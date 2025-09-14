ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં બિલ્ડરની હત્યા: મર્સિડીઝ કારમાંથી મળ્યો હતો મૃતદેહ, રાજસ્થાનથી 3 આરોપીઓ ઝડપાયા

13 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં વિરાટનગર ચાર રસ્તા નજીક ગીતાનગર કો.ઓ.હા.સોસાયટીની સામે બ્રિજ નીચે એક કારની ડેકીમાંથી હિંમતભાઈ રૂડાણીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.

અમદાવાદમાં બિલ્ડરની હત્યા
અમદાવાદમાં બિલ્ડરની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2025 at 8:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: નિકોલ વિસ્તારના જાણીતા બિલ્ડર હિંમતભાઈ કનુભાઈ રૂડાણીની હત્યાનો ભેદ અમદાવાદ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલી નાખ્યો છે. આ ઝડપી કાર્યવાહી ઝોન-5 પોલીસની વિવિધ ટીમો અને બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસના સહયોગથી શક્ય બની છે.

બ્રિજ નીચે કારમાંથી મળ્યો મૃતદેહ
13 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં વિરાટનગર ચાર રસ્તા નજીક ગીતાનગર કો.ઓ.હા.સોસાયટીની સામે બ્રિજ નીચે એક કારની ડેકીમાંથી હિંમતભાઈ રૂડાણીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. તેમના પુત્ર ધવલ હિંમતભાઈ રૂડાણીએ પોલીસને જાણ કરી હતી કે કોઈ અજાણ્યા ઈસમે તીક્ષ્ણ હથિયારથી તેમના પિતાને શરીરે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડી હત્યા કરી છે. આ અંગે ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની કલમ-103(1) તથા જી.પી.એક્ટ કલમ-135(1) મુજબ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.

બિલ્ડરના હત્યા કેસમાં 3 આરોપીઓની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ દ્વારા 100થી વધુ સીસીટીવી ચેક કરાયા
નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-5ની અધ્યક્ષતામાં અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી, જેમાં ઝોન-5 એલ.સી.બી. સ્કોડ, ઓઢવ, રામોલ અને નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનો સમાવેશ થતો હતો. આ ટીમોએ ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા માટે સંકલનમાં રહીને કામગીરી કરી. પોલીસે ઘટનાસ્થળ અને આસપાસના 100થી વધુ સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ ચકાસી શંકાસ્પદ ઈસમોને અલગ તારવ્યા.

પોલીસને હ્યુમન સોર્સિસ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ દ્વારા પાકી બાતમી મળી હતી કે આરોપીઓ કોઈ વાહનમાં રાજસ્થાન તરફ નાસી ગયા છે. તાત્કાલિક ધોરણે નાયબ પોલીસ કમિશનર, ઝોન-૫એ બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડાનો સંપર્ક કરી આરોપીઓ અંગેની માહિતી આપી. બનાસકાંઠા પોલીસે ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમના તાબાની એલ.સી.બી. અને હમીરગઢ પોલીસને આરોપીઓને પકડવા જરૂરી સૂચનાઓ આપી.

આરોપીઓ રાજસ્થાનથી ઝડપાયા
ઓઢવ પોલીસ ઇન્સપેક્ટરે બનાસકાંઠા પોલીસ સાથે સતત સંકલનમાં રહી ટેકનિકલ માહિતી પૂરી પાડી. જેના આધારે બનાસકાંઠા પોલીસે સિરોહી, રાજસ્થાન ખાતેથી આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા. પૂછપરછ દરમિયાન, આરોપીઓએ ગુનો કર્યાનો સ્વીકાર કર્યો. તેઓએ જણાવ્યું કે, મનસુખભાઈ લાખાણી ઉર્ફે જેકીએ તેમને હિંમતભાઈ રૂડાણીની હત્યા માટે સોપારી આપી હતી.

બનાસકાંઠા પોલીસે આરોપીઓને અમદાવાદ પોલીસને સોંપ્યા બાદ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી. પોલીસે ગુનાના મુખ્ય સૂત્રધાર મનસુખભાઈ લાખાણી ઉર્ફે જેકીને પકડવા માટે પણ ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

બિલ્ડર સાથે જૂની અદાવતમાં બિલ્ડરે હત્યા કરાવી
આ અંગે DCP જીતેન્દ્ર અગ્રવાલ એ છે જણાવ્યું કે, બંને બિલ્ડરો મનસુખ લાખાણી અને હિંમત રૂડાણી વચ્ચે લાંબા સમયથી માથાકૂટ ચાલી રહી હતી. ભૂતકાળમાં તેમની વચ્ચે મારામારી પણ થઈ હતી અને હિંમત રૂડાણીએ અગાઉ લાખાણી વિરુદ્ધ ફરિયાદ પણ નોંધાવી હતી. આ માથાકૂટનું મુખ્ય કારણ બુકિંગ અને સાઇટ પરના કામને લગતા નિર્ણયો હતા, જેમાં મનસુખ લાખાણીનો પુત્ર કિંજલ રૂડાણીના પુત્રને અવરોધતો હતો. આખરે, મનસુખ લાખાણીએ પોતાના ત્યાં કામ કરતા રાહુલ નામના વ્યક્તિને હિંમત રૂડાણીની હત્યાની સુપારી આપી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરતમાં હાઈ-પ્રોફાઈલ સેક્સ રેકેટનો પર્દાફાશ, 13 વિદેશી મહિલાઓની અટકાયત
  2. અંકલેશ્વરની પાનોલી GIDCમાં સંઘવી ઓર્ગેનિકમાં લાગી ભીષણ આગ : સદનસીબે જાનહાનિ ટળી

For All Latest Updates

TAGGED:

AHMEDABAD CRIME NEWSAHMEDABAD NEWSAHMEDABAD BUILDER MURDERBUILDER HIMMATBHAI RUDANIAHMEDABAD BUILDER MURDER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.