાં રહેલી રકમ અલગ-અલગ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવા જણાવ્યું, અને ધમકી આપી કે જો તેઓ સહકાર નહીં આપે તો તેમની ધરપકડ કરવામાં આવશે. ભયભીત થઈને, તપન શાહે તેમની ICICI બેંકના ખાતામાંથી ત્રણ અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓમાં કુલ રૂ. 57,50,000 ટ્રાન્સફર કર્યા.

ઠગબાજોએ લાખો રૂપિયા પડાવ્યા

તારીખબેંક રકમ
19 ઓગસ્ટ, 2025કેનેરા બેંક 5,00,000
22 ઓગસ્ટ, 2025બેંક ઓફ બરોડા 35,00,000
28 ઓગસ્ટ, 2025ઈન્ડસઈન્ડ બેંક17,50,000

ફરિયાદ અને પોલીસ કાર્યવાહી

જ્યારે તપન શાહે આ સમગ્ર ઘટના પોતાની પત્નીને જણાવી, ત્યારે તાત્કાલિક 1930 હેલ્પલાઇન પર ફરિયાદ કરી અને છેતરપિંડી કરનારનો નંબર બ્લોક કરી દીધો. જોકે, આરોપીઓએ અન્ય નંબરો પરથી પણ ફોન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. આ મામલે સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે અજાણ્યા આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા અને આઈટી એક્ટ હેઠળ કલમ 338, 336(3), 340(2), 318(4), 319(2), 204, 3(5), અને 66(c), 66(d) હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

